যুদ্ধের দামামা! নেতানিয়াহুর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক, ইরানকে ‘মিডনাইট হ্যামার’ সতর্কতা ট্রাম্পের

যুদ্ধের দামামা! নেতানিয়াহুর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক, ইরানকে ‘মিডনাইট হ্যামার’ সতর্কতা ট্রাম্পের
ওমানে পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসেছিল ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে ওই পরোক্ষ আলোচনায় কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি।
ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা বৈঠক করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে বৈঠকে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, পরমাণু চুক্তি নিয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে, এই চুক্তি না হলে তেহেরানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও সতর্ক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
বৈঠকটি বুধবার ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি এবং গাজা নিয়ে চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্যেই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এদিকে, ওমানে পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসেছিল ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে ওই পরোক্ষ আলোচনায় কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি। আগামী দিনেও এই নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে ইরান। যদিও মার্কিন চাপের কাছে মাথা নোয়ানো হবে না বলেও জানিয়েছে তেহেরান। এরমধ্যেই নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছে ট্রাম্প। তবে ট্রুথ সোশ্যাল-এ লেখা পোস্টে ‘আলোচনা খুব ভালো হয়েছে’ বলে জানিয়েছেন তিনি।
‘মিডনাইট হ্যামার’ সতর্কতা
একই সঙ্গে ট্রাম্প জানিয়েছেন, 'আমরা কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি। তবে আমি ইরানের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে জোর দিয়েছি, যাতে দেখা যায় কোনও চুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব কিনা। চুক্তি সম্ভব হলে সেটাই হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার। আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ফলাফল কী দাঁড়ায় তা দেখতে হবে।’ তবে তিনি স্পষ্ট করেননি, নেতানিয়াহু তাঁর সঙ্গে একমত কিনা। আলোচনা ব্যর্থ হলে পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে পারে বলেও সতর্ক করেন ট্রাম্প। তিনি ২০২৫ সালের জুনে ইরানের প্রধান তিনটি পরমাণু কেন্দ্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হামলার কথাও উল্লেখ করেন। ট্রাম্প বলেন, ‘গতবার ইরান ভেবেছিল চুক্তি না করাই তাদের জন্য ভালো হবে। তখন তাদের উপর ‘মিডনাইট হ্যামার’ চালানো হয়েছিল, যা তাদের জন্য ভালো ফল বয়ে আনেনি। আশা করি এবার তারা আরও যুক্তিসঙ্গত ও দায়িত্বশীল হবে।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও উল্লেখ করেন, বৈঠকে গাজা যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।
এদিকে, পৃথক একটি বিবৃতিতে নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানিয়েছে, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েলের নিরাপত্তা বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ও অব্যাহত যোগাযোগ বজায় রাখতে সম্মত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অফিস আরও জানিয়েছে, বৈঠকে ইরান, গাজা এবং বৃহত্তর আঞ্চলিক বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে। গত বছর ক্ষমতায় আসার পর থেকে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এটি ছিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সপ্তম বৈঠক। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে ‘জয়েন্ট কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন’ (জেসিপিওএ) নামে একটি চুক্তিতে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করার বিনিময়ে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছিল। তবে ২০১৮ সালে ট্রাম্প প্রথম মেয়াদে ওই চুক্তি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করেন এবং সর্বোচ্চ চাপ নীতি পুনর্বহাল করেন।