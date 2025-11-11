Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Doctors' Module Latest Details: ভারতে জইশের মহিলা শাখা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ছিল লখনউয়ের এই মহিলা চিকিৎসকের ওপর

    জইশের এই মহিলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা হল মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহার। এই সাদিয়ার স্বামী ইউসুফ আজহার ছিল কান্দাহার বিমান হাইজ্যাকের মাস্টারমাইন্ড। গত ৭ মে অপারেশন সিঁদুরে ইউসুফ আজহারের মৃত্যু হয়। এদিকে রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে জইশে মহিলা শাখা গঠনের দায়িত্ব যে শাহিনের কাঁধে ছিল, তার বাড়ি লখনউের লালবাগে।

    Published on: Nov 11, 2025 3:37 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দিল্লির কাছে ফরিদাবাদে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে লখনউয়ের এক মহিলা ডাক্তারকেও। ভারতে পাকিস্তানি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদের মহিলা শাখা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেই মহিলা চিকিৎসককে। এমনটাই জানা গিয়েছে রিপোর্ট থেকে। এই চিকিৎসকের নাম শাহিনা শহিদ।

    শাহিনের ওপর ভারতে জইশের মহিলা শাখা স্থাপনের দায়িত্ব ছিল।
    শাহিনের ওপর ভারতে জইশের মহিলা শাখা স্থাপনের দায়িত্ব ছিল।

    জইশের এই মহিলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা হল মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহার। এই সাদিয়ার স্বামী ইউসুফ আজহার ছিল কান্দাহার বিমান হাইজ্যাকের মাস্টারমাইন্ড। গত ৭ মে অপারেশন সিঁদুরে ইউসুফ আজহারের মৃত্যু হয়। এদিকে রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে জইশে মহিলা শাখা গঠনের দায়িত্ব যে শাহিনের কাঁধে ছিল, তার বাড়ি লখনউের লালবাগে। ফরিদাবাদে চিকিৎসকদের জইশ জঙ্গি মডিউলের পর্দা ফাঁস হওয়ার পরে এই শাহিনকে ধরা হয়। তার গাড়ি থেকে একটি একে সিরিজের রাইফেলও পাওয়া যায়।

    জানা গিছে, শাহিন আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ। কাশ্মীরি ডাক্তার মুজাম্মিল গণি ওরফে মুসাইবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল শাহিন। ফরিদাবাদে তার দুটি ভাড়া করা ঘর থেকে ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক এবং দাহ্য পদার্থ উদ্ধার হয়। এরপরই গ্রেফতার করা হয়েছিল শাহিনকে। এদিকে রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ডঃ উমর মহম্মদ জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত। এই উমর নাকি ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ আদিলের সহযোগী হয়ে থাকতে পারে।

    উল্লেখ্য, সম্প্রতি হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে ডঃ মুজাম্মিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কয়েকশো কেজি বিস্ফোরক এবং একটি রাইফেল সমেত। তার আগে জম্মু ও কাশ্মীর এই মামলায় গ্রেফতার করেছিল ডঃ আদিলকে। এই মামলায় তারপর শাহিন নামক এই মহিলা জাক্তারকেও ধরে পুলিশ। এই ডঃ মুজাম্মিল নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা ছিল। এদিকে জানা গিয়েছে, এই যে গাড়িতে এই বিস্ফোরণটি হয়, সেটির সর্বশেষ মালিক তারিক নামে এক ব্যক্তি। এই তারিকও নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা। এই ধৃতদের কারও কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল না। তবে কাশ্মীরে জইশের সমর্থনে পড়া পোস্টারের সূত্র ধরে এই চিকিৎসকরা ধরা পড়ে। আর দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে এই চিকিৎসকদের স্লিপার সেলের সরাসরি যোগ আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

    News/News/Doctors' Module Latest Details: ভারতে জইশের মহিলা শাখা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ছিল লখনউয়ের এই মহিলা চিকিৎসকের ওপর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes