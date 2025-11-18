Delhi terror attack update: ৯/১১-র ধাঁচে ভারতে হামলার ছক ছিল 'জঙ্গি' ডাক্তার উমরের, সংঘাত মুজাম্মিলের সঙ্গে
দিল্লিতে জঙ্গি হামলার তদন্ত চলছে। বিস্ফোরণের ঘটনার মধ্যেই প্রায় প্রতিনিয়ত নতুন-নতুন তথ্য সামনে আসছে। তারইমধ্যে গোয়েন্দা সূত্র উদ্ধৃত করে রিপোর্টে জানানো হয়, দিল্লি বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত উমর নবি এবং মুজাম্মিল শাকিলের মধ্যে জঙ্গি হামলা চালানোর পদ্ধতি নিয়ে গভীর মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।
দিল্লিতে জঙ্গি হামলার তদন্ত চলছে। বিস্ফোরণের ঘটনার মধ্যেই প্রায় প্রতিনিয়ত নতুন-নতুন তথ্য সামনে আসছে। তারইমধ্যে গোয়েন্দা সূত্র উদ্ধৃত করে রিপোর্টে জানানো হয়, দিল্লি বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত উমর নবি এবং মুজাম্মিল শাকিলের মধ্যে জঙ্গি হামলা চালানোর পদ্ধতি নিয়ে গভীর মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। এই কারণেই এই জঙ্গি মডিউলের মধ্যে মতবিরোধ বাড়তে থাকে এবং সদস্যদের মধ্যে ফাটল গভীর তৈরি হয়। ৯/১১-র মতো হামলা চালানোর পরিকল্পনাও করা হচ্ছিল বলে একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে। ওমর সেপ্টেম্বরে একটি বড় ধরনের হামলার কথা বলত। কিন্তু তার আগ্রাসনের কারণে জঙ্গি নেটওয়ার্কের মধ্যে গভীর পার্থক্য তৈরি হয়েছিল।
তারইমধ্যে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ঘটানো উমরের সঙ্গী জসির বিলাল ওয়ানি ওরফে দানিশকে গ্রেফতার করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই দানিশের মগজ ধোলাই করেছিল উমর। এই দানিশেরও আত্মঘাতী হামলা করার কথা ছিল বলে জানা গিয়েছে। একবছরেরও বেশি সময় ধরে দানিশ এবং উমর আত্মঘাতী হামলার ছক কষছিল বলে জানতে পেরেছে এনআইএ। তবে এই দানিশ নাকি পরে উমরের আত্মঘাতী হামলার ছক থেকে সরে আসে। দানিশ নাকি উমরকে বলেছিল, তার পরিবারের আর্থিক স্থিতি ভালো নয় এবং ইসলামে আত্মঘাতী হওয়া ‘হারাম’। তাতে উমরকে আত্মঘাতী বোমা হামলার পক্ষে যুক্তি দিতে শোনা গিয়েছে। এই আবহে ফের স্পষ্ট হল, সঙ্গীরা ধরা পড়ায় মরিয়া হয়ে তড়িঘড়ি এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল উমর।
গত ১০ নভেম্বর দিল্লিতে বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন ১৩ জন। তবে উমর মুজাম্মিল, শাহিনরা আরও বড় হামলার ছক কষেছিল বলে জানা যাচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, উমরের বাসায় অভিযান চালানোর সময় একটি বোমা 'কারখানা' পাওয়া গিয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার সরঞ্জামও ছিল। ফরিদাবাদ থেকে মুজাম্মিলকে গ্রেফতারের পরপরই নাকি উমরের ল্যাবের বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন তদন্তকারীরা।
সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে অবস্থানরত জইশ হ্যান্ডলার ফয়সাল, হাশিম ও উকাশার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল মুজাম্মিল ও আদিলের। তারা টেলিগ্রামের মাধ্যমে কথা বলত। এদিকে পাকিস্তান থেকে উমরকে বোমা তৈরির ভিডিয়ো পাঠানো হয়েছিল। বিস্ফোরণের আগে এই তদন্ত চলাকালীন, ফরিদাবাদের দুটি জায়গা থেকে ৩৫৮ কেজি এবং ২৫৬৩ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল।
News/News/Delhi Terror Attack Update: ৯/১১-র ধাঁচে ভারতে হামলার ছক ছিল 'জঙ্গি' ডাক্তার উমরের, সংঘাত মুজাম্মিলের সঙ্গে