মাদুরোকে উৎখাতের নেপথ্যে চুক্তি! ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা কার হাতে? বিস্ফোরক ট্রাম্প

মাদুরোকে উৎখাতের নেপথ্যে চুক্তি! ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা কার হাতে? বিস্ফোরক ট্রাম্প
ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে মার্কিন প্রশাসনের কর্মপরিকল্পনা তদারকি করতে ট্রাম্প চারজন প্রভাবশালী কর্মকর্তার নাম ঘোষণা করেছেন।
প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে ভেনেজুয়েলার কোনও কর্মকর্তার সঙ্গে কী চুক্তি হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের? আন্তর্জাতিক মহলে এমন প্রশ্ন উঠতেই ট্রাম্প জানান, ‘হ্যাঁ, অনেকেই চুক্তি করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা এই পথটাই বেছে নিয়েছি।’ একইসঙ্গে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনও যুদ্ধ চালাচ্ছে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভেনেজুয়েলাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন এবং মার্কিন প্রশাসন দেশটিকে পুনরায় ‘সুস্থ’ করে তুলতে কাজ করছে। কিনা,
এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ওয়াশিংটন মূলত মাদক ব্যবসায়ী এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ভেনেজুয়েলা তাদের কারাগার থেকে অপরাধী, মাদকাসক্ত এবং মানসিক রোগীদের বের করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিচ্ছিল, যা মার্কিন নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মূলত এই চক্রটিকে দমন করতেই তাদের অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুদ্ধে নেই। তাঁর কথায়, ‘না, আমরা যুদ্ধে নেই। আমরা যুদ্ধ করছি মাদক বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে, যারা তাদের কারাগারের অপরাধী, মাদকাসক্ত ও মানসিক রোগীদের আমাদের দেশে পাঠাচ্ছে।’ সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প আরও জানান যে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ভেনেজুয়েলায় কোনও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেশটির বর্তমান ভঙ্গুর পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি বলেন, 'নির্বাচন আয়োজনের আগে আমাদের দেশটিকে আগে ঠিক করতে হবে। এখন ভোট দেওয়ার মতো পরিবেশ নেই।'
ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও জানান, ভেনেজুয়েলার জ্বালানি খাত পুনর্গঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেল কোম্পানিগুলোকে সহায়তা করতে পারে। তাঁর মতে, দেশটির জ্বালানি অবকাঠামো পুনর্গঠনে ১৮ মাসেরও কম সময় লাগতে পারে। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, এর চেয়েও কম সময়ে করা সম্ভব। তবে এতে বিপুল অর্থ ব্যয় হবে। তেল কোম্পানিগুলো এই অর্থ ব্যয় করবে, পরে আমরা বা আয়ের মাধ্যমে তাদের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।’ ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে মার্কিন প্রশাসনের কর্মপরিকল্পনা তদারকি করতে ট্রাম্প চারজন প্রভাবশালী কর্মকর্তার নাম ঘোষণা করেছেন। এই দলে রয়েছেন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও, যুদ্ধ সচিব (প্রতিরক্ষামন্ত্রী) পিট হেগসেথ, হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। ট্রাম্প বলেন, ‘এটা সবার একটি দল। সবারই আলাদা আলাদা দক্ষতা রয়েছে।’ তবে ভেনেজুয়েলার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে-এমন প্রশ্নে ট্রাম্প এক শব্দে উত্তর দেন, ‘আমি।'
এদিকে, সোমবার নিউইয়র্কের একটি আদালতে মাদুরো মাদক-সন্ত্রাসবাদ-সহ একাধিক ফেডারেল অভিযোগে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, তিনিই এখনও ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট। মাদুরো আটক হওয়ার পর সোমবারই ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ট্রাম্প জানান, রদ্রিগেজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কাজ করছেন। তবে মাদুরো আটক হওয়ার আগে তার সহযোগীদের সঙ্গে মার্কিন পক্ষের কোনও যোগাযোগ ছিল-এমন দাবি তিনি খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, রদ্রিগেজের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন কিনা, তা তিনি বলতে চান না। তবে তিনি উল্লেখ করেন, মার্কো রুবিও স্প্যানিশ ভাষায় সাবলীলভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সম্পর্ক খুবই দৃঢ়।