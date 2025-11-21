Al-Falah Uni: আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার বাড়ি ভেঙে ফেলার নোটিশ জারি, বিল্ডিং ফাঁকা করার জন্য ৩ দিনের সময়

Al-Falah Uni: আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার বাড়ি ভেঙে ফেলার নোটিশ জারি, বিল্ডিং ফাঁকা করার জন্য ৩ দিনের সময়
আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকির পৈতৃক বাড়ি ভেঙে ফেলার নোটিশ জারি করা হল মধ্যপ্রদেশে। ইন্দোরের ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ২০ নভেম্বর সিদ্দিকির পরিবারকে তিন দিনের মধ্যে তাঁদের পৈতৃক বাড়ি খালি করার নির্দেশ দিয়েছে। সিদ্দিকির বাড়ির বাইরে সেই নোটিশ সাঁটানো হয়েছে। সিদ্দিকির বাড়িটি ভেঙে ফেলা হবে তিনদিন পর। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাড়িটি মহুতে অবস্থিত এবং সিদ্দিকির বাবা প্রয়াত হামাদ আহমেদ সিদ্দিকির নামে এই বাড়িটির রেজিস্ট্রেশন করানো ছিল। তবে বাড়িটিকে প্রায় তিন দশক আগে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল।
ক্যান্টনমেন্টের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বিকাশ কুমার বিষ্ণোই বলেন, এই সম্পত্তিটি মূলত ব্রিটিশ আমলের অনুদানের অধীনে রাখা হয়েছিল। এটিকে কেবল আবাসিক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাড়িটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। তারপরে জাওয়াদ সিদ্দিকি নিবন্ধন এবং মালিকানা স্থানান্তর চেয়েছিলেন, তবে কর্তৃপক্ষ রায় দিয়েছিল যে চারতলা কাঠামোটি ক্যান্টনমেন্ট আইনের বিধান লঙ্ঘন করেছে। অননুমোদিত নির্মাণ অপসারণের জন্য 1996 থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে তিনটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল।
এদিকে দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের পর থেকেই সিদ্দিকির আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়টি গোয়েন্দাদের নজরে। সম্প্রতি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দিল্লি এবং ফরিদাবাদের ২৫টিরও বেশি জায়গায় অভিযান চালিয়ে সিদ্দিকিকে গ্রেফতার করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় ৪১৫ কোটি টাকার জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ড ঘটানো জঙ্গি উমর নবি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এছাড়া এই মামলার তদন্তে নেমে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ যে মুজাম্মিল সাকিল এবং শাহিন শহিদকে ধরেছে, তারাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই যুক্ত। এদিকে এই সবের মাঝেই জাওয়াদের ভাই হামুদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার পথে হাঁটছে ইন্দোর পুলিশ। হামুদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং দাঙ্গাবাজির পাঁচটি মামলা এখনও ঝুলে রয়েছে।
