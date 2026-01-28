'ভারত বিশ্ব রাজনীতিতে...,' রাষ্ট্রপতি ভবনে ইঙ্গিতবাহী বার্তা ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্টের

'ভারত বিশ্ব রাজনীতিতে...,' রাষ্ট্রপতি ভবনে ইঙ্গিতবাহী বার্তা ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্টের
প্রথমবারের মতো ইইউ-এর এই দুই শীর্ষ নেতা প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের প্রধান অতিথি হওয়ায় এই ভোজের তাৎপর্য আরও বেড়ে গিয়েছিল।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসানিকে হাওয়ায় উড়িয়ে মঙ্গলবার সাক্ষরিত হল ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি। হায়দরাবাদ হাউসে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি ভবনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুই শীর্ষ নেতা- ইউরোপিয়ান কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট অ্যান্টোনিও কস্তা ও ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েনের সম্মানে জমকালো নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। প্রথমবারের মতো ইইউ-এর এই দুই শীর্ষ নেতা প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের প্রধান অতিথি হওয়ায় এই ভোজের তাৎপর্য আরও বেড়ে গিয়েছিল।
রাষ্ট্রপতি ভবনে বিশেষ নৈশভোজে যোগ দিয়ে ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন বলেন, 'ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রাচীনতম আবিষ্কার থেকে শুরু করে ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তিকে রূপদানকারী ভারতীয় গণিতবিদ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো আধুনিক ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত, যখনই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়, তখনই তাঁর কবিতা প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে কথা বলে।' তিনি আরও বলেন, ভারত বিশ্ব রাজনীতিতে একটি নেতৃস্থানীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, ইউরোপ এই উন্নয়নকে স্বাগত জানিয়েছে। অন্যদিকে, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট অ্যান্টোনিও কস্তা বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে ভারত-ইউরোপ কৌশলগত অংশীদারিত্বের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর কথায়, 'আজকের শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলে আমি গর্বিত।'
রাষ্ট্রপতি ভবনে এই বিশেষ নৈশভোজের মূল আকর্ষণ ছিল ভারতের হিমালয়ান খাদ্য সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে তৈরি এক অনন্য মেনু। জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী রান্নার ধরন ও উপকরণকে আধুনিক পরিবেশনায় বিশেষ অতিথিদের সামনে তুলে ধরা হয়। স্টার্টারে ছিল ‘জাখিয়া আলু’ ও সবুজ টম্যাটোর চাটনি। তার সঙ্গে পরিবেশন করা হয় উত্তরাখণ্ডের বিখ্যাত ‘ঝাংগোড়া কি ক্ষীর’, যার সঙ্গে ছিল ‘মেয়া লুন’ ও হোয়াইট চকোলেট। এরপর দেওয়া হয় ‘সুন্দরকলা থিচোনি’- বকহুইট নুডলস দিয়ে তৈরি এই স্যুপ পাহাড়ি অঞ্চলের এক ঐতিহ্যবাহী খাবার। পাশাপাশি ছিল ইয়ক চিজ দিয়ে তৈরি বিশেষ কাস্টার্ড, ‘ভাঙ মঠরি’, সরষে ও লাউ দিয়ে সাজানো ‘বিছু বুটি পাতা’ এবং শীতের গাজরের ‘কড়ি।’ মেনুর মূল আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত বিরল গুচি (হিমালয়ি মোরেল মাশরুম)। এর সঙ্গে পরিবেশন করা হয় সোলান মাশরুম, পোস্তদানা, টম্যাটো সস এবং হিমাচলি ‘সোয়ার্নু’ চাল। তিন ধরনের চাটনিই ছিল পাশে- সর্ষের পাতা, আখরোট, ভাজা টমেটো ও ‘আখুনি’ দিয়ে তৈরি অনন্য সংমিশ্রণ।
ডেজার্টেও হিমালয়ান স্বাদের ছোঁয়া- পরিবেশন করা হয় রাগি ও কাশ্মিরি আপেল দিয়ে তৈরি কেক, টিমরু ও সি-বাকথর্ন ক্রিম, ডেটস ও কাঁচা কোকো দিয়ে তৈরি কফি কাস্টার্ড এবং হিমালয়ান মধুতে মেশানো পারসিমন। এই মেনু তৈরি হয়েছে খ্যাতনামা শেফ প্রতীক সাদু ও কমলেশ নেগির সহযোগিতায়। রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় খাদ্য ঐতিহ্য, বিশেষত পাহাড়ি রান্নার বৈচিত্র্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরাই ছিল এই বিশেষ ভোজের উদ্দেশ্য।