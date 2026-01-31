Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Iran Explosion: বিকট বিস্ফোরণে কাঁপল ইরানের বন্দর আব্বাস! কোনও অশনি সংকেত? USর সঙ্গে দ্বন্দ্বের মাঝেই জল্পনা তুঙ্গে

    বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণের ঘটনায় ইরান জুড়ে চাঞ্চল্য।

    Published on: Jan 31, 2026 6:43 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আমেরিকা-ইরান ঘিরে দ্বন্দ্বের মধ্যেই আচমকা শনিবার ইরানের বন্দর আব্বাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সেখানে এক স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ি এই বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ে। কী থেকে এই বিস্ফোরণ, তা প্রাথমিকভাবে স্পষ্ট নয়। তবে স্বভাবতই এই বিস্ফোরণ ঘিরে আশঙ্কা রয়েছে কোনও যুদ্ধ হতে চলেছে, কিনা, তা নিয়ে।

    বিকট বিস্ফোরণে কাঁপল ইরানের বন্দর আব্বাস! যুদ্ধের অশনি সংকেত? (ছবি সৌজন্য- এক্স)
    বিকট বিস্ফোরণে কাঁপল ইরানের বন্দর আব্বাস! যুদ্ধের অশনি সংকেত? (ছবি সৌজন্য- এক্স)

    এদিকে, পারস্য উপসাগরের সংকীর্ণ এক ভৌগলিক এলাকা হরমুজ প্রণালী আবার উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কারণ আগেই জানা যায়, কারণ ইরান একটি সামরিক মহড়া চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইরানের এই মহড়ার ফলে, বিশ্বব্যাপী জাহাজ চলাচলে ব্যবহৃত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীতে প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কার মাঝেই এদিন শনিবার হঠাৎই ইরানের বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণ হয়।

    ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে, মোয়াল্লেম বুলেভার্ডে অবস্থিত একটি আট তলা ভবনে বিস্ফোরণটি ঘটে, যার ফলে ভবনের দুটি তলা ধ্বংস হয়ে যায় এবং আশেপাশের যানবাহন ও দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঠিক কী থেকে এই বিস্ফোরণ, তা স্পষ্ট নয়। তবে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

    এদিকে, হরমুজ প্রণালী ঘিরে ক্রমেই চড়ছে পারদ। ইরান জাহাজগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছে যে তারা রবিবার এবং সোমবার হরমুজ প্রণালীতে একটি লাইভ ফায়ার ড্রিল পরিচালনা করবে, যেখানে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র এবং ওমানের মধ্যে আঁটোসাঁটো করিডোর দিয়ে তেল ব্যবসার এক পঞ্চমাংশ পণ্য যায়। মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড শনিবার সকালে তাদের নিজস্ব সতর্কতা জারি করে তেহরানকে বলেছে যে ‘মার্কিন বাহিনী, বা তাদের আঞ্চলিক অংশীদার বা বাণিজ্যিক জাহাজের কাছে যে কোনও অনিরাপদ এবং অপেশাদার আচরণ সংঘর্ষ, উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি বাড়ায়।’ এই পরিস্থিতিতে ইরানে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘিরে চড়ছে জল্পনার পারদ।

    News/News/Iran Explosion: বিকট বিস্ফোরণে কাঁপল ইরানের বন্দর আব্বাস! কোনও অশনি সংকেত? USর সঙ্গে দ্বন্দ্বের মাঝেই জল্পনা তুঙ্গে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes