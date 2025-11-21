মাদক তদন্তে কাঁপছে মুম্বই! জাঁকজমকপূর্ণ পার্টিতে দাউদের ভাগ্নে-ওরিরা, বিস্ফোরক মাদক পাচারকারী

সোশ্যাল মিডিয়ার পরিচিত মুখ ‘ওরি’ ওরফে ওরহান আওয়াত্রামনি বলিপাড়ার জাঁকজমকপূর্ণ পার্টি হোক কিংবা আম্বানি পরিবারের রাজকীয় কোনও আয়োজন-সবখানেই রয়েছে তাঁর অবাধ বিচরণ। এবার ২৫২ কোটি টাকার মাদক মামলায় নাম জড়িয়েছে ওরি। ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে তলব করেছে মুম্বই পুলিশের অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেল (এএনসি)। এই আবহে মহম্মদ সুহেল শেখ নামে এক মাদক পাচারকারীর বয়ানে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।
সূত্রের খবর, গত ২০২৪ সালের মার্চে মহারাষ্ট্রের সাংলি এলাকা থেকে ‘এমডি’ নামে পরিচিত ১২৫.১৪ কেজির মাদক বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। যার বাজারমূল্য ২৫২ কোটি টাকা। এই ঘটনার জড়িত থাকার অভিযোগে গত মাসে দুবাই থেকে মাদক পাচারকারী মহম্মদ সেলিম শেখ, মহম্মদ সুহেল শেখ নামে দু’জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পুলিশি জেরায় মহম্মদ সুহেল শেখের বয়ানে উঠে আসে ওরি-র নাম। দুবাইয়ে এমনকি মুম্বইয়ে একাধিক রেভ পার্টির আয়োজন করত সুলেহ। আর সেখানে ওরি ছাড়াও বলিউড তারকা, হাই-প্রোফাইল ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে, মুম্বই এবং দুবাইয়ে একাধিক পার্টির আয়োজন করত মহম্মদ সুহেল শেখ। এই সুহেল পলাতক মাদক সম্রাট সেলিম ডোলার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এই সেলিম ডোলা আবার দাউদ ইব্রাহিম ঘনিষ্ঠ বলেই খবর।
জাঁকজমকপূর্ণ পার্টি
গত ১৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের একটি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এএনসি জানিয়েছে, সুহেল শেখ দুবাই এবং মুম্বইয়ের তারকাদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ পার্টির আয়োজন করেছিল। রিমান্ড কপিতে উল্লেখ আছে, জিজ্ঞাসাবাদে সুহেল পুলিশকে জানিয়েছে, দাউদের মৃত বোন হাসিনা পার্কারের ছেলে, ওরি, অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি, শ্রদ্ধা কাপুর এবং তাঁর ভাই সিদ্ধার্থ কাপুর, পরিচালক জুটি আব্বাস-মাস্তান, র্যাপার লোকা এবং এনসিপি নেতা জিশান সিদ্দিকি, যাঁর পিতা বাবা সিদ্দিকিকে ২০২৪ সালের অক্টোবরে গুলি করে হত্যা করা হয়, তিনিও পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ওরির প্রতিনিধি এএনসির সামনে হাজির হয়েছিলেন। তিনি পুলিশকে জানান যে বর্তমানে ওরি শহরের বাইরে আছেন এবং ২৫ নভেম্বরের পরে এই তদন্তে যোগ দিতে পারবেন।
তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই চক্রটি পরিচালনা করত ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ মাদক সরবরাহকারী সালিম ডোলা, যে দীর্ঘদিন ধরে দুবাই থেকে এই নেটওয়ার্ক পরিচালনা করত। অভিযোগ, সে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মেফেড্রোন (এম-ক্যাট বা মিউ মিউ) সরবরাহ করত এবং বিদেশেও পাচার করত। সালিম ডোলার ছেলে তাহের ডোলাকে গত অগাস্টে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে ভারতে নিয়ে আসা হয়। তদন্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু তথ্য সে পুলিশের কাছে দিয়েছে বলে সূত্রের দাবি। শ্রদ্ধা ২০১৭ সালে প্রকাশিত অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত দাউদ ইব্রাহিমের ছোট বোন হাসিনা পার্কারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। একই ছবিতে তাঁর ভাই সিদ্ধার্থ কাপুর দাউদের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। নথিতে যাঁর নাম এসেছে সেই আলিশা (আলিশাহ) পার্কার হচ্ছে হাসিনা পারকারের ছেলে। এএনসি জানিয়েছে, পুরো চক্রটি কীভাবে পরিচালিত হতো এবং প্রকৃতপক্ষে কারা এতে জড়িত ছিলেন-তা জানতে তদন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।