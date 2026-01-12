Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ex Navy Chief on SIR: 'এ কেমন প্রক্রিয়া?' প্রাক্তন নৌসেনা প্রধান ও তাঁর স্ত্রীকে SIR শুনানির নোটিশ

    প্রাক্তন ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল (অবসরপ্রাপ্ত) অরুণ প্রকাশকে এসআইআর-এ শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই আবহে এসআইআর প্রক্রিয়াকে নিশানা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে পোস্ট করেছেন তিনি।

    Updated on: Jan 12, 2026 8:25 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নির্বাচন কমিশন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) পরিচালনা করছে। অনেকেই এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বলছেন, ফরম পূরণ করেও পরিচয় প্রমাণের জন্য হাজিরার নোটিশ পাঠানো হয়েছে তাঁদের। এই সবের মাঝেই এবার জানা গেল, প্রাক্তন ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল (অবসরপ্রাপ্ত) অরুণ প্রকাশকে এসআইআর-এ শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই আবহে এসআইআর প্রক্রিয়াকে নিশানা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে পোস্ট করেছেন তিনি।

    প্রাক্তন ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল (অবসরপ্রাপ্ত) অরুণ প্রকাশকে এসআইআর-এ শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
    প্রাক্তন ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল (অবসরপ্রাপ্ত) অরুণ প্রকাশকে এসআইআর-এ শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

    প্রাক্তন নৌবাহিনী প্রধান বলেন, ফর্ম পূরণের পরও নির্বাচন কমিশনের টিম তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে অফিসে হাজির হয়ে পরিচয় প্রমাণ করতে বলেছে। তিনি বলেন, 'আমি ও আমার স্ত্রী আলাদা আলাদা নোটিশ পেয়েছি যাতে অফিসে হাজির হয়ে পরিচয় প্রমাণ করতে বলা হয়। এটা কী ধরনের প্রক্রিয়া? যদি এসআইআর ফর্ম থেকে সমস্ত তথ্য না পাওয়া যায় তবে এটি পরিবর্তন করুন। তিনি বলেছিলেন যে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) তিনবার তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন এবং যদি অন্য কোনও কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় তবে বিএলও-র তখন তা চাওয়া উচিত ছিল।

    অ্যাডমিরাল অরুণ প্রকাশ আরও বলেন, 'আমার বয়স ৮২ বছর এবং আমার স্ত্রীর বয়স ৭৮ বছর। দু'জনকেই বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন স্থানে হাজির হতে বলা হয়েছে। এই দুই শুনানি কেন্দ্রের মধ্যে ১৮ কিলোমিটার দূরত্ব রয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, অ্যাডমিরাল অরুণ প্রকাশকে ১৭ জানুয়ারি এবং তাঁর স্ত্রী কুমকুমকে ১৯ জানুয়ারি তলব করা হয়েছে। অ্যাডমিরাল প্রকাশ বলেন, তিনি কোনও বিশেষ সুবিধা চান না। তাঁর কথায়, 'আমাকে বিশেষ ভেবে আলাদা কোনও সুবিধা দেবেন না। আমি অবসর নেওয়ার পর ২০ বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেছে। আমি এবং আমার স্ত্রী ফর্মটি ভালোভাবে পূরণ করেছিলাম এবং সেই অনুসারে আমার নাম গোয়ার ভোটার তালিকায় থাকা উচিত ছিল।

    উল্লেখ্য, অ্যাডমিরাল অরুণ প্রকাশ ৪ দশক ধরে নৌবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং নৌবাহিনী প্রধান পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পোস্টিং ১৯৬৮ সালে গোয়ায় হয়েছিল। তিনি বলেন, 'সমস্যা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে কী হবে? দক্ষিণ গোয়ার সাংসদ এবং অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনা অফিসার ভিরিয়াতো ফার্নান্ডেজও একই ধরনের নোটিশ পেয়েছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগেও কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেছে। তিনি বলেছিলেন যে ১৯৮৯ সাল থেকে তাঁর নাম ভোটার তালিকায় ছিল। নির্বাচন কমিশন বলছে, ভোটার তালিকা পরিষ্কার করতে এবং নকল ও মৃত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে এই পুরো প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। বিহারে ভোটের আগে সেখানে এসআইআর করা হয়েছিল। এরপরে, ১২টি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। এই রাজ্যগুলির বেশিরভাগেই নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।

    News/News/Ex Navy Chief On SIR: 'এ কেমন প্রক্রিয়া?' প্রাক্তন নৌসেনা প্রধান ও তাঁর স্ত্রীকে SIR শুনানির নোটিশ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes