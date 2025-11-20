Donald Trump on India & Modi: ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০-র পর ৩৫০! অপারেশন সিঁদুর, শুল্ক, মোদী নিয়ে নয়া মিথ্যাচার ট্রাম্পের?

Donald Trump on India & Modi: ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০-র পর ৩৫০! অপারেশন সিঁদুর, শুল্ক, মোদী নিয়ে নয়া মিথ্যাচার ট্রাম্পের?
এর আগে মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাওয়ার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, ভারত ও পাকিস্তানের ওপর নাকি তিনি ১০০ শতাংশ, ১৫০ শতাংশ এবং ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। পরে দক্ষিণ কোরিয়া সফর শেষে ট্রাম্প দাবি করেন, ভারত ও পাকিস্তানকে নাকি যুদ্ধ বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে ২৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা বলেছিলেন তিনি।
আবারও ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে বড় দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাওয়ার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, ভারত ও পাকিস্তানের ওপর নাকি তিনি ১০০ শতাংশ, ১৫০ শতাংশ এবং ২০০ শতাংশের মতো বড় শুল্ক আরোপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। আর সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়া সফর শেষে ট্রাম্প দাবি করলেন, ভারত ও পাকিস্তানকে নাকি যুদ্ধ বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে ২৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা বলেছিলেন তিনি। ১৯ নভেম্বর সেই শুল্ক হুঁশিয়ারি নিয়েই ট্রাম্প দাবি করলেন, তিনি নাকি ৩৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এরই সঙ্গে সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনকে পাশে নিয়ে ট্রাম্প দাবি করেন, নরেন্দ্র মোদী নাকি নিজে ট্রাম্পকে ফোন করে বলেছিলেন, 'আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি না।'
ট্রাম্প বলেন, 'আমি বিরোধ নিষ্পত্তিতে ভালো। এর আগেও আমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করেছি। আমি বিভিন্ন যুদ্ধের কথা বলছিলাম... ভারত, পাকিস্তান... তারা যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল, পারমাণবিক অস্ত্র ছিল তাদের কাছে... আমি তখন দুই দেশকেই বললাম, আমি ৩৫০ শতাংশ শুল্ক বসাব তোমাদের ওপর। আমেরিকার সঙ্গে আর কোনও বাণিজ্য করতে হবে না। পরে মোদী আমাকে ফোন করে বলেন - আমাদের হয়ে গিয়েছে। আমি প্রশ্ন করলাম কী হয়েছে? তিনি বললেন- আমরা আর যুদ্ধে যাব না। আমি তারপর তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম এবং বললাম- একটি চুক্তি করা যাক এবার।' এর আগেও ট্রাম্প এই ইস্যুতে নিজের মনের মতো গল্প বানিয়ে নানা 'গল্প' বলেছেন।
উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছিলেন। এরপরই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এরপর ৭ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি পরিকাঠামো লক্ষ্য করে 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করে ভারত। ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়ে শতাধিক সন্ত্রাসবাদীকে খতম করে ভারত। এর পরের দিনগুলিতে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাকিস্তান ভারতীয় বিমানঘাঁটিগুলিতে আঘাত হানার চেষ্টা করেছিল। পালটা জবাবে পাকিস্তানের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল ভারত। পাকিস্তানের ১১টি সামরিক ঘাঁটি অকেজো করে দিয়েছিল ভারত। রাওয়ালপিন্ডি, করাচি, লহোরের মতো শহরে আছড়ে পড়েছিল ভারতীয় মিসাইল। এই আবহে পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির জন্য কাতর আর্তি জানিয়েছিল ভারতের কাছে। সেই আর্তি মেনে অপারেশন সিঁদুর স্থগিত করতে সহমত হয়েছিল ভারত।
এরপর থেকে ট্রাম্প একাধিকবার ভারত-পাক আলোচনার মধ্যস্থতার কৃতিত্ব নিতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি, বাণিজ্য আলোচনাকে হাতিয়ার করে ভারত-পাক সংঘাত থামান তিনি। তবে নয়াদিল্লি বারবার এই দাবি অস্বীকার করে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করার সংঝোতা দ্বিপক্ষীয়ভাবে হয়েছে। পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) ভারতীয় ডিজিএমও-কে ফোন করে হামলা ব্ধের আর্জি জানিয়েছিলেন। এই আবহে ভারত এবং আমেরিকার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। অন্যদিকে ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিল পাকিস্তান। তবে ভারত সেই সবে পাত্তা দেয়নি। এই সবের মাঝেই ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্কের বোঝা চাপিয়েছেন ট্রাম্প। মোদীকে একটা সময় ৪ বার ফোন করলেও মোদী কথা বলেননি ট্রাম্পের সঙ্গে। জি৭ সম্মেলনের সময় ফোনে কথোপকথন চলাকালীন ট্রাম্পের সংঘর্ষবিরতি দাবির বিরুদ্ধে সরবও হয়েছিলেন মোদী। তবে ট্রাম্প প্রায় প্রতিদিনই যপ করার মতো একবার করে দাবি করে চলেন, তিনি ৭-৮টা যুদ্ধ থামিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল ভারত-পাক যুদ্ধ। এবং তাতে নাকি তিনি বাণিজ্যকে হাতিয়ার করেছেন। তবে সেই বাণিজ্য চুক্তি আজও সম্পন্ন হল না ভারত-আমেরিকার সঙ্গে।
