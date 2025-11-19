Delhi Terrorist Attack & Zakat Link: জামাতের সংগ্রহ করা যাকাতের টাকায় কেনা হয়েছিল দিল্লি হামলার বিস্ফোরক? চলছে তদন্ত

Delhi Terrorist Attack & Zakat Link: জামাতের সংগ্রহ করা যাকাতের টাকায় কেনা হয়েছিল দিল্লি হামলার বিস্ফোরক? চলছে তদন্ত
তাবলিগ জামাতের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই যাকাতের নামে ডঃ শাহিন এবং সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অর্থসাহায্য করত। দিল্লি হামলার পরিকল্পনা চলাকালীন বিস্ফোরক কিনতেও এই যাকাতের টাকা ব্যবহার করা হয়েছিল বলে দাবি করা হল রিপোর্টে। এই তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তকারী এজেন্সির অনেক টিম বিষয়টি আরও বিশদে খতিয়ে দেখতে শুরু করছে। জামাত সদস্যরা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বিজনোর, সাহারানপুর, হাপুর, মোরাদাবাদ, দিল্লি, শ্রীনগর, জম্মু, দুবাই, ওমানসহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গোপনে যাকাত সংগ্রহ করত। এদিকে তদন্তকারী সংস্থাগুলি এমন ২৫-৩০টি সন্দেহজনক মোবাইল নম্বর পেয়েছে যা দিল্লি বিস্ফোরণের পর থেকে বন্ধ রয়েছে। দলগুলি এখন সেই আইএমইআইগুলিতে চালু থাকা অন্যান্য ফোন নম্বরের তথ্য যাচাই করছে।
সংস্থাগুলি আরও জানতে পেরেছে যে এই তহবিলের সাথে বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশের সংস্থাও জড়িত। এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর তদন্তকারী সংস্থাগুলো তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখছে। এই ধরনের সংস্থাগুলি প্রায় ১৫টি অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে তথ্য চাওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি থেকে। উল্লেখ্য, অনেক মুসলমানই তাঁদের উপার্জনের আড়াই শতাংশ যাকাত হিসাবে দান করে। এর উদ্দেশ্য, দরিদ্র মুসলিম পরিবারদের আর্থিকভাবে সহায়তা করা, সামাজিক কাজ করা সংগঠনকে দান করা, কারাগারে থাকা মুসলিম যুবকদের পরিবারকে সাহায্য, নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়া মুসলমানদের সমাজের মূল শ্রোতে ফিরত সাহায্য করা। আর সেই যাকাতের টাকাই নাকি সন্ত্রাসে ব্যবহার করা হচ্ছিল।
রিপোর্ট অনুযায়ী, শাহিন, তার ভাই পারভেজ এবং আরিফের সঙ্গে যুক্ত তাবলিগ জামাতের সকল মানুষ যাকাতের টাকা সন্ত্রাসে অর্থায়নে ব্যয় করত। এর আগে যাকাত থেকে পাওয়া টাকায় ভারত বিরোধী কার্যকলাপ করার জন্য রিহ্যাব ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন নামে সংগঠনকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল কেন্দ্র। এই প্রতিষ্ঠানটি নিষিদ্ধ পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়াকে (পিএফআই) অর্থায়ন করছিল। এরপরই পিএফআইয়ের সঙ্গে এই রিহ্যাব ফাউন্ডেশন নামক সংগঠনটিকেও পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার।
