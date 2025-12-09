Sheikh Hasina on Narendra Modi: সংকটের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কীভাবে সাহায্য করেছেন, কী বললেন শেখ হাসিনা?
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা। এই নিয়ে সম্প্রতি হাসিনা বলেছেন, ভারতের জনগণ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী কঠিন সময়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন। কয়েকদিন আগেই শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল। তবে তার প্রত্যর্পণের বিষয়ে পরিস্থিতি পরিষ্কার নয়।
এই আবহে সংবাদ সংস্থা আইএএনএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনার থেকে জানতে চাওয়া হয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কীভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন। জবাবে তিনি বলেন, 'আমি ব্যক্তিগত কথোপকথন বা সম্পর্কের কথা বলতে চাই না। তবে, আমি আপনাদের বলতে পারি যে, ভারতবাসী এবং তাঁদের কাছ থেকে নিরন্তর সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।' বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকা সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হয় তাঁকে।
হাসিনা বলেন, 'ভারত খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমর্থন এবং আমাদের দুই দেশের মধ্যে শতাব্দী প্রাচীন সম্পর্কের প্রশংসা করি। ব্যক্তিগত ও কূটনৈতিকভাবে আমি যে আশ্রয় পেয়েছি তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ভারতের সঙ্গে দৃঢ় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বাংলাদেশের স্বার্থে রয়েছে। এগুলি দীর্ঘমেয়াদে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে।'
এদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে হাসিনা বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে কোনও ভূমিকা অস্বীকার করেছে এবং এখনও পর্যন্ত (জুলাই আন্দোলনে) তাদের ভূমিকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করা হলে স্থিতিশীলতা ফিরবে না। এতে আসল দোষীরা ধরা পরবে না। জাতীয় ঐক্যের বিচ্যুতি ঘটার ঝুঁকি আছে তাতে।'
উল্লেখ্য, বিগত একবছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রয়েছেন ভারতে। এই নিয়ে সম্প্রতি হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শেখ হাসিনা কি যতদিন ইচ্ছে, ততদিন ভারতে থাকতে পারেন? জবাবে জয়শঙ্কর বলেন, 'শেখ হাসিনা এখানে একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (জুলাই আন্দোলন) এসেছিলেন। আমার মনে হয়, তাঁর সাথে যা ঘটেছে তার পেছনেও সেই পরিস্থিতিই রয়েছে। কিন্তু আবারও বলছি, এটা এমন একটা বিষয় যেখানে তাঁকে মনস্থির করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' এরই মাঝে হাসিনা ধন্যবাদ জানালেন মোদী সরকারকে।
