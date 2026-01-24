Edit Profile
    Trump on China-Canada relation: চিনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করলেই ১০০% শুল্ক চাপাব, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের!

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে যদি অটোয়া চিনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে। এতে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

    Published on: Jan 24, 2026 9:11 PM IST
    By Ayan Das
    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে যদি অটোয়া চিনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে। এতে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। রাশিয়া থেকে তেল আমদানির জন্য ইতিমধ্যে ভারত-সহ অনেক দেশের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে 'গভর্নর কার্নি' বলে অভিহিত করে ট্রাম্প বলেন, চিনকে বৈদ্যুতিক গাড়ির আমদানি বাড়ানোর অনুমতি দিয়ে কানাডা 'বড় ভুল' করেছে। ট্রাম্প কানাডাকে উপহাস করে বলেছেন যে তিনি চান কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫১ তম প্রদেশ হয়ে উঠুক।

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। (ছবি সৌজন্যে এএফপি)
    সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, ‘চিন কানাডাকে জীবন্ত গ্রাস করবে, কানাডাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের ব্যবসা, তাদের সামাজিক কাঠামো এবং তাদের জীবনযাত্রা ধ্বংস করা। কানাডা যদি চিনের সঙ্গে (বাণিজ্য) চুক্তি করে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা সমস্ত কানাডিয়ান পণ্যের উপর অবিলম্বে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে।’

    উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে একটি বিস্তৃত চুক্তি স্বাক্ষর করতে সম্মত হয়েছিল চিন ও কানাডা। যা কানাডার বিদেশ নীতিতে একটি বড় পরিবর্তন এবং ট্রাম্পের বাণিজ্য মনোভাব থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। শুক্রবার চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকও করেন কার্নি। তিনি জানিয়েছেন, কানাডা প্রায় ছয় শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে ৪৯,০০০ চিনা বৈদ্যুতিক যানবাহনকে তার বাজারে প্রবেশের অনুমতি দেবে, যা ১০০ শতাংশ সারচার্জ সরিয়ে দেবে। কার্নি বলেন, চিন কানাডিয়ানদের জন্য ভিসামুক্ত ভ্রমণের সুবিধাও দেবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে কানাডিয়ান নেতা স্পষ্ট বার্তাও দেন ট্রাম্পকে।

