Delhi terror attack latest update:দিল্লিতে বিস্ফোরণের আগে মসজিদে যায় 'জঙ্গি ডাক্তার', বাবরির বদলা নিতে ৬ হামলার ছক

Delhi terror attack latest update:দিল্লিতে বিস্ফোরণের আগে মসজিদে যায় 'জঙ্গি ডাক্তার', বাবরির বদলা নিতে ৬ হামলার ছক
দিল্লিতে জঙ্গি হামলার ঘটনায় নয়া সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এল। সেই সিসিটিভি ফুটেজে ‘জঙ্গি’ চিকিৎসক উমর নবির মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে যে সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের আগে তুর্কমান গেটের কাছে একটি মসজিদ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ‘জঙ্গি’ চিকিৎসক উমর। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, সিসিটিভি ফুটেজে উমরের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দিল্লি পুলিশ। যেখানে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তার কিছুটা দূরেই তুর্কমান গেট এলাকায় সেই দৃশ্য ধরা পড়েছে। বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ আগে 'জঙ্গি' চিকিৎসক তুর্কমান গেট মসজিদে গিয়েছিল। মসজিদে কিছুটা সময় কাটানোর পর বের হয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে গাড়ি নিয়ে চলে যায়।
‘জঙ্গি ডাক্তার’-দের মডিউলদের বিস্ফোরণের ছক
তারইমধ্যে গোয়েন্দা সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বদলা নিতে ৬ ডিসেম্বর ছয় জায়গায় বিস্ফোরণের ছক কষেছিল ‘জঙ্গি ডাক্তার’-দের মডিউল (দিল্লি বিস্ফোরণের আগেই একাধিক জঙ্গি ডাক্তার ধরা পড়েছে)। ‘জঙ্গি ডাক্তার’-দের জেরা করে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে চলতি বছরের অগস্টে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ঠিক করা হয়েছিল যে ৬ ডিসেম্বর দিল্লি ও ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়নের (এনসিআর) ছ'টি জায়গায় বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিল 'জঙ্গি' ডাক্তাররা।
বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ‘বদলা’-র ছক?
ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে ৬ ডিসেম্বর দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছিল, কারণ ১৯৯২ সালের সেই দিনই বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ‘বদলা’ নিতেই ওই দিনটায় বেছে নেওয়া হয়েছিল বলে জেরায় উঠে এসেছে। সেজন্য পাঁচ দফার ছক তৈরি করা হয়েছিল বলে গোয়েন্দাদের সূত্র উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
পাঁচ দফার কী কী ছক তৈরি করা হয়েছিল?
গোয়েন্দা সূত্র উদ্ধৃত করে ওই সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে কোন পাঁচ দফার ছক তৈরি করা হয়েছিল।
১) জইশ-ই-মহম্মদ এবং আনসার গাজওয়াত-উল--হিন্দের সঙ্গে যোগ থাকা সন্ত্রাসবাদী মডিউল তৈরি করা।
২) আইইডি বা বিস্ফোরক তৈরির জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করা। হরিয়ানার নুহ এবং গুরুগ্রাম থেকে কাঁচামাল এবং অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ের পরিকল্পনা ছিল।
৩) ভয়ংকর রাসায়নিক বিস্ফোরক তৈরি করা। যে জায়গাগুলিতে হামলা চালানোর কথা ভাবা হচ্ছে, সেটা রেকি করা।
৪) জঙ্গিদের মধ্যে বিস্ফোরক সরবরাহ করা।
৫) দিল্লি ও ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়নের (এনসিআর) ছ'টি জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো।
