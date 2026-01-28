Edit Profile
    Donald Trump Latest Threat: 'আমেরিকার পছন্দের প্রধানমন্ত্রী না হলে…', ইরানের পর এবার আরও এক এশিয়ান দেশকে হুমকি ট্রাম্পের

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবার বললেন, ইরাকে যদি আমেরিকার পছন্দের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত না হয়, তাহলে তাদের আর সাহায্য করবে না ওয়াশিংটন। ইরাকের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হয়েছেন সেই দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নুরি আল-মালিকি। তাঁর ক্ষমতায় ফেরার বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প।

    Published on: Jan 28, 2026 8:34 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ইরানের পর এবার ইরাককে হুমকি ডোনাল্ড ট্রাম্পের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবার বললেন, ইরাকে যদি আমেরিকার পছন্দের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত না হয়, তাহলে তাদের আর সাহায্য করবে না ওয়াশিংটন। ইরাকের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হয়েছেন সেই দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নুরি আল-মালিকি। তাঁর ক্ষমতায় ফেরার বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, ইরাকের পার্লামেন্টের সবচেয়ে বড় শিয়া গোষ্ঠী আদতে ইরানপন্থী। সেই গোষ্ঠীটাই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে আল-মালিকির নাম প্রস্তাব করেছিল। তবে ট্রাম্পের তা ভালো লাগেনি।

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবার বললেন, ইরাকে যদি আমেরিকার পছন্দের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত না হয়, তাহলে তাদের আর সাহায্য করবে না ওয়াশিংটন। (REUTERS)
    মঙ্গলবার ট্রুথ সোশ্যালে দেয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, 'আমি শুনছি ইরাকের মতো একটি মহান দেশ নুরি আল-মালিকিকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করতে চলেছে। তারা এই বড় ভুলটা করতে যাচ্ছে। শেষবার যখন মালিকি ক্ষমতায় ছিলেন, তখন দেশটি দারিদ্র্য ও সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'এমন ঘটনা আর হতে দেওয়া উচিত নয়। যদি তিনি তার উন্মাদ নীতি ও মতাদর্শের কারণে নির্বাচিত হন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র আর ইরাককে সাহায্য করবে না এবং ইরাকের সাফল্য, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার সম্ভাবনা শূন্য। ইরাককে আবার মহান করে তুলুন।'

    নুরি আল-মালিকি কে? নুরি আল-মালিকি ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইসলামিক দাওয়া পার্টির বর্তমান প্রধান তিনি। আল-মালিকি ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে প্রাক্তন ইরাকি রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনের বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। ১৯৭৯ সালের মার্কিন আগ্রাসনের পরে মৃত্যুদণ্ড এড়াতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান আল-মালিকি এবং ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি নির্বাসনে ছিলেন। তারপরে তিনি ২০০৬ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দুই মেয়াদে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। সাদ্দাম পরবর্তী যুগে দেশের অন্যতম প্রভাবশালী শিয়া নেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন নুরি। আল-মালিকি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, তবে ইরাকের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হননি। তিনি ২০১৪ থেকে ২০১৫ এবং আবার ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সেই দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

    এদিকে ট্রাম্পের এই বক্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে যখন মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইরানের কাছে এসে পৌঁছেছে এবং যেকোনও সময় মার্কিন হামলার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, ইরাকে মালিকির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়, তবে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিকে সতর্ক করেছে। মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও সম্প্রতি দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ শিয়া আল-সুদানির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। রুবিও জোর দিয়ে বলেন, ইরাকের ইরানপন্থী সরকার গঠিত হলে তা মধ্যপ্রাচ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে ক্ষতিকর হবে।

