    SIR না হলেও অসমে ভোটের আগে 'স্পেশাল রিভিশন' নির্বাচন কমিশনের, জানুন বিস্তারিত

    অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

    Published on: Nov 18, 2025 12:10 PM IST
    By Sahara Islam
    আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে অসমে। কিন্তু সেখানে এসআইআর হচ্ছে না বলে আগেই জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এবার অসমে ভোটার তালিকা সংশোধনে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। অসমের জন্য স্পেশাল রিভিশন (এসএসআর) বা বিশেষ সংশোধনের ঘোষণা করেছে কমিশন। মঙ্গলবার থেকেই শুরু হচ্ছে অসমের এসএসআর প্রক্রিয়া। এবং এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হবে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি। এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার জন্য ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারিকে যোগ্যতা নির্ধারণের তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

    অসমে ভোটের আগেই 'স্পেশাল রিভিশন' নির্বাচন কমিশনের (PTI)
    অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এই বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ, সঠিক ও হালনাগাদ ভোটার তালিকা তৈরিতে সাহায্য করবে। অসম সরকার নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।' সোমবার কমিশনের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, ১৮ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএলওদের ভেরিফিকেশন, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস ও ভোটার কার্ড সংশোধন। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ২৭ ডিসেম্বর। অভিযোগ জানানোর সময়সীমা ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২২ জানুয়ারি ২০২৬। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ১০ ফেব্রুয়ারি। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ‘এসআর’-এ ডি-ভোটার বা ‘ডাউটফুল ভোটার’দের নাম ঠিকানা পরিবর্তন করা হবে না। ভোটার তালিকা থেকে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল বা সংশ্লিষ্ট কোনও আদালতে নির্দেশিকা ছাড়া তাঁদের নাম মোছা হবে না।

    কমিশনের একাধিক আধিকারিকের মতে, এই বিশেষ রিভিশনটি সাধারণ বার্ষিক সারাংশ সংশোধন (এসএসআর) এবং ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (এসআইআর)-এর মাঝামাঝি একটি পদ্ধতি। এক সিনিয়র আধিকারিক বলেন, 'এটি এসএসআর-এর একটি উন্নত সংস্করণ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নতুন ফর্ম পূরণের পরিবর্তে বিএলও-দের হাতে দেওয়া হবে প্রি-ফিল্ড রেজিস্টার, যেখানে ভোটারদের আগের তথ্যই আগে থেকে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।' বুথ–লেভেল অফিসারদের হাতে থাকবে একটি প্রি-ফিল্ড বিএলও রেজিস্টার, যেখানে সংশ্লিষ্ট বুথের বিদ্যমান ভোটারদের নাম, বয়স, ছবি-সহ সকল তথ্য আপলোড করা থাকবে। বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই তথ্য যাচাই করবেন এবং প্রয়োজন হলে সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করবেন। পরিবারকে মৌলিক ইউনিট হিসেবে ধরা হয়েছে অর্থাৎ বাড়ির প্রধান বা প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনও সদস্য তথ্য যাচাই করবেন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ডি-ভোটার বা ‘ডাউটফুল ভোটার’ সংক্রান্ত কোনও তথ্য বিএলও রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। কারণ, ডি-ভোটারদের পরিচয় বা নাগরিকত্ব নিয়ে যাচাই বিএলও–দের করার কথা নয়। তবে তাদের নাম, বয়স, ছবি আগের মতোই খসড়া ভোটার তালিকায় থাকবে। এই তথ্য শুধুমাত্র ফরেনার্স ট্রাইবুনাল বা আদালতের নির্দেশে পরিবর্তন করা যাবে। অসমে ডি-ভোটার এমন শ্রেণির ভোটার, যাদের বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েছে এবং ভোটাধিকার স্থগিত থাকে। ডি-ভোটারদের ভোটার কার্ড দেওয়া হয় না।

    সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, অসমে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের বিশেষ প্রক্রিয়া চলছে এবং সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে এই কাজ আলাদা নিয়মে পরিচালিত হয়। তাই জুনে ঘোষিত জাতীয় এসআইআর-এর আওতায় অসম পড়েনি। ২০২৬ সালে তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও পুদুচেরি-সহ একাধিক রাজ্যে ভোট হবে। তার আগে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লক্ষদ্বীপ, পুদুচেরি, আন্দামান ও নিকোবরে ‘বিশেষ নিবিড় সংশোধন’ হচ্ছে। অসমেও ২০২৬ সালে ভোট, তাই ভোটার তালিকা সঠিক করা কমিশনের কাছে এখন অগ্রাধিকার।

