Dr Priyanka Sharma Delhi Blast Case: দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে আটকের পর ছাড়া হয় ডঃ প্রিয়াঙ্কাকে, কে তিনি? কি তাঁর যোগ?

Dr Priyanka Sharma Delhi Blast Case: দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে আটকের পর ছাড়া হয় ডঃ প্রিয়াঙ্কাকে, কে তিনি? কি তাঁর যোগ?
পরিবারের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলার সময় পুলিশ আটক করেছিল ডঃ প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছে, অনন্তনাগের সরকারি মেডিক্যাল কলেজে জেনারেল মেডিসিনের এমডি শেষ বর্ষের ছাত্রী তিনি।
দিল্লি বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হরিয়ানার রোহতকের একজন ডাক্তার প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে আটক করা হয়েছিল। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর সেই চিকিৎসককে অবশ্য শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিল পুলিশ। বিস্তারিত জানাতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কার ভাই ভরত ভূষণ জানান, প্রিয়াঙ্কাকে যখন আটক করা হয়, সেই সময় তিনি ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভরত জানান, শনিবার রাত ৯টা নাগাদ, প্রিয়াঙ্কা তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। এর পাঁচ মিনিট পরেই পুলিশের একটি দল তাঁর হোস্টেলে এসে দরজায় কড়া নাড়ে। এরপর প্রিয়াঙ্কার ভিডিয়ো কল কেটে যায় এবং রাত ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ ভরত তার শ্যালক অনিরুদ্ধের কাছ থেকে একটি বার্তা পান যে পুলিশ প্রিয়াঙ্কাকে আটক করেছে।
এরপর রাত ১২টা ৩০ মিনিটে প্রিয়াঙ্কা ফোন করে জানান যে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, তাঁর মোবাইল ফোনটি তদন্তের জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। ভরত জানান যে প্রিয়াঙ্কাকে ডঃ আদিল আহমেদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। আদিলের সঙ্গে একই মেডিক্যাল কলেজে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা। আদিল ছিল প্রিয়াঙ্কার সিনিয়র। প্রিয়াঙ্কা রোহতকের জনতা কলোনির বাসিন্দা। অনন্তনাগের সরকারি মেডিক্যাল কলেজে জেনারেল মেডিসিনের এমডি শেষ বর্ষের ছাত্রী তিনি। ঝাজ্জরের দিঘল গ্রামের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে ডাক্তার হিসেবে কর্মরত প্রিয়াঙ্কা। তিনি সোনিপতের খানপুর মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেছেন। ২০২৩ সাল থেকে তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে জেনারেল মেডিসিনে এমডি করার জন্য স্টাডি লিভে ছিলেন।
প্রিয়াঙ্কার বিয়ে হয়েছিল ভিওয়ানি জেলার বাজিনা গ্রামে। প্রিয়াঙ্কার স্বামী অনিরুদ্ধ শর্মা ভিওয়ানির সিভিল হাসপাতালের একজন মেডিক্যাল অফিসার। এদিকে নুহের হিদায়াত কলোনির যে বাড়িতে উমর ১০ দিন ধরে ভাড়া নিয়ে ছিল, সেটি সিল করেছে পুলিশ। এই বাড়িটি মালিক আফসানা নামে এক মহিলার বলে জানা গিয়েছে। সেই বাড়ির বাইরে একটি বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং কর্মীরা বাড়িটি তল্লাশি করেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে উমর এই বাড়ি থেকেই দিল্লি বোমা হামলার পরিকল্পনা করেছিল। তদন্তকারী সংস্থাগুলি জানিয়েছে যে আগামী দিনে এই নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত আরও ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হতে পারে।
