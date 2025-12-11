Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Trump slammed for Modi-Putin meet: মোদী-পুতিনের ১ ছবিতে US-তে বিদ্রোহের মুখে ট্রাম্প! শুনতে হল ‘এভাবে পাবেন নোবেল?’

    আমেরিকায় বিদ্রোহের মুখে পড়লেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ড়ির মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ছবি দেখিয়ে মার্কিন প্রতিনিধি সিডনি ক্যামলাগার-ডোভ দাবি করেন, ট্রাম্প প্রশাসনের কারণেই রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছে।

    Published on: Dec 11, 2025 7:33 AM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আমেরিকার প্রতিনিধিই কান গরম করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। গাড়ির মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ছবি দেখিয়ে মার্কিন প্রতিনিধি সিডনি ক্যামলাগার-ডোভ দাবি করেন, ট্রাম্প প্রশাসনের কারণেই রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছে। অপরের যাত্রাভঙ্গ করতে গিয়ে নিজের 'বন্ধু'-কে ‘শত্রু’-র হাতে তুলে দিয়েছেন ট্রাম্প। আর তারপর আশা করছেন যে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হবে। এরকম ভুলভাল কাজ করে নোবেল শান্তি পুরস্কারের আশা না করা ভালোই বলে ট্রাম্পকে কটাক্ষ করেছেন ক্যামলাগার-ডোভ।

    আমেরিকায় বিদ্রোহের মুখে পড়লেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। (ছবি সৌজন্যে, ইউটিউব House Foreign Affairs Committee Republicans)
    আমেরিকায় বিদ্রোহের মুখে পড়লেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। (ছবি সৌজন্যে, ইউটিউব House Foreign Affairs Committee Republicans)

    তিনি বলেন, ‘ভারতের প্রতি ট্রাম্প যে নীতি নিয়েছেন, তা শুধুমাত্র একটা ভাবেই বর্ণনা করা যায় - নিজের নাক কেটে নিজেরই যাত্রাভঙ্গ করা। দমনকারী জোটসঙ্গী হওয়ার মূল্য চোকাতে হয়। আর এই পোস্টারটা সহস্র শব্দের সমান। আমেরিকার কৌশলগত জোটসঙ্গীকে আমাদের প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে আপনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেতে পারেন না। ইন্দো-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই প্রশাসন যে ক্ষতি করেছে, সেটা পুষিয়ে দেওয়ার জন্য মারাত্মক দ্রুততা দেখানো উচিত। আর সহযোগিতার পথে ফিরে যাওয়া উচিত, যা আমেরিকার সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা এবং বিশ্ব নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।’

    News/News/Trump Slammed For Modi-Putin Meet: মোদী-পুতিনের ১ ছবিতে US-তে বিদ্রোহের মুখে ট্রাম্প! শুনতে হল ‘এভাবে পাবেন নোবেল?’
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes