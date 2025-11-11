Edit Profile
    Trump on India: 'ভারতের সঙ্গে আলাদা চুক্তি', শুল্ক কমানোর বার্তা ট্রাম্পের, বললেন- 'ওরা আমাকে ভালোবাসে না'

    ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা ভারতের সাথে একটি চুক্তি করছি, অতীতের চেয়ে অনেক আলাদা হবে এই চুক্তি। তাই এখন, তারা আমাকে ভালোবাসে না, কিন্তু তারা আবার আমাদের ভালোবাসবে।’

    Published on: Nov 11, 2025 7:51 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য যুদ্ধ জারি আছে। আবার এরই মাঝে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনাও চলছে। এর আগে একাধিকবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ভারতের সঙ্গে শীঘ্রই চুক্তি হতে চলেছে আমেরিকার। তবে সেই সময় এখনও আসেনি। তবে এই সবের মাঝেই ১০ নভেম্বর ওভাল অফিস থেকে ফের একবার ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মুখ খোলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, ভারতের সঙ্গে 'আলাদা ধরনের চুক্তি' করতে চলেছে আমেরিকা। সঙ্গে তিনি এও দাবি করেন, আমেরিকা নাকি ভারতের ওপর থেকে শুল্ক কমিয়ে দেবে।

    ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ভারতের সঙ্গে 'আলাদা ধরনের চুক্তি' করতে চলেছে আমেরিকা। (Bloomberg)
    ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ভারতের সঙ্গে 'আলাদা ধরনের চুক্তি' করতে চলেছে আমেরিকা। (Bloomberg)

    ১০ নভেম্বর ওভাল অফিসে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা ভারতের সাথে একটি চুক্তি করছি, অতীতের চেয়ে অনেক আলাদা হবে এই চুক্তি। তাই এখন, তারা আমাকে ভালোবাসে না, কিন্তু তারা আবার আমাদের ভালোবাসবে। আমরা একটি ন্যায্য চুক্তি করছি। আমাদের মধ্যে এর আগে বেশ কয়েকটি অন্যায্য বাণিজ্য চুক্তি ছিল... কিন্তু আমরা নতুন চুক্তি সম্পন্ন করার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। স্কট (মার্কিন রাজস্ব সচিব স্কট বেসেন্টের দিকে তাকিয়ে ট্রাম্প বলেন), আমার মনে হয় আমরা এমন একটি চুক্তি করার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি যা সবার জন্য ভালো হবে, তাই না?'

    এদিকে ভারতীয় পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'রাশিয়ান তেলের কারণে ভারতের উপর শুল্ক অনেক বেশি এবং তারা (ভারত) রাশিয়ান তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা শুল্ক কমিয়ে আনব...এক পর্যায়ে, আমরা এই শুল্ক কমিয়ে আনব।' উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পরে একাধিকবার ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, বাণিজ্য চুক্তিকে হাতিয়ার করেই নাকি তিনি ভারত-পাক সংঘাত থামিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথাও বলেছিলেন ফোনে। সেই সময় নাকি মোদীকে তিনি সরাসরি জানিয়েছিলেন, সংঘাত জারি থাকলে তিনি চুক্তি করবেন না। যদিও ভারত এহেন দাবি খারিজ করেছে। সঙ্গে দিল্লি এও জানিয়ে দিয়েছে, অপারেশন সিঁদুরের সময় মোদীর সঙ্গে একবাও ফোনে কথাই হয়নি ট্রাম্পের। এদিকে অপারেশন সিঁদুর বন্ধের জন্য ট্রাম্পের প্রশংসা করে পাকিস্তান নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য তাঁর নামের প্রস্তাব করে। তবে ভারত এমন কিছুই করেনি। বরং এই সংঘাত থামানোর ক্ষেত্রে ট্রাম্পের নিজ মুখে স্বীকৃতির দাবি নাকচ করে।

    এই সবের মাঝে রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপায় আমেরিকা। সব মিলিয়ে ভারতের পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে বসেন ট্রাম্প। যদিও ভারত তাতে মাথা নত করেনি। বরং নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকেই ভারত বাণিজ্য আলোচনা জারি রেখেছে। জানা গিয়েছে, ভারতের মূল আপত্তি মার্কিন দুগ্ধজাত পণ্য এবং জেনেটিকালি মোডিফায়েড কৃষি পণ্য নিয়ে। এর মধ্যে মার্কিন দুগ্ধজাত পণ্যকে 'আমিষ' হিসেবে গণ্য করছে ভারত। কারণ, সেই দেশে নাকি খামারে পশুর রক্ত খাওয়ানো হয় গবাদি পশুদের। এহেন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার বারবার জানিয়েছে, ভারতের কৃষকদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই তারা চুক্তি সই করবে।

