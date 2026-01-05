Iran:খামেনিকে ঘিরে উঠছে নানান খবর! কিছুর আশঙ্কা? প্রতিবাদে মুখর ইরানে ভারতীয়দের জন্য অ্যাডভাইসারি বিদেশমন্ত্রকের

Iran:খামেনিকে ঘিরে উঠছে নানান খবর! কিছুর আশঙ্কা? প্রতিবাদে মুখর ইরানে ভারতীয়দের জন্য অ্যাডভাইসারি বিদেশমন্ত্রকের
ইরানে ভারতীয়দের উদ্দেশে কী জানাল দিল্লি?
ক্রমেই প্রতিবাদের স্বর চড়া হচ্ছে ইরানে। সেদেশে ক্রমেই অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়তে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে বহু মানুষ সেদেশের সুপ্রিম নেতা আয়াতোল্লা খামেনির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রতিবাদীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই সংঘর্ষের খবর উঠে এসেছে। উঠে এসেছে মৃত্যুরও খবর। এরই মাঝে আয়াতোল্লা খামেনিকে ঘিরে বহু মিডিয়া রিপোর্টও রয়েছে চর্চায়। এই পরিস্থিতিতে ইরানে ভারতীয়দের জন্য অ্যাডভাইসারি জারি করল দিল্লি।
ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে,' বর্তমানে ইরানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, বিক্ষোভ বা বিক্ষোভের ক্ষেত্রগুলি এড়িয়ে চলা উচিত এবং তেহরানে ভারতীয় দূতাবাসের ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলির পাশাপাশি সংবাদগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার।' এছাড়াও দিল্লির তরফে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে,' ইরানে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের যাঁরা আবাসিক ভিসায় বসবাস করছেন, তাঁদের যদি ইতিমধ্যেই ভারতীয় দূতাবাসে নিবন্ধন না করে থাকেন, তাহলে তাঁদের নিবন্ধন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'
এদিকে, ইরানে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ নিয়ে মুখ খুলে ইরান প্রশাসনকে খোলাখুলি চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন,' যদি তারা (ইরান প্রশাসন) অতীতের মতো মানুষ হত্যা শুরু করে, তাহলে আমার মনে হয় তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা খুব বেশি আঘাত পাবে।' এরই মাঝে মার্কিন ডলারের প্রেক্ষিতে ধুঁকছে ইরানের রিয়াল মুদ্রা।
এদিকে, একাধিক মিডিয়া রিপোর্ট উঠে আসছে ইরানের সুপ্রিম নেতা আয়াতোল্লা খামেনিকে নিয়ে। ‘দ্য টাইমস’র তরফে এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রের তথ্য বলছে, প্রতিবাদে মুখর ইরান থেকে সম্ভবত অন্য দেশে পালিয়ে যেতে পারেন খামেনি। রিপোর্ট বলছে, ৮৬ বছর বয়সী খামেনি, তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ২০ জনকে নিয়ে ইরান ছাড়তে পারেন। এই ঘনিষ্ঠদের মধ্যে খামেনি পুত্র ওজতাবা রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। রিপোর্টের দাবি, এই মোজতাবাকেই খামেনির উত্তরসূরি বলে মনে করা হচ্ছিল। সদ্য ভেনেজুয়েলায় ঢুকে সেদেশের প্রেসিডেন্টকে সস্ত্রীক তুলে নিয়ে যায় আমেরিকা। ভেনেজুয়েলায় চলে হামলা। এরপর আমেরিকায় ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের বিচার শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে খামেনি ইরান ছাড়তে পারেন বলে উঠে আসা রিপোর্ট নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।