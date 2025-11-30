Edit Profile
    বাইক থেকে পড়ে হাতে চোট লেগেছে! AI দিয়ে ছবি বানিয়ে অফিসে ছুটি নিলেন কর্মী

    গুগলের 'ন্যানো ব্যানানা এআই' টুল ব্যবহার করে ভুয়ো ছবি তৈরি করেছিলেন ওই কর্মী।

    Published on: Nov 30, 2025 10:19 PM IST
    By Sahara Islam
    গুগল জেমিনির নতুন ইমেজ জেনারেশন ও এডিটিং মডেল 'ন্যানো ব্যানানা এআই' বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। খ্যাতনামা তারকা হোক বা সাধারণ মানুষ সকলেই গা ভাসিয়েছেন এই ট্রেন্ডে। বেশ কয়েকদিন আগে ঘিবলি ইমেজ বানানোর দৌড় শুরু হয়েছিল আর এবারে এসেছে ন্যানো ব্যানানা ইমেজ। তবে এই উন্মাদনার মধ্যেই গুগলের ন্যানো ব্যানানা এআই টুলের অপব্যবহার দেখা যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে তেমনই এক ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

    'Nano Banana AI'-র সাহায্যে ভুয়ো ছবি (সৌজন্যে টুইটার)
    সম্প্রতি মুম্বইয়ের একটি লিঙ্কডইন পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্ক তৈরি করেছে। ‘অফিসে আসার সময় বাইক থেকে পড়ে গিয়েছি। আমার চোট লেগেছে। আমার অনুরোধ, আজ দয়া করে বেতন-সহ ছুটির আবেদন মঞ্জুর করুন।’ অফিসের এইচআর-এর কাছে চোট পাওয়া হাতের একটি ছবি-সহ ওই বার্তা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিলেন এক কর্মী। স্বাভাবিকভাবেই সেই ছবি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এইচআর। তিনি ওই ব্যক্তির সবেতন ছুটি মঞ্জুর করে দেন। পাশাপাশি অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিতও করেন এইচআর। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মীকে বার্তা পাঠান, ‘কোনও চিন্তা কোরো না। দয়া করে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে ড্রেসিং করিয়ে নাও। আজ তোমার সবেতন ছুটির আবেদন মঞ্জুর করা হচ্ছে।’ এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিক ছিল। কিন্তু পরে প্রকাশ্যে আসে আসল ঘটনা। গুগলের 'ন্যানো ব্যানানা এআই' টুল ব্যবহার করে ভুয়ো ছবি তৈরি করেছিলেন ওই কর্মী।

    ইতিমধ্যে এই ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অনেকে দাবি করছেন, যে সংস্থায় সবেতন ছুটি নেওয়ার জন্য প্রমাণ পেশ করতে হয়, সেই সংস্থার হয়ে কাজ না করাই ভালো। আবার অনেকে প্রযুক্তির অপব্যবহার ও প্রতারণার বিরোধিতা করছেন। তবে এমন ঘটনা প্রথম নয়, গুগলের ন্যানো ব্যানানা এআই ইমেজ জেনারেটর ব্যবহার করে অনেকেই প্রতারণা করছেন। মহিলাদের অশ্লীল ও আপত্তিকর ছবি তৈরির ঘটনা যেমন প্রকাশ্যে এসেছে, তেমনই অন্যান্য ক্ষেত্রে এই এআই টুলের অপব্যবহার দেখা যাচ্ছে। অফিস থেকে ছুটি নেওয়ার জন্য অনেকেই অল্পবিস্তর মিথ্যা বলে থাকেন। কিন্তু এবার সেই মিথ্যাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হচ্ছে। যে কর্মী প্রতারণার সাহায্যে ছুটি নিয়েছেন, তিনি হাতের ছবি তুলে সেই ছবিতে হাতে চোট যুক্ত করতে চান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সেই ছবি তৈরি হয়ে যায়। এইচআর-এর পক্ষে তখনই সেই ছবি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে অন্য কেউ একই পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। ফলে সবারই বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অর্থাৎ, নতুন এআই ট্রেন্ড যেমন আনন্দ দিচ্ছে, তেমনই অপরাধীদের জন্য হয়ে উঠছে সুযোগের জানলা।

