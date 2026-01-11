গর্ভপাতে চাপ! তৃতীয় ধর্ষণের অভিযোগ, কেরল পুলিশের জালে বহিষ্কৃত কংগ্রেস বিধায়ক

গর্ভপাতে চাপ! তৃতীয় ধর্ষণের অভিযোগ, কেরল পুলিশের জালে বহিষ্কৃত কংগ্রেস বিধায়ক
সম্প্রতি রাহুল মামকুটাথিলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন এক মহিলা।
ধর্ষণের অভিযোগে কেরলের বহিষ্কৃত কংগ্রেস বিধায়ক রাহুল মামকুটাথিলকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার ভোরে পালাক্কড়ের কেপিএম রিজেন্সি হোটেল থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পুলিশের দাবি, সম্প্রতি কেরলের পাথানামথিট্টা জেলার এক বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে রাহুলের বিরুদ্ধে তৃতীয় যৌন নির্যাতনের মামলা দায়ের হয়েছে। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
সম্প্রতি রাহুল মামকুটাথিলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন এক মহিলা। এই নিয়ে কেরলের এই বহিষ্কৃত বিধায়কের বিরুদ্ধে তৃতীয়বার ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হল। এর আগেও কেরলের এই বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের দুটি অভিযোগ দায়ের হয়। কিন্তু গ্রেফতারি এড়াতে আদালত থেকে আগাম জামিন নিয়েছিলেন রাহুল মামুকুটিথিল। অভিযোগকারিণীর দাবি, ধর্ষণের জেরে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে তিনি ভ্রূণের ডিএনএ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু রাহুল ডিএনএ পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করেননি। অভিযুক্ত বিধায়ক তাঁকে গর্ভপাতে বাধ্য করেন। নির্যাতিতার দাবি, দাম্পত্য জীবনে সমস্যা শুরু হওয়ার পর ওই বিধায়কের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর পরিচয় হয়। এরপরেই তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়। বিধায়ক তাঁকে বিয়েরও প্রতিশ্রুতি দেন বলে দাবি ওই তরুণীর। নির্যাতিতার আরও দাবি, তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে বিয়ে করতে সুবিধা হবে বলেও তাঁকে বুঝিয়েছিলেন ওই বিধায়ক।
নির্যাতিতা আরও বলেন, রাহুল মামকুটাথিল বারবার তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। কিন্তু যখন তিনি একটি রেস্তোরাঁয় দেখা করার প্রস্তাব দেন, তখন রাহুল তা প্রত্যাখ্যান করেন। বিধায়ক বলেছিলেন, তিনি একজন জনপ্রতিনিধি হওয়ায় প্রকাশ্যে দেখা করতে পারবেন না। নির্যাতিতার অভিযোগ, রাহুল তাঁকে পালাক্কড়ের একটি হোটেলে দেখা করতে বলেছিলেন এবং ওই মহিলাকে একটি রুম বুক করতেও বলেন। অভিযোগকারী পুলিশকে জানিয়েছেন, হোটেল রুমে প্রবেশের পর, বহিষ্কৃত বিধায়ক তাঁর সঙ্গে কথা বলার আগেই তাঁকে যৌন নির্যাতন করেন। যদিও তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার পর গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিধায়ক তাঁকে গর্ভপাতে বাধ্য করান বলে অভিযোগ ওই নির্যাতিতার। তাঁর দাবি, বিধায়ক তাঁর উপরে এতটাই মানসিক চাপ সৃষ্টি করেন যার জেরে তাঁর মিসক্যারেজ হয়ে যায়। এমনকী, সম্পর্কে থাকাকালীন ওই বিধায়ক তাঁর থেকে আর্থিক সুবিধেও নিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ওই নির্যাতিতা। পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে যে তথ্যপ্রমাণ উঠে আসবে, তার ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে।