মাত্র ২০ জন সেনা ও হেলিকপ্টার! ভেনেজুয়েলা অভিযানে রহস্যময় অস্ত্রের ব্যবহার? কী বলছে US?

মাত্র ২০ জন সেনা ও হেলিকপ্টার! ভেনেজুয়েলা অভিযানে রহস্যময় অস্ত্রের ব্যবহার? কী বলছে US?
হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট ওই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করার পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন বাহিনীর অভিযানে শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহারের দাবি ঘিরে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে। এই বিতর্ক শুরু হয় এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে। যেখানে দাবি করা হয়, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করতে গিয়ে মার্কিন কমান্ডোরা এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে, যা ভেনেজুয়েলার বাহিনীকে মুহূর্তে অচল করে দেয়।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেফতারের অভিযানে মার্কিন বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী ও রহস্যময় এক ‘নির্দেশিত শক্তি অস্ত্র’ বা ডাইরেক্টেড এনার্জি ওয়েপন ব্যবহার করেছে বলে দাবি করেছেন সে দেশের নিরাপত্তা বাহিনী একজন সদস্য। আর তাঁর এই বর্ণনা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন ভাষ্যকার মাইক নেটার। ওই প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে মাদুরোর নিরাপত্তারক্ষীরা মুহূর্তের মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে পড়েন। মার্কিন বাহিনী কোনও প্রাণহানি ছাড়াই শত শত সেনাকে কাবু করতে সক্ষম হয়। সেই নিরাপত্তারক্ষী জানান, অভিযানের শুরুতে হঠাৎ তাদের রাডার ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যায় এবং আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন দেখা দেয়। এরপর মাত্র ২০ জন মার্কিন সেনা হেলিকপ্টার থেকে নেমে এমন এক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেন, যা তারা আগে কখনও দেখেননি। নিরাপত্তারক্ষীর ভাষ্যমতে, লড়াই চলাকালীন মার্কিন সেনারা বন্দুকের চেয়েও শক্তিশালী কোনও একটি যন্ত্র থেকে তীব্র শব্দতরঙ্গ বা শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটায়। এর ফলে উপস্থিত সবার মধ্যে ভয়াবহ শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, অনেকের নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে এবং কেউ কেউ রক্তবমি করতে শুরু করেন।
তিনি সেই মুহূর্তের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'একটা সময়ে ওরা কিছু একটা লঞ্চ করল। আমি জানি না কীভাবে ব্যাখ্যা করব। যেন একটা শক্তিশালী সাউন্ড ওয়েভ ছিল। তারপরই মনে হল, আমার মাথা যেন ভিতর থেকে ফেটে যাচ্ছে। আমাদের সবার নাক থেকে রক্ত পড়তে শুরু করে। কারোর কারোর রক্তবমি হচ্ছিল। আমরা মাটিতে পড়ে গেলাম, উঠতে পারছিলাম না। সনিক ওয়েপন বা কিছু একটা ব্যবহার করা হয়েছিল, যার জেরে আমরা দাঁড়াতেও পারছিলাম না।' ওই প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেন, মার্কিন কমান্ডো ছিল খুবই স্বল্প, মাত্র ‘২০ জনের মতো’ সেনা ও ‘আটটিরও কম’ হেলিকপ্টার। তবুও তারা খুব দ্রুত পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। তাঁর কথায়, ‘আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলাম। কিন্তু আমাদের কোনও সুযোগই ছিল না। ওরা অবিশ্বাস্য নিখুঁত ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হামলা চালাচ্ছিল।' প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, প্রত্যেক মার্কিন সেনা যেন মিনিটে কয়েক শ রাউন্ড গুলি ছুড়ছিল। ওই ‘রহস্যময় অস্ত্রের’ ভয়াবহতা এখনও তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে বলেও জানান তিনি।
এরমধ্যেই হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট ওই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করার পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন, ‘আপনি যা করছেন থামান, আর এটি পড়ুন।’ তাঁর এই মন্তব্যের পর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আরও তীব্র হয়েছে। যদিও মার্কিন কর্তৃপক্ষ অভিযানের বিস্তারিত কোনও তথ্য এখনও প্রকাশ করেনি। ভেনেজুয়েলায় অভিযানের সময় মার্কিন সেনা পরীক্ষামূলক ভাবে কোনও প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে কিনা, সেই প্রশ্নেরও জবাব দেওয়া হয়নি। ভেনেজুয়েলা সরকার ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে, গত ৩ জানুয়ারির হামলায় তাদের সেনাবাহিনীর অন্তত ১০০ জন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। ওই রহস্যময় অস্ত্রের হামলাতেই এত প্রাণহানি হয়েছে কিনা, তা অবশ্য নিশ্চিত করতে পারেনি ভেনেজুয়েলার সেনা এবং সরকারও। এর আগে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা ও জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন বলেন, সাম্প্রতিক এক সামরিক অভিযানে ১৫০টির বেশি যুদ্ধবিমান অংশ নেয়। ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভ’ নামের এই অভিযানটি কয়েক মাসের পরিকল্পনা ও মহড়া শেষে পরিচালিত হয়।