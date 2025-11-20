Epstein files Bill Signed by Trump: যৌন কেলেঙ্কারিতে নাম তাঁরও? চাপের মুখে এপস্টেইন ফাইল প্রকাশের বিলে সই ট্রাম্পের
এপস্টেইন বহু প্রভাবশালীর সঙ্গে নাবালিকাদের যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিলেন। এবং সেই সব প্রভাবশালীদের একটি তালিকা নাকি এপস্টেইন ফাইলে থাকতে পারে। এদিকে ট্রাম্পকে এপস্টেইনের বহু পার্টিতে দেখা গিয়েছে। এই আবহে অভিযোগ উঠেছিল, মার্কিন প্রেসিডেন্টের নামও এপস্টেইন ফাইলে থাকতে পারে।
জেফরি এপস্টেইনের ফাইল প্রকাশের জন্য একটি বিলে স্বাক্ষর করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই যৌন অপরাধী সম্পর্কিত ফাইল প্রকাশের জন্য গত কয়েক মাস ধরে প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপের মুখে ছিলেন ট্রাম্প। এই আবহে অবশেষে বুধবার 'এপস্টেইন ফাইলস ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট'-এ সম্মতি দেন তিনি। এই বিলে সই করার পরে ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্ট করে লেখেন, তিনি এই ফাইলগুলি প্রকাশের অনুমোদন দেওয়ার একমাত্র কারণ হল ডেমোক্র্যাটদের সাথে এপস্টেইনের গভীর সম্পর্ক প্রকাশ করা।
ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, 'এই ডেমোক্র্যাটদের সম্পর্কে সত্য এবং জেফ্রি এপস্টেইনের সাথে তাদের সম্পর্ক শীঘ্রই প্রকাশিত হবে, কারণ আমি সবেমাত্র এপস্টেইন ফাইলগুলি প্রকাশের জন্য বিলে স্বাক্ষর করেছি! সবাই জানেন, আমি হাউসের স্পিকার মাইক জনসন এবং সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন থুনকে এই বিলটি পাস করতে বলেছিলাম। এই অনুরোধের কারণে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে এই বিলটি পাশ হয়েছে। আমার নির্দেশে বিচার বিভাগ ইতোমধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পৃষ্ঠার নথি কংগ্রেসের কাছে হস্তান্তর করেছে।'
উল্লেখ্য, সিনেট এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস উভয়ই ফাইলগুলি প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছিল। সেই সংক্রান্ত ভোটাভুটির কয়েকদিন পরেই এপস্টেইন ফাইলগুলি প্রকাশের জন্য ট্রাম্পের সম্মতি এল। সিনেটে বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছিল। আর হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে বিলটির পক্ষে ভোট পড়েছিল ২৪৭ আর বিপক্ষে মাত্র ১টি ভোট। একমাত্র রিপাবলিকান ক্লে হিগিন্স এই ফাইল রিলিজের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।
প্রসঙ্গত, এপস্টেইনকে ২০০৮ সালে ফ্লোরিডায় ১৮ বছরের কম বয়সি একজন নাবালিকার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করার চেষ্টার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিচারের অপেক্ষায় থাকাকালীন ২০১৯ সালে কারাগারে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, এই এপস্টেইন বহু প্রভাবশালীর সঙ্গে নাবালিকাদের যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিলেন। এবং সেই সব প্রভাবশালীদের একটি তালিকা নাকি এপস্টেইন ফাইলে থাকতে পারে। এদিকে ট্রাম্পকে এপস্টেইনের বহু পার্টিতে দেখা গিয়েছে। এই আবহে অভিযোগ উঠেছিল, মার্কিন প্রেসিডেন্টের নামও এপস্টেইন ফাইলে থাকতে পারে। যার জেরে চরম অস্বস্তিতে পড়েছিলেন ট্রাম্প। এর আগে ভোট প্রচারের সময় এপস্টেইন ফাইল প্রকাশের পক্ষে সওয়াল করেও ক্ষমতায় আসার পর তা নিয়ে টালবাহানা করছিলেন তিনি। যা নিয়ে বিরোধীরা আরও তীব্র আক্রমণ শানিয়েছিলেন। সেই ট্রাম্পই হঠাৎ এপস্টেইন ফাইল প্রকাশের বিলে অনুমোদন দিয়ে দিলেন।
