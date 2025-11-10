বার বার আক্রমণের নিশানায় দিল্লি! এর আগে কখন কখন বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে রাজধানী? কাদের হাত ছিল

৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১: দিল্লি হাইকোর্টের গেট নং-৫-এর বাইরে বিস্ফোরণ। ১৫ জন নিহত, ৭৯ জন আহত হন। হারকাত-উল-জিহাদ-আল-ইসলামী (Harkat-ul-Jihad al-Islami - HuJI)-এর নামে ইমেল পাঠিয়ে দায় স্বীকার করা হয়।
১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৮: সিরিয়াল ব্লাস্ট (কনাট প্লেস, গফফর মার্কেট, গ্রেটার কৈলাশ)। প্রায় ৩৩ জন নিহত, ১৩০ জনের বেশি আহত হন। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (Indian Mujahideen - IM)। এই সংগঠনটি ইমেলের মাধ্যমে হামলার দায় স্বীকার করে।
২১ মে, ১৯৯৬: লাজপত নগর মার্কেট ব্লাস্ট। ১৩ জন নিহত, ৩৯ জন আহত হন। জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (Jammu Kashmir Liberation Front - JKLF) এর দায় স্বীকার করে। এই হামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের প্রচার।
