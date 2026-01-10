Ex Indian Navy Officer Arrested in Qatar: কাতারে ফের গ্রেফতার মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন অফিসার

Ex Indian Navy Officer Arrested in Qatar: কাতারে ফের গ্রেফতার মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন অফিসার
কাতারে ফের একবার গ্রেফতার হয়েছেন ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রাক্তন কর্মকর্তা পূর্ণেন্দু তিওয়ারি। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। কাতারের একটি আদালতের রায়ের পর গত ডিসেম্বরে পূর্ণেন্দু তিওয়ারিকে গ্রেফতার করা হয়। বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, কাতারে দীর্ঘদিন ধরে চলা একটি মামলায় গত মাসে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই মামলায় আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলেও তাঁরা ভারতীয় নাগরিক নন।
ভারতের বিদেশমন্ত্রক বলে, কাতারে আমাদের দূতাবাস কমান্ডার তিওয়ারি এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আদালতের রায়ের পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে, তাই এর থেকে বেশি মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। উল্লেখ্য, এই মামলাটি ২০২২ সাল থেকে চলছে। ২০২২ সালের অগস্টে আট প্রাক্তন ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করেছিল কাতারের গোয়েন্দা সংস্থা। ধৃতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পূর্ণেন্দু তিওয়ারি। এই ধৃত কর্মকর্তারা কাতারের একটি বেসরকারি সংস্থায় (দাহরা গ্লোবাল টেকনোলজিসে) কাজ করছিলেন। তাঁরা মূলত কাতারের নৌবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন। কাতারের কর্তৃপক্ষ কখনই প্রকাশ্যে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণা করেনি, যদিও মিডিয়া রিপোর্টে গুপ্তচরবৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে (বিশেষত ইজরায়েলের জন্য)। যদিও কোনও সরকারই এই অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি।
২০২৩ সালের অক্টোবরে কাতারের একটি আদালত এই আট ভারতীয় নাগরিককে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছিল। ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কারণে আটজনকেই ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। মুক্তির পর নৌবাহিনীর সাত প্রাক্তন কর্মকর্তা ভারতে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু কমান্ডার পূর্ণেন্দু তিওয়ারিকে কাতারে থাকতে বলা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগের কারণে তার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।
পূর্ণেন্দু তিওয়ারি মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের বাসিন্দা। তাঁর বোন সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং প্রকাশ্যে একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং নৌবাহিনী প্রধানের কাছে মানবিক কারণে অবিলম্বে তার ভাইকে মুক্তি দেওয়ার এবং তাকে ভারতে ফিরিয়ে আনার আবেদন করেছেন। পূর্ণেন্দু তিওয়ারিকে এমন এক সময়ে গ্রেফতার করা হয়েছে যখন উভয় দেশই ভারত-কাতার সম্পর্কের দিকে নজর রাখছে। ভারত সরকার পরিষ্কার করে দিয়েছে যে তারা তার নাগরিকদের সম্ভাব্য সমস্ত কূটনৈতিক এবং আইনি সহায়তা নিশ্চিত করছে। তবে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন থাকায় এখনই আরও তথ্য ভাগ করা যাচ্ছে না। কাতারে ভারতীয় দূতাবাস পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে এবং কমান্ডার তিওয়ারির পরিবারকে প্রয়োজনীয় সব রকমের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।