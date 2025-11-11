Edit Profile
    Doctor behind Delhi Blast: সহযোগী চিকিৎসকরা ধরা পড়তেই কি ভয় পেয়ে দিল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটায় আরেক ডাক্তার?

    দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ডঃ উমর মহম্মদ জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত। এই উমর নাকি ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ আদিলের সহযোগী হয়ে থাকতে পারে। এর মধ্যে মুজাম্মিলকে ১০ নভেম্বরের সকালেই ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক এবং রাইফেল সমেত গ্রেফতার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। 

    Published on: Nov 11, 2025 9:21 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ফরিদাবাদে সহযোগী চিকিৎসকরা ধরা পড়তেই কি দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়? এই সম্ভাবনাই এখন সত্যি বলে প্রমাণিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। জানা গিয়েছে, দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্যে রয়েছে ডঃ উমর মহম্মদ। এই আবহে সামনে আসছে ফরিদাবাদ স্লিপার সেল যোগ। রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ডঃ উমর মহম্মদ জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত। এই উমর নাকি ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ আদিলের সহযোগী হয়ে থাকতে পারে।

    দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ডঃ উমর মহম্মদ জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত।
    দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ডঃ উমর মহম্মদ জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত।

    উল্লেখ্য, ১০ নভেম্বরই হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে ডঃ মুজাম্মিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কয়েকশো কেজি বিস্ফোরক এবং একটি রাইফেল সমেত। তার আগে জম্মু ও কাশ্মীর এই মামলায় গ্রেফতার করেছিল ডঃ আদিলকে। এই মামলায় এক মহিলা জাক্তারকেও ধরেছে পুলিশ। এই ডঃ মুজাম্মিল নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা ছিল। এদিকে জানা গিয়েছে, এই যে গাড়িতে এই বিস্ফোরণটি হয়, সেটির সর্বশেষ মালিক তারিক নামে এক ব্যক্তি। এই তারিকও নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা।

    এর আগে ১০ নভেম্বরই ফরিদাবাদ থেকে কয়েকশো কেজি বিস্ফোরক এবং রাইফেল সমেত ডঃ মুজাম্মিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর আগে ডঃ আদিলকে এই মামলায় গ্রেফতার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। এই ধৃতদের কারও কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল না। তবে কাশ্মীরে জইশের সমর্থনে পড়া পোস্টারের সূত্র ধরে এই চিকিৎসকরা ধরা পড়ে। আর দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে এই চিকিৎসকদের স্লিপার সেলের সরাসরি যোগ আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

    এদিকে জানা গিয়েছে, ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে যে সাদা হুন্ডাই আই২০ গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তার বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, নম্বর প্লেট এইচআর ২৬সিই৭৬৭৪ গাড়িটি বিস্ফোরণের আগে প্রায় তিন ঘণ্টা লালকেল্লার কাছে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ছিল। জানা গিয়েছে, দুপুর ৩টে ১৯ মিনিটে গাড়িটি লালকেল্লার কাছে পার্ক করা হয়, তারপর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ সেটি সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে গাড়িটি বিস্ফোরণ ঘটে লালকেল্লার সামনে। হরিয়ানা এবং দিল্লি সীমানার বদরপুরে একটি টোলপ্লাজা থেকে পাওয়া গিয়েছে সেই ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়োতে দেখা যায়, গাড়ি চালক টোল কাটছে। উমর নিজেই সেই গাড়িতে ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।

