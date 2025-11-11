Edit Profile
    Amit Shah on Delhi Blast: প্রত্যেক কালপ্রিটকে ধরে-ধরে খুঁজে বের করতে হবে, দিল্লি বিস্ফোরণে নির্দেশ শাহের!

    Published on: Nov 11, 2025 6:59 PM IST
    By Ayan Das
    দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে-খুঁজে বের করতে হবে। নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘দিল্লিতে গাড়ি বিস্ফোরণ নিয়ে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পৌরহিত্য করেছি। এই ঘটনার পিছনে যে যে অপরাধী (কালপ্রিট) আছে, তাদের খুঁজে-খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছি। যে যে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে, তারা প্রত্যেকে আমাদের এজেন্সির ভয়ংকর ক্রোধের মুখে পড়বে।’

    দিল্লিতে কড়া নিরাপত্তা। (ছবি সৌজন্যে সঞ্জীব বর্মা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    দিল্লিতে কড়া নিরাপত্তা। (ছবি সৌজন্যে সঞ্জীব বর্মা/হিন্দুস্তান টাইমস)

    উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক

    সোমবার দিল্লিতে গাড়ি বিস্ফোরণের পরে মঙ্গলবার মোট দুটি বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন, ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) ডিরেক্টর তপন ডেকা, জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার ডিজি সদানন্দ বসন্ত দাতে, দিল্লির পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচারা। তাছাড়াও ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি নলিন প্রভাত। সূত্রের খবর, বিস্ফোরণের পরে কী পরিস্থিতি আছে, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে।

    দিল্লির বিস্ফোরণ নিয়ে কী কী তথ্য উঠে এল?

    তারইমধ্যে দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় নয়া-নয়া তথ্য সামনে আসছে। যে সাদা হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছিল, তার একাধিক ভিডিয়ো সামনে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, নম্বর প্লেট এইচআর ২৬সিই৭৬৭৪ গাড়িটি বিস্ফোরণের আগে প্রায় তিন ঘণ্টা লালকেল্লার কাছে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ছিল। জানা গিয়েছে, দুপুর ৩টে ১৯ মিনিটে গাড়িটি লালকেল্লার কাছে পার্ক করা হয়, তারপর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ সেটি সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে গাড়িটি বিস্ফোরণ ঘটে লালকেল্লার সামনে। দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তের বদরপুরে একটি টোলপ্লাজা থেকে পাওয়া গিয়েছে সেই ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়োতে দেখা যায়, গাড়িচালক টোল দিচ্ছে। উমর নিজেই সেই গাড়িতে ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।

    NIA-র হাতে দেওয়া হয়েছে তদন্তভার

    রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত উমর মহম্মদ পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত। এই উমর নাকি মুজাম্মিল এবং আদিলের সহযোগী হয়ে থাকতে পারে। সোমবার সকালেই হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে মুজাম্মিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কয়েকশো কেজি বিস্ফোরক এবং একটি রাইফেল সমেত। তার আগে জম্মু ও কাশ্মীর এই মামলায় গ্রেফতার করেছিল আদিলকে।

    এই মামলায় এক মহিলা ডাক্তারকেও ধরেছে পুলিশ। এই মুজাম্মিল নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা ছিল। এদিকে জানা গিয়েছে, এই যে গাড়িতে এই বিস্ফোরণটি হয়, সেটির সর্বশেষ মালিক তারিক নামে এক ব্যক্তি। এই তারিকও নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা। এই আবহে দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে এই চিকিৎসকদের স্লিপার সেলের সরাসরি যোগ আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তারইমধ্যে দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তভার এনআইএয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

