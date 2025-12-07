Ex Judge of Supreme Court on superstition: কুম্ভে দূষিত নদী কি পবিত্র হতে পারে? প্রশ্ন প্রাক্তন সুপ্রিম বিচারপতির
সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভয় এস ওকা সম্প্রতি বলেছিলেন যে ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে প্রতিটি নাগরিকের বৈজ্ঞানিক মনোভাব তৈরি করা উচিত, কিন্তু এই দেশে রাজনৈতিক দল এবং নেতারা এখনও ধর্মকে সন্তুষ্ট করার কাজে নিয়োজিত। যারা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন তাদের সমর্থন না করে টার্গেট করা হয়। বিচারপতি ওকা নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে তারকুন্ডে স্মারক বক্তৃতায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেই সময় কুম্ভ মেলার কথা উল্লেখ করে তিনি জানতে চান, দূষিত নদীগুলি কীভাবে পবিত্র হয়ে থাকতে পারে?
প্রাক্তন বিচারপতি ওকা জোর দিয়ে বলেন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫১এ(এইচ)-এর অধীনে বৈজ্ঞানিক মনোভাব বিকাশ করা একটি মৌলিক কর্তব্য এবং এই দায়িত্ব পালন করা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে না। তিনি বলেন, 'আপনি যখন ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতিতে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তখন আপনি ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করেন না। আপনি সত্যিই ধর্মের উদ্দেশ্যে সাহায্য করেন। কুসংস্কার সব ধর্মেই রয়েছে এবং এটিকে ধর্মীয় ভক্তি হিসাবে ভুল করা উচিত নয়। কুসংস্কারের অনেক উদাহরণ রয়েছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার অভাব কেবল একটি ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।'
বিচারপতি ওকা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে বলেন, 'যে দলই হোক না কেন, আমাদের শাসন করা রাজনৈতিক শ্রেণি ধর্মকে খুশি করায় বিশ্বাস করে। সেজন্য এই শ্রেণি সংস্কারকে উৎসাহ দিতে অনিচ্ছুক। যুক্তিবাদী কণ্ঠস্বরকে প্রায়শই নীরব করা হয় কারণ তাদের ভুলভাবে ধর্মবিরোধী হিসাবে তুলে ধরা হয়। বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে উৎসাহিত করতে ব্যর্থ প্রশাসন।' কুসংস্কার কীভাবে সমাজ, পরিবেশ এবং মৌলিক অধিকারের ক্ষতি করছে তা ব্যাখ্যা করেছেন বিচারপতি ওকা। ধর্মীয় উৎসবের সময় জল দূষণ এবং নির্বিচারে লাউডস্পিকারের ব্যবহারের মতো পরিবেশের ক্ষতির কথাও তিনি উল্লেখ করেন। কুম্ভ মেলার সময় দূষণের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, দূষিত হওয়ার পরেও নদীগুলিকে 'পবিত্র' বলা যায় কিনা? নাসিকের পরবর্তী কুম্ভ মেলায় কয়েক দশক পুরনো গাছ কাটার সাম্প্রতিক খবরের কথা উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, ধর্মের নামে কোনও কাজ সাংবিধানিক অধিকার বা পরিবেশগত কর্তব্যকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।
বিচারপতি ওকা যুক্তিবাদী ডঃ নরেন্দ্র দাভোলকরের কাজের কথা স্মরণ করেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে, কুসংস্কারের কোনও ভিত্তি নেই, বরং বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'আমরা অনেকেই জানি কীভাবে ডাঃ দাভোলকরের জীবন শেষ হয়ে গেল। এবং কেন এটি ঘটেছিল? কারণ, তিনি নাগরিকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলার প্রেরণা দিয়ে সংবিধানের অধীনে তাঁর মৌলিক কর্তব্য পালন করেছিলেন।'