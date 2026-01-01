Edit Profile
    পানীয় জলে নর্দমার বিষ! দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরে মৃত্যুমিছিল, হাসপাতালে শতাধিক...

    ইতিমধ্যে এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।

    Published on: Jan 01, 2026 9:12 PM IST
    By Sahara Islam
    কথাতেই আছে ‘জল ই জীবন।' ভারতের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে সেই জল খেয়েই প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৮ জন। গুরুতর অসুস্থ ১,১০০ জনের বেশি। মূলত ইন্দোর শহরের ভগীরথপুরা এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইনে নর্দমার দূষিত জল মিশে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটেছে।

    দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরে মৃত্যুমিছিল (ANI Video Grab)
    দূষিত পানীয় জল

    স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি ইন্দোরের ভগীরথপুরা এলাকায় নলবাহিত জল পান করে একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েন শতাধিক মানুষ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিষাক্ত জল খাওয়ার পরেই ডায়রিয়া, ঘনঘন বমি, পেট ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয় সকলের। তারপরেই একের পর এক বাসিন্দা প্রাণ হারাতে থাকেন। আর বাকি যারা অসুস্থ রয়েছেন তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। কিন্তু কী কারণে পানীয় জলে বিষক্রিয়া হল? ইন্দোর মিউনিসিপ্যাল ​​কর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী, ভগীরথপুরায় পানীয় জল সরবরাহের প্রধান পাইপলাইনে একটি ছিদ্র পাওয়া গিয়েছে। ওই ছিদ্রের উপরেই একটি শৌচাগার রয়েছে। অনুমান, সেখান থেকেই পানীয় জলে বিষক্রিয়া হয়েছে। পুর কমিশনার দিলীপ কুমারও যাদব জানিয়েছেন, এলাকার মূল জল সরবরাহের পাইপলাইনে একটি লিকেজ শনাক্ত করা গিয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জল সোক-পিটের বদলে একটি সিঙ্কহোলে ফেলা হচ্ছিল। সেখান থেকেই দূষিত জল ছিদ্রের মাধ্যমে পানীয় জলের সঙ্গে মিশেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে আর কোথাও পাইপলাইনে ছিদ্র রয়েছে কি না, তা দেখতে ম্যাপিং শুরু করেছে পুরসভার কর্মীরা।

    ইন্দোরে বিপর্যয়

    এলাকার মেয়র পুষ্যমিত্র ভার্গব অবশ্য ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মৃতের সংখ্যা সাত। ৩৫ জনকে ইতিমধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তবে টাইমস নাউ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি অসুস্থ ১,১০০ জনের বেশি। তাঁদের মধ্যে ১৩৬ জনের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ ২৬ জনকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে।

    কী বলছেন মুখ্যমন্ত্রী?

    ইতিমধ্যে এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। পুরসভার দুই আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের এক ইঞ্জিনিয়ারকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, অসুস্থদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন এবং একে জরুরি পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রায় ৪০ হাজার মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। সন্দেহজনক রোগীর সংখ্যা ২৪৫৬। হাসপাতালে ভর্তি অনেকেই চিকিৎসার পর এখন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ইতিমধ্যেই পুরসভা দূষিত জলবাহী পাইপলাইন পরিষ্কার করতে শুরু করেছে। ট্যাঙ্কারে করে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। আশাকর্মীরাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। অন্যদিকে, মৃতদের পরিজনের সঙ্গে দেখা করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

    মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ

    ইন্দোর বেঞ্চের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টও এই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছে। ২ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্য সরকার এবং পুরসভাকে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি তাড়াতাড়ি পরিষ্কার জল এবং উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

