    মার্কিন মুলুকে সংকটে অভিবাসীরা! গ্রিন কার্ড লটারি স্থগিত করলেন ট্রাম্প, নেপথ্যে কী কারণ?

    গত সপ্তাহেই রোড আইল্যান্ডের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন তাণ্ডব দেখায় এক বন্দুকধারী।

    Published on: Dec 19, 2025 8:42 PM IST
    By Sahara Islam
    চলতি বছরেই দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসের মসনদে বসেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তারপর থেকেই একাধিক নতুন সিদ্ধান্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঢেলে সাজাতে ব্যস্ত তিনি। কিন্তু ট্রাম্পের একটার পর একটা নতুন সিদ্ধান্ত বিভিন্ন দেশের কাছে এখন বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে দেশ থেকে সমস্ত অভিবাসীকে বিতাড়িত করতে আগে থেকেই কড়াকড়ি ট্রাম্প প্রশাসন। এই আবহে আইল্যান্ডের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের ভয়াবহ তাণ্ডবের পর মার্কিন মুলুকের অভিবাসনের জন্য গ্রিন কার্ড লটারি কর্মসূচি স্থগিত করলেন ট্রাম্প।

    গ্রিন কার্ড লটারি স্থগিত করলেন ট্রাম্প (Bloomberg)

    গত সপ্তাহেই রোড আইল্যান্ডের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন তাণ্ডব দেখায় এক বন্দুকধারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিংয়ে আচমকাই বন্দুক হাতে ঢুকে পড়ে এক দুষ্কৃতী। এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় দুই পড়ুয়ার। জখম হয় ৯ জন। এছাড়া এমআইটির এক অধ্যাপককেও হত্যার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রধান সন্দেহভাজন ছিলেন পর্তুগালের নাগরিক ক্লদিও নেভেস ভালেন্তে। তাঁর বয়স ৪৮ বছর। তিনি ২০১৭ সালে ডাইভার্সিটি ভিসা লটারি কর্মসূচির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। পরে তিনি গ্রিন কার্ড পান। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনার পরেই হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, ট্রাম্পের নির্দেশে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসকে (ইউএসসিআইএস) গ্রিন কার্ড লটারি কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। নোয়েম বলেন, ‘এই জঘন্য ব্যক্তিকে কখনওই আমাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত হয়নি।’

    ম্যাসাচুসেটসের মার্কিন অ্যাটর্নি লিয়া বি. ফোলি জানান,নেভেস ভালেন্তে ২০১৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দার (লিগ্যাল পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট) মর্যাদা অর্জন করেন। ডাইভারসিটি ভিসা বা গ্রিন কার্ড লটারি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি বছর সর্বোচ্চ ৫০ হাজার মানুষকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। এই কর্মসূচির মূলত সে সব দেশের নাগরিকদের জন্য, যাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তবে মার্কিন কংগ্রেসের মাধ্যমে চালু হওয়া এই কর্মসূচি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বলে অনেকে মনে করছেন। ২০২৫ সালের ভিসা লটারির জন্য প্রায় ২০ মিনিয়ন মানুষ আবেদন করেছিলেন। জয়ীদের জীবনসঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১ লক্ষ ৩১ হাজারের বেশি আবেদনকারী নির্বাচিত হন। লটারি জয়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আগে তাদের কঠোর নিরাপত্তা যাচাইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পর্তুগালের নাগরিকরা এ বছর মাত্র ৩৮টি ভিসা লাভ করেন। লটারি বিজয়ীরা সরাসরি গ্রিন কার্ড পান না, বরং তাদের আবেদন করার আমন্ত্রণ জানানো হয়। এরপর তারা কনস্যুলেটে ইন্টারভিউ দেন এবং অন্যান্য গ্রিন কার্ড আবেদনকারীদের মতো একই ধরনের যাচাই-বাছাইয়ের মুখোমুখি হন। প্রসঙ্গত, ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই ডাইভারসিটি ভিসা লটারির বিরোধিতা করে আসছেন।

