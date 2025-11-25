ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাইয়ে বিমান বিভ্রাট, তবুও কেন 'নিরাপদ' দিল্লির বাতাস? জানুন বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা

ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত বিশাল ছাই-কুণ্ডলী বা 'অ্যাশ প্লাম' (Ash Plume) ভারতের আকাশসীমায় প্রবেশ করেছে। এর জেরে সুরক্ষার খাতিরে বহু আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমান বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, দূষণে জর্জরিত রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণমান সূচক বা একিউআই (AQI)-তে এর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। দিল্লির আকাশ পরিষ্কার এবং বাতাস শ্বাসযোগ্য রয়েছে।
আকাশে ছাই উড়ছে, অথচ মাটির বাতাসের মানে কোনো পরিবর্তন নেই—এটি কেন হলো? এর পেছনে রয়েছে বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞানের একটি সহজ ব্যাখ্যা।
১. উচ্চতার ফারাক (Altitude Difference)
আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত ছাই এবং সালফার ডাই-অক্সাইডের মেঘ সাধারণত বায়ুমণ্ডলের অনেক ওপরের স্তরে ভেসে বেড়ায়।
বিমান পথ: এই ছাই-কুণ্ডলী বর্তমানে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ ফুট ওপরে অবস্থান করছে। যাত্রীবাহী জেট বিমানগুলি ঠিক এই উচ্চতাতেই ওড়ে। আগ্নেয়গিরির ছাই বিমানের ইঞ্জিনে ঢুকলে তা গলে গিয়ে ইঞ্জিন বিকল করে দিতে পারে। তাই সুরক্ষার জন্য বিমান বাতিল করা হয়েছে।
AQI-এর অবস্থান: অন্যদিকে, একিউআই (AQI) মাপা হয় ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বা 'গ্রাউন্ড লেভেল'-এ থাকা বাতাসের ওপর ভিত্তি করে। যেহেতু ছাইয়ের মেঘ অনেক উঁচ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে এবং এখনো নিচে নেমে আসেনি, তাই দিল্লির শ্বাসযোগ্য বাতাসে এর কোনো কণা মেশেনি। ফলে AQI-তে কোনো প্রভাব পড়েনি।
২. বাতাসের গতিপথ (Jet Streams)
উচ্চ উচ্চতায় থাকা শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ বা 'জেট স্ট্রিম' (Jet Streams) এই ছাইকে দ্রুতগতিতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যাচ্ছে। এই বায়ুপ্রবাহ ছাইকে ভাসিয়ে রাখছে এবং তা এখনই নিচে থিতিয়ে পড়তে দিচ্ছে না। যতক্ষণ না এই ছাই মাধ্যাকর্ষণের টানে নিচে নামবে বা বৃষ্টির সঙ্গে মিশে মাটিতে পড়বে, ততক্ষণ মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের জন্য ভয়ের কোনো কারণ নেই।
৩. কণার আকার ও ঘনত্ব
আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের কণাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হলেও, তা দিল্লির স্থানীয় দূষণ (যেমন ধুলো, গাড়ির ধোঁয়া বা খড় পোড়ানোর ধোঁয়া) থেকে আলাদা। বর্তমানে এই ছাই মেঘ আকারে ঘনীভূত হয়ে অনেক উঁচ দিয়ে চলে যাচ্ছে, যা সূর্যের আলো সামান্য আড়াল করতে পারে কিন্তু শ্বাসবায়ুকে বিষাক্ত করছে না।
দিল্লির মানুষ আপাতত নিরাপদ কারণ বিপদটি মাথার অনেক ওপর দিয়ে যাচ্ছে। তবে আবহাওয়াবিদরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। যদি বাতাসের গতিপথ বদলায় বা বৃষ্টি হয়, তবে এই ছাই নিচে নেমে এসে সাময়িক সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপাতত, এটি কেবল বিমান চলাচলের জন্যই চিন্তার কারণ।
