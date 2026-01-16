Edit Profile
    ‘ডক্টর্স মডিউল’র আঁতুর ঘর আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চার্জশিট EDর, ১৩৯ কোটি টাকার সম্পত্তি অ্যাটাচ

    আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ইডির চার্জশিট পেশ, কী উঠে আসছে?

    Published on: Jan 16, 2026 8:23 PM IST
    By Sritama Mitra
    দিল্লির লালকেল্লার কাছে ১০ নভেম্বর সন্ত্রাসী হামলার সাথে সম্পর্কিত অর্থ পাচারের তদন্তের অংশ হিসাবে ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান জাভেদ আহমেদ সিদ্দিকি এবং পরিবার পরিচালিত আল-ফালাহ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

    ‘ডক্টর্স মডিউল’র আঁতুর ঘর আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চার্জশিট EDর, ১৩৯ কোটি টাকার সম্পত্তি অ্যাটাচ (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)
    ‘ডক্টর্স মডিউল’র আঁতুর ঘর আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চার্জশিট EDর, ১৩৯ কোটি টাকার সম্পত্তি অ্যাটাচ (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)

    ইডির তরফে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) এর অধীনে আল-ফালাহ ক্যাম্পাসের মধ্যে ৫৪ একর জমি সহ ১৩৯ কোটি টাকার সম্পত্তিও অ্যাটাচ করেছে। অফিসার জানিয়েছেন, শুক্রবার চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে এবং এতে সিদ্দিকী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক অনিয়মের কথিত শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে।

    এর আগে, ২৫ ডিসেম্বর এইচটি দ্বারা প্রথম রিপোর্ট করা হিসাবে, ইডি তার তদন্তে দেখতে পেয়েছে যে সিদ্দিকি পরিবারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলি, হোস্টেল ক্যাটারিং এবং বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতাল কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য চুক্তি পেয়েছিল। তদন্তকারী এজেন্সি বলছে,যে আল-ফালাহ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল ব্যবহার করে জমি অধিগ্রহণ করেছে।

    আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাভেদ সিদ্দিকিকে গত ১৮ নভেম্বর ইডি, আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার করে।

    সেই সময়, ইডির অভিযোগ ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার নিয়ন্ত্রণকারী ট্রাস্ট , ‘অ্যাক্রিডিশন’এবং স্বীকৃতির মিথ্যা দাবির মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের 'অসতভাবে' প্ররোচিত করে কমপক্ষে ৪১৫.১০ কোটি টাকার ‘অপরাধের আয়’ অর্জন করে। এই তথ্য ইডি আদালতকে জানায়।

    ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, এই আল ফালাহর সঙ্গে জড়িত তিন চিকিৎসক সহ দুই ডজনেরও বেশি জনকে গ্রেপ্তার করে গত বছরের ডিসেম্বরে। গত বছরের ১০ নভেম্বর আল-ফালাহ মেডিকেল কলেজের ডাক্তার উমর-উন-নবি লালকেল্লার বাইরে আত্মঘাতী গাড়ি বোমা হামলা চালানোর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে বহু প্রশ্ন ওঠে। প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরের দিল্লির বিস্ফোরণ কাণ্ডে কমপক্ষে ১১ জন নিহত হয়েছিল।

    বিস্ফোরণে সন্ত্রাসবাদের দিকটি পৃথকভাবে তদন্ত করছে এনআইএ। ইডি জানিয়েছে, সিদ্দিকির সন্তান, তাঁর ছেলে আফহাম আহমেদ এবং মেয়ে আফিয়া সিদ্দিকাকে ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে বর্ণনা করা কিছু বিদেশী ফাইলিং পাওয়া গিয়েছে এবং বর্তমানে তাঁদের নাগরিকত্বের অবস্থা খতিয়ে দেখছে। আল-ফালাহ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়, আল-ফালাহ স্কুল অব মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার বিরুদ্ধে গত দুই মাস ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

