    ৬০০-র বেশি স্টার্টআপ, ২.৫ লক্ষ দর্শক! কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বিশ্বমানের চর্চা, ভারতে নজরকাড়া AI সামিট

    এক্সপো চলাকালীন ৫০০-র বেশি সেশন আয়োজন করা হবে, যেখানে ৩,২৫০-রও বেশি বক্তা ও প্যানেল সদস্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এআই-এর রূপান্তরমূলক প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন।

    Published on: Feb 16, 2026 11:22 PM IST
    By Sahara Islam
    সোমবার থেকে নয়া দিল্লির ভারত মণ্ডপম-এ শুরু হয়েছে ‘ইন্ডিয়া–এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬।' চলবে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বিদেশ মন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী, গ্লোবাল সাউথে আয়োজিত এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শীর্ষ সম্মেলন। পাঁচ দিনব্যাপী এই আয়োজন নীতি নির্ধারণ, গবেষণা, শিল্পক্ষেত্র এবং জনসম্পৃক্ততা-এই চারটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতা, প্রযুক্তি সংস্থা, উদ্ভাবক ও বিশেষজ্ঞরা এতে অংশ নেবেন।

    ভারতে নজরকাড়া AI সামিট (AFP)
    ভারতে নজরকাড়া AI সামিট (AFP)

    ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো ২০২৬। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি জাতীয় প্রদর্শনী হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা নীতি, উদ্ভাবন এবং বড় আকারের বাস্তবায়নকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবে।

    ভারত মণ্ডপম ও এআই ইমপ্যাক্ট সামিট

    বার্তা সংবাদ এএনআই-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই এক্সপোটি ৭০,০০০ বর্গ মিটারের বেশি এলাকা জুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এতে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি সংস্থা, স্টার্টআপ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, রাজ্য সরকার এবং আন্তর্জাতিক অংশীদাররা অংশ নেবে। ১০টি এরিনা জুড়ে গবেষণা, পাইলট প্রকল্প এবং বৃহৎ পরিসরের বাস্তব প্রয়োগে এআইয়ের অগ্রগতি তুলে ধরা হবে।

    প্যাভিলিয়ন

    আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ১৩টি দেশের প্যাভিলিয়ন এআই ইকোসিস্টেমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে তুলে ধরবে, যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া, এস্তোনিয়া, তাজিকিস্তান এবং আফ্রিকার দেশগুলির অংশগ্রহণ থাকবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এআই-এর ব্যাপক প্রভাব তুলে ধরতে 'মানুষ, গ্রহ এবং অগ্রগতি'-এই তিনটি থিম্যাটিক 'চক্র'-এর অধীনে ৩০০টিরও বেশি কিউরেটেড প্রদর্শনী প্যাভিলিয়ন এবং লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন আয়োজন করা হবে।

    স্টার্টআপ সংস্থার অংশগ্রহণ

    এএনআই-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৬০০-র বেশি উচ্চ-সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ এতে অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে, যাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিক এবং জনসংখ্যা-স্তরের এআই সমাধান তৈরি করছে যা ইতিমধ্যেই বাস্তব জগতে প্রয়োগ করা হয়েছে।

    দর্শক

    এই এক্সপোতে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি-সহ ২.৫ লক্ষেরও বেশি দর্শক আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং এর লক্ষ্য এআই ইকোসিস্টেমের মধ্যে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব এবং ব্যবসার সুযোগ তৈরি করা।

    সেশন

    এক্সপো চলাকালীন ৫০০-র বেশি সেশন আয়োজন করা হবে, যেখানে ৩,২৫০-রও বেশি বক্তা ও প্যানেল সদস্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এআই-এর রূপান্তরমূলক প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন। এই আয়োজনের লক্ষ্য বৈশ্বিক এআই ইকোসিস্টেমে নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করা এবং প্রযুক্তির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

