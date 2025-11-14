২০ লক্ষ তহবিল সংগ্রহ! নুহ, গুরুগ্রাম থেকে ২৬ কুইন্টাল NPK, নেপথ্যে মারাত্মক চক্রান্ত

দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ তদন্তে ক্রমশ সামনে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। তদন্তে জানা গেছে, সন্দেহভাজনরা মিলে ২০ লক্ষ টাকা তহবিল সংগ্রহ করেছিল, যার বড় অংশ ছিল নগদ। সেই অর্থের সিংহভাগই তুলে দেওয়া হয় চিকিৎসক উমর উন নবির হাতে। এই উমরই সোমবার দিল্লিতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটায় বলে অভিযোগ। এই ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে তিন লক্ষ টাকা খরচ করে ফরিদাবাদ, নুহ, গুরুগ্রাম, সাহারানপুরের আশপাশের এলাকা থেকে বিস্ফোরক উপকরণ কেনা হয়েছিল।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তিন লক্ষ টাকা খরচ করে ফরিদাবাদ, নুহ, গুরুগ্রাম, সাহারানপুরের আশপাশের এলাকা থেকে গত তিন-চার মাস ধরে অল্প অল্প পরিমাণে ২৬ কুইন্টালের বেশি এনপিকে ফার্টিলাইজার (নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের মিশ্রণ) কিনেছিল চিকিৎসক উমর। তা ব্যবহার করে বিস্ফোরক বানানোর প্ল্যান ছিল। এনপিকে সার, অন্যান্য রাসায়নিকের সঙ্গে মেশালে শক্তিশালী আইইডি তৈরি করা যায়— যা এই জঙ্গি নেটওয়ার্কের মূল উদ্দেশ্য হিসেবেই লক্ষ করা যাচ্ছে। এছাড়াও ১,০০০ কেজিরও বেশি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কিনেছিল উমর। সেই সঙ্গে উমর ও তার সহযোগী হ্যান্ডলারদের সাহায্যে শ্রীনগর থেকে রাইফেল এবং কার্তুজও জোগাড় করেছিল। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ২-৪ জন সদস্যকে রেখে একটি প্রাইভেট সিগন্যাল গ্রুপ তৈরি করেছিলেন উমর, সেখানেই সব প্ল্যান ছকে নেওয়া হতো। তদন্তে চাঞ্চল্যকরভাবে উঠে এসেছে, উমর নবি ছিল তুরস্কভিত্তিক এক হ্যান্ডলার ‘উকাসা’ কোডনেমে পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে।
তদন্তকারীরা ফরিদাবাদে থেকে অন্তত তিনজন সার ব্যবসায়ীকে শনাক্ত করেছেন, যারা সন্দেহভাজনদের সার সরবরাহ করেছিলেন বলে অভিযোগ। তাদের মধ্যে একজন, পিনাংওয়ানের বাসিন্দা, পুলিশকে জানিয়েছে, উমররা নিজেদের জমির মালিক হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল এবং তাদের খামারের জন্য সার কিনতে এসেছিল। ডিজিটাল মাধ্যমে টাকা লেনদেন করা হয়েছিল। এখন সেই লেনদেনের কাগজপত্র ও পরিবহণ রেকর্ড যাচাই করছে তদন্তকারীরা। ফারিদাবাদে উদ্ধার হওয়া ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরকের সঙ্গে এই চক্রের যোগাযোগ থাকতেই পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী দল। অন্যদিকে, উমরের গাড়ি লাল ফোর্ড ইকোস্পোর্ট বর্তমানে তদন্তের আওতায়। ফরিদাবাদের এক গ্রামে সেটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। সন্দেহ, সেই গাড়ি ব্যবহার করেই বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মজুত করা হয়েছিল। এনএসজি ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি গাড়িটি পরীক্ষা করছে, কারণ আশঙ্কা-এর ভেতরে এখনও বিস্ফোরক থাকতে পারে। এদিকে, ফরিদাবাদ এবং নুহ পুলিশের একটি যৌথ দল বুধবার এবং বৃহস্পতিবার খনি এবং আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি চালায়। খনি অপারেটর, পরিবহনকারী এবং রাসায়নিক ব্যবসায়ী-সহ ৫০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। পাশাপাশি তদন্তকারীরা সোহনায় তিনজন এবং নুহে একজন সার ব্যবসায়ীকে শনাক্ত করেছেন, যারা সন্দেহভাজনদের কাছে উপকরণ সরবরাহ করেছিলেন বলে অভিযোগ।
