Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'তামিল সংস্কৃতি ও ভাষার...,' মালয়েশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী মুখে দক্ষিণ ভারতীয় স্তুতি

    মালয়েশিয়ার প্রায় ৫০০টি স্কুলে শিশুদের ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়-সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী।

    Published on: Feb 08, 2026 7:40 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    একদিকে যখন ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার ঘোষণা হচ্ছে, তখন দু'দিনের সফরে মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর তাই প্রধানমন্ত্রী মোদীর মালয়েশিয়া সফরেও উঠে এল সংস্কৃতি ও বাণিজ্য-সঙ্গী হিসেবে ভারতের গুরুত্বের কথা।

    মালয়েশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী মুখে দক্ষিণ ভারতীয় স্তুতি (PMO)
    মালয়েশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী মুখে দক্ষিণ ভারতীয় স্তুতি (PMO)

    শনিবার মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৬ সালে এটিই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সেখানে ভারতনাট্যম, কত্থক, কথাকলি, কুচিপুড়ি, ওডিসির মতো নানা ধরনের নৃত্যকলা পরিবেশিত হয়। এরপর কুয়ালালামপুরে ভারতীয় ডায়াসপোরার একটি অনুষ্ঠানে পরিধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'ভারতীয় এবং মালয় ভাষার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে বলেই দু'দেশের বন্ধন এত দৃঢ়। তামিল মানুষজন এখানে দীর্ঘদিন রয়েছেন। তামিল সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা মালয় ইউনিভার্সিটিতে থিরুভাল্লুভার চেয়ারের সূচনা করেছি। এরপর তৈরি হবে থিরুভাল্লুভার সেন্টার, যা আমাদের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে আরও জোরদার করবে।'

    মালয়েশিয়ার প্রায় ৫০০টি স্কুলে শিশুদের ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়-সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ভারতের সাফল্য আসলে মালয়েশিয়ার সাফল্য এবং সব মিলিয়ে তা এশিয়ার সাফল্য। ভারতীয় ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, তাঁরা যেন তাঁদের মালয় বন্ধুদের নিয়ে ভারতে ভ্রমণে আসেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ যত বাড়বে, ততই দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো একাধিক দেশ ভারতকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে দেখছে। তাঁর কথায়, সাম্প্রতিক বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তিই সেই আস্থার প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিশ্বাসযোগ্যতাই ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা। রবিবারও এক্স বার্তায় তামিল সম্প্রদায়ের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'তামিল ভাষা সুন্দর এবং চিরন্তন ৷ তামিল সংস্কৃতিও মহান ৷ ভারত ও মালয়েশিয়ার সম্পর্ককে আরও নিবিড় করার ক্ষেত্রে তামিল সংস্কৃতি ও ভাষার ভূমিকা বিশাল ৷ দু'দেশের মধ্যে হওয়া অডিও ভিজ্যুয়াল চুক্তি তামিল সংস্কৃতিকে আরও জনপ্রিয় করবে ৷ আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে ৷'

    News/News/'তামিল সংস্কৃতি ও ভাষার...,' মালয়েশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী মুখে দক্ষিণ ভারতীয় স্তুতি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes