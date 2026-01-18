Edit Profile
    Subhman Gill: ইন্দোরের জলদূষণে জেরেই কি হোটেল রুমে ৩ লাখের ওয়াটার পিউরিফায়ার লাগালেন গিল? জানুন সত্য়িটা

    ইন্দোরে জলদূষণের জেরে মৃত্যুমিছিল। এর মাঝেই শহরে ভারত-নিউজিল্যান্ডের ম্য়াচ। চর্চা, শুভমান গিল ৩ লক্ষ টাকার ওয়াটার পিউরিফায়ার লাগিয়েছেন হোটেলে। কেন?

    Published on: Jan 18, 2026 8:03 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের শেষ ওয়ানডে ম্যাচ চলছে। কিন্তু আপতত চর্চায় ইন্দোর শহরে জলদূষণ এবং ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাবের মাঝে টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন শুভমান গিলের নিজের ঘরে ৩ লক্ষ টাকা দামের একটি বিশেষ ‘RO অ্যালকালাইন’ ওয়াটার পিউরিফায়ার বসানোর খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই ধারণা করেছিলেন, ইন্দোরের জল দূষণের ভয়েই হয়তো এই পদক্ষেপ। তবে ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, এর নেপথ্যে অন্য কারণ রয়েছে।

    ইন্দোরের জলদূষণে জেরে হোটেল রুমে ৩ লাখের ওয়াটার পিউরিফায়ার লাগালেন গিল? (PTI)
    ইন্দোরের জলদূষণে জেরে হোটেল রুমে ৩ লাখের ওয়াটার পিউরিফায়ার লাগালেন গিল? (PTI)

    গিলের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই বিশেষ পিউরিফায়ারটি গিল গত ৬ থেকে ৭ মাস ধরে নিয়মিত ব্যবহার করছেন। এটি তাঁর ব্যক্তিগত ‘হাইড্রেশন এবং রিকভারি’ রুটিনের অংশ।

    কেন এই বিশেষ জল? পেশাদার খেলোয়াড়দের দ্রুত শরীরের ক্লান্তি দূর করতে এবং আর্দ্রতা বজায় রাখতে অ্যালকালাইন জলের প্রয়োজন হয়। ডিলক্স ব্র্যান্ডের এই পিউরিফায়ারটি এমনকি প্যাকেটজাত মিনারেল ওয়াটারকেও পুনরায় ফিল্টার করে উচ্চমানের পানীয় জলে পরিণত করতে পারে।

    পাশাপাশি গত বছর ডেঙ্গু থেকে সেরে ওঠার পর থেকেই গিল নিজের খাদ্যাভ্যাস এবং পানীয় জলের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হয়ে পড়েছেন। কোনও নির্দিষ্ট শহরের দূষণের ভয় নয়, বরং সারা বছর ফিট থাকতেই তিনি এটি সাথে নিয়ে ঘোরেন।

    উল্লেখ্য, ইন্দোরের ভাগীরথপুরা এলাকায় দূষিত জলের কারণে সম্প্রতি ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং শতাধিক মানুষ হাসপাতালে ভর্তি। শহরের এই অবস্থার কথা মাথায় রেখে বিসিসিআই এবং হোটেল কর্তৃপক্ষও অতিরিক্ত সতর্ক। জানা গিয়েছে, বিসিসিআই দলের সাথে একজন বিশেষ শেফ পাঠিয়েছে, যিনি খেলোয়াড়দের প্রতিটি খাবারের পুষ্টিগুণ ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করছেন। জানিয়ে রাখি শুধু গিল নন, বিরাট কোহলিও দীর্ঘদিন ধরে ফ্রান্স থেকে আমদানিকৃত এভিয়ান (Evian) জল ব্যবহার করেন। এই ধরণের ব্যক্তিগত সুরক্ষা প্রোটোকল আধুনিক ক্রিকেটে অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয়।

    শুভমান গিলের এই পদক্ষেপকে ‘ইন্দোর আতঙ্ক’ হিসেবে দেখা হলেও, আদতে এটি তাঁর কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রার একটি প্রতিফলন। মাঠের লড়াইয়ে নিজেকে ১০০ শতাংশ প্রস্তুত রাখতেই এই ধরণের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছেন বর্তমান ভারত অধিনায়ক।

