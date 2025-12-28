কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব! RSS-র সাংগঠনিক শক্তির প্রশংসায় দিগ্বিজয়, বেসুরো বিতর্কের মধ্যে ময়দানে BJP

কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব! RSS-র সাংগঠনিক শক্তির প্রশংসায় দিগ্বিজয়, বেসুরো বিতর্কের মধ্যে ময়দানে BJP
দিগ্বিজয় সিংয়ের পোস্টকে হাতিয়ার করে বিজেপিও আক্রমণে নামে।
শনিবার কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিভাজন আরও একবার প্রকাশ্যে চলে এল। রাজ্যসভার সাংসদ ও মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি পুরোনো ছবি শেয়ার করে বিজেপি এবং আরএসএসের সাংগঠনিক শক্তির প্রশংসা করতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন দিল্লিতে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক কমিটি অর্থাৎ সিডব্লিউসি-র বৈঠক চলছিল। ফলে দিগ্বিজয়ের বক্তব্যকে দলীয় নেতৃত্বের প্রতি একপ্রকার পরোক্ষ বার্তা হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।
দিগ্বিজয় সিং ১৯৯০-এর দশকের একটি সাদা-কালো ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে তরুণ নরেন্দ্র মোদীকে দেখা যাচ্ছে বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আডবানীরর পায়ের কাছে মেঝেতে বসে থাকতে। কংগ্রেস নেতা এই ছবিটিকে ‘প্রভাবশালী’ বলে উল্লেখ করেন। জানা গেছে, ছবিটি ১৯৯৬ সালে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শঙ্করসিং বাঘেলার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সময় তোলা। এক্স-এ দেওয়া পোস্টে দিগ্বিজয় লেখেন, 'আমি এই ছবিটি কোয়ারায় পেয়েছি। এটি অত্যন্ত প্রভাবশালী। একজন আরএসএসের তৃণমূল স্বয়ংসেবক ও জনসংঘ/বিজেপির কর্মী, যিনি একসময় নেতাদের পায়ের কাছে মেঝেতে বসতেন, কীভাবে তিনি একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠলেন, এটাই সংগঠনের শক্তি। জয় সিয়া রাম।' শুধু তাই নয়, দিগ্বিজয় সিং তাঁর এই পোস্টে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলিকে ট্যাগ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সরাসরি কংগ্রেস হাইকমান্ডকে একটি কড়া বার্তা দিতে চেয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।
মাত্র এক সপ্তাহ আগেই দিগ্বিজয় সিং কংগ্রেসের সাংগঠনিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বের ধরন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন। সে সময় তিনি লেখেন, কংগ্রেসের প্রয়োজন আরও 'বাস্তববাদী ও বিকেন্দ্রীভূত সাংগঠনিক কাঠামো।' রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর সেই পোস্টে বলা হয়, 'রাহুল গান্ধীজি, নির্বাচন কমিশনের যেমন সংস্কার দরকার, তেমনই কংগ্রেসেরও প্রয়োজন। আপনি সংগঠন গঠনের কাজ শুরু করেছেন, কিন্তু আরও বাস্তববাদী ও বিকেন্দ্রীভূত কার্যপদ্ধতি দরকার। আমি জানি আপনি তা করতে পারেন। একমাত্র সমস্যা হলো আপনাকে ‘বোঝানো’ সহজ নয়।' মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে কংগ্রেসের অন্দরমহলে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। এমনিতেই দলের ভেতরে মতভেদ ও অসন্তোষের ইঙ্গিত মিলছিল। এর আগে কেরলের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের একাধিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির প্রশংসা দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আরও বাড়িয়েছে।
দিগ্বিজয় সিংয়ের ব্যাখ্যা
বিতর্ক দানা বাঁধতেই দিগ্বিজয় সিং পরে একটি সাফাই দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, তিনি শুধুমাত্র বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোর প্রশংসা করেছেন, কিন্তু আদর্শগতভাবে তিনি সবসময় বিজেপির বিরোধিতা করে যাবেন। কংগ্রেস সাংসদ বলেন, ‘শুরু থেকেই বলেছি, আমি আরএসএস-এর মতাদর্শের বিরোধী। তারা সংবিধান বা দেশের আইন কোনওটিকেই সম্মান করে না এবং এটি একটি অনিবন্ধিত সংস্থা।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি তাদের সাংগঠনিক শক্তির প্রশংসা করেছি। কারণ যে সংস্থাটি নিবন্ধিতও নয়, সেটি এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে বলেছেন এটি বিশ্বের বৃহত্তম এনজিও। যদি এটি একটি এনজিও হয়, তাহলে আপনাদের নিয়মকানুন কোথায় গেল? তবে তাদের সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে।’
বিজেপির প্রতিক্রিয়া
দিগ্বিজয় সিংয়ের পোস্টকে হাতিয়ার করে বিজেপি আক্রমণে নামে। বিজেপি মুখপাত্র সিআর কেশবন এক্স-এ কটাক্ষ করে প্রশ্ন তোলেন,'দিগ্বিজয় সিং যে ‘সত্য বোমা’ ফেলেছেন, তার জবাব দেওয়ার সাহস কি রাহুল গান্ধীর আছে? এই পোস্ট কংগ্রেসের প্রথম পরিবারের স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে।' অন্যদিকে, বিজেপি নেতা প্রকাশ জাভড়েকর বলেন, 'দিগ্বিজয় সিং একটি সংগঠনের শক্তি বুঝতে পারছেন, কিন্তু কংগ্রেস এখনও তা উপলব্ধি করতে পারেনি। কংগ্রেস প্রতিদিন দলিত নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেকে অসম্মান করে। কংগ্রেস কেবল একটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কংগ্রেসে শুধুমাত্র একটি পরিবারের সদস্যদেরই দলের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। যে ব্যক্তি সংগঠনের উন্নতির জন্য কাজ করছেন তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বিকাশের সুযোগ দিতে হবে, কংগ্রেসের মধ্যে এই মানবিকতার অভাব রয়েছে।'
দিগ্বিজয় সিংয়ের সাম্প্রতিক পোস্ট কংগ্রেসের নেতৃত্ব সংকট, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নিয়ে চলমান বিতর্ককে আরও তীব্র করে তুলেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। একই সঙ্গে, বিজেপির শক্তিশালী সংগঠন বনাম কংগ্রেসের নেতৃত্বকেন্দ্রিক কাঠামো, এই পুরনো তুলনাও নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে।