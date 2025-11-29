Edit Profile
    দিল্লি বিস্ফোরণে ইমাম ও সহযোগীকে গ্রেফতার করল NIA, জিজ্ঞাসাবাদ হল ১টি মসজিদেও

    দিল্লির লালকেল্লার কাছে বোমা বিস্ফোরণের তদন্ত উত্তরাখণ্ডে পৌঁছেছে। দিল্লি ও উত্তরাখণ্ড পুলিশের সহায়তায় শনিবার বিলালি মসজিদের ইমাম ও তাঁর এক সহযোগীকে এই মামলায় হলদোয়ানির বানভুলপুরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে এনআইএ।

    Published on: Nov 29, 2025 8:45 PM IST
    By Ayan Das
    দিল্লির লালকেল্লার কাছে বোমা বিস্ফোরণের তদন্ত উত্তরাখণ্ডে পৌঁছেছে। দিল্লি ও উত্তরাখণ্ড পুলিশের সহায়তায় শনিবার বিলালি মসজিদের ইমাম ও তাঁর এক সহযোগীকে এই মামলায় হলদোয়ানির বানভুলপুরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। আধিকারিকরা শনিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে এনআইএয়ের দল তাদের দুজনকেই দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছে।

    দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় ২ জনকে ধরল এনআইএ। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় ২ জনকে ধরল এনআইএ। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)

    এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরা জানিয়েছেন, লালকেল্লার বাইরে বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত ‘জঙ্গি’ ডাক্তার উমর নবির সঙ্গে যুক্ত মোবাইল নম্বরের কল ডিটেইল থেকে দিল্লি পুলিশ একটি সূত্র পেয়েছিল, যার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার মধ্যরাতের পর বিলালি মসজিদের ইমাম মহম্মদ আসিফ ও ইলেক্ট্রিশিয়ান নজর কামালকে গ্রেফতার করে এনআইএ। তাদের দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

    লালকুয়ান, কালাধুঙ্গি, হলদোয়ানি, মুখানি ও কাঠগোদাম থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী বনভুলপুরায় পৌঁছেছে। বিলালি মসজিদ ও ইমামের বাড়ির চারপাশে নিরাপত্তা জোরদার করেছে পুলিশ। হঠাৎ করে পুলিশি তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় হতবাক হয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। এ প্রসঙ্গে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানান কাতিয়াল।

    এদিকে, এনআইএ এবং উত্তরাখণ্ড পুলিশের একটি দল নৈনিতালের একটি মসজিদে গিয়ে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত ১৫ জন মারা গিয়েছে এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন।

