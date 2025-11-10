Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বার বার আক্রমণের নিশানায় দিল্লি! এর আগে কখন কখন বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে রাজধানী? কাদের হাত ছিল

    এই প্রথম বার নয়। এর আগেও বার বার বিস্ফোরণে কেঁপেছে দিল্লি। সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাস ফিরে দেখা।

    Published on: Nov 10, 2025 9:30 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ১০ নভেম্বরের রাতে দিল্লিতে বিস্ফোরণ। লালকেল্লার সামনে এই গাড়ি বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্য়া ৮। আহত ১। তবে এই প্রথম বার নয়। এর আগেও বার বার বিস্ফোরণে কেঁপেছে দিল্লি। সেই ইতিহাস ফিরে দেখা।

    বার বার দিল্লি কেঁপেছে বিস্ফোরণে। প্রতীকী ছবি (PTI)
    বার বার দিল্লি কেঁপেছে বিস্ফোরণে। প্রতীকী ছবি (PTI)

    আরও পড়ুন: দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ, পরিস্থিতি জানতে অমিত শাহকে ফোন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

    ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১: দিল্লি হাইকোর্টের গেট নং-৫-এর বাইরে বিস্ফোরণ। ১৫ জন নিহত, ৭৯ জন আহত হন। হারকাত-উল-জিহাদ-আল-ইসলামী (Harkat-ul-Jihad al-Islami - HuJI)-এর নামে ইমেল পাঠিয়ে দায় স্বীকার করা হয়।

    ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৮: সিরিয়াল ব্লাস্ট (কনাট প্লেস, গফফর মার্কেট, গ্রেটার কৈলাশ)। প্রায় ৩৩ জন নিহত, ১৩০ জনের বেশি আহত হন। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (Indian Mujahideen - IM)। এই সংগঠনটি ইমেলের মাধ্যমে হামলার দায় স্বীকার করে।

    আরও পড়ুন: ‘একটা ধীরে চলা গাড়ি এসে দাঁড়ায়..’ দিল্লিতে বিস্ফোরণ নিয়ে বড় আপডেট দিল পুলিশ

    ২৯ অক্টোবর, ২০০৫: প্রায় ৬২ জন নিহত, ২১০ জনের বেশি আহত হন। লস্কর-ই-তৈবা (Lashkar-e-Taiba - LeT)-এর সংশ্লিষ্টতা ছিল। পরে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-ও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে জানা যায়।

    ২২ ডিসেম্বর, ২০০০: লালকেল্লায় হামলা। ৩ জন নিহত, ১৪ জন আহত হন। লস্কর-ই-তৈবা (LeT)। এই হামলা সরাসরি দেশের ঐতিহ্যের ওপর আঘাত ছিল।

    আরও পড়ুন: লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পরে দিল্লি-সহ ইউপি, মহারাষ্ট্রে হাই অ্যালার্ট

    ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৭: সিরিয়াল ব্লাস্ট (কদমতলা, রানী বাগ ইত্যাদি এলাকা)। ৪ জন নিহত, ২৯ জন আহত হন। তদন্তে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর যোগসাজশ পাওয়া যায়।

    আরও পড়ুন: ‘ফুসফুস বেরিয়ে আসে শরীর থেকে’ বিস্ফোরণের পর মেট্রো শহরগুলিতে হাই অ্যালার্ট! অকুস্থলে এনআইএ

    ২১ মে, ১৯৯৬: লাজপত নগর মার্কেট ব্লাস্ট। ১৩ জন নিহত, ৩৯ জন আহত হন। জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (Jammu Kashmir Liberation Front - JKLF) এর দায় স্বীকার করে। এই হামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের প্রচার।

    News/News/বার বার আক্রমণের নিশানায় দিল্লি! এর আগে কখন কখন বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে রাজধানী? কাদের হাত ছিল
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes