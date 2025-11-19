Fake RAW officer Arrested: নয়ডা থেকে গ্রেফতার ভুয়ো ‘র’ অফিসার, ট্যাব থেকে মিলল দিল্লি বিস্ফোরণের ভিডিয়ো

Fake RAW officer Arrested: নয়ডা থেকে গ্রেফতার ভুয়ো ‘র’ অফিসার, ট্যাব থেকে মিলল দিল্লি বিস্ফোরণের ভিডিয়ো
উত্তরপ্রদেশ স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) একটি দল বুধবার ভোরে 'র'-এর এক ভুয়ো অফিসারকে গ্রেফতার করেছে। এই ধৃত ব্যক্তি কোথাও কোথাও নিজেকে 'র' অফিসার বলে পরিচয় দিত, কোথাও আবার নিজেকে সেনাবাহিনীর মেজর বলে পরিচয় দিত। অভিযোগ, এই ব্যক্তি একজন মহিলা বিচারককে প্রতারণা করে তাকে বিয়ে করেছে। এই ব্যক্তির স্ত্রী বিহারের ছাপড়ায় কর্মরত। এই অভিযুক্ত একটি কোম্পানি তৈরি করে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার পরিকল্পনাও করছিল।
এই ভুয়ো অফিসারের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে ভুয়ো আইডি, চেক বই, ভুয়ো পুলিশ ভেরিফিকেশন লেটার, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতের থেকে উদ্ধার হওয়া ভুয়ো একটি আইডি কার্ডে নাম লেখা 'সুনীত কুমার'। এদিকে ধৃতের ট্যাব থেকে দিল্লি বিস্ফোরণ সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো উদ্ধার করা হয়েছিল। এই নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এসটিএফ, নয়ডা ইউনিট) রাজকুমার মিশ্র জানিয়েছেন, গতকাল রাতে সাব-ইন্সপেক্টর অক্ষয় পরমবীর কুমার ত্যাগী এবং তাঁর দল খবর পেয়েছিলেন এই ব্যক্তির বিষয়ে। এই ব্যক্তি কখনও নিজেকে মেজর অমিত এবং কখনও কখনও নিজেকে র-এর ডিরেক্টর বলে পরিচয় দেন। এরপরই এই ব্যক্তিকে খুঁজতে গ্রেটার নয়ডার প্যারামাউন্ট গল্ফ ফরেস্ট সোসাইটিতে অভিযান চালায় পুলিশ।
সুনীত কুমারকে তল্লাশি করে একটি পার্স পান পুলিশ। সেই পার্সের মধ্যে ভারত সরকারের ক্যাবিনেট সচিবালয়ের একটি আইডি কার্ড পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল - 'সুনীত কুমার আইসি ৭৬২৩বি, ব়্যাঙ্ক যুগ্ম সচিব, ডেসিগনেশন- পরিচালক (অপারেশনস), জেআইসি জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল, রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস সার্ভিস, ব্লাড গ্রুপ ও পজিটিভ, জন্ম তারিখ ২৫ মার্চ ১৯৮৮, পিতার নাম ব্রিজনান্দন শাহ।' সেই আইডি কার্ড দেখে পুলিশের এসটিএফ-এর সন্দেহ হয়। এরপর তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের খবর দেন। ঘটনাস্থলে এসে তারা তদন্ত করেন। দেখা যায় এই নামের কোনও ব্যক্তি আইডি কার্ডে উল্লেখিত বিভাগে কাজ করেন না। এই সুনীতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আইডি কার্ডটি ভুয়ো। ওই ব্যক্তি যে ফ্ল্যাটে থাকতেন, সেই ফ্ল্যাটের বাড়িওয়ালা মঞ্জু গুপ্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানান, তাঁর ভাড়াটে মেজর অমিত কুমার।
এরপর সেই ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে আরও বেশ কয়েকটি ভুয়ো আইডি কার্ড, ২০টি চেক বই, দিল্লি পুলিশের জাল ভেরিফিকেশন চিঠি, ৮টি ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, একটি ডায়েরি, ১৭টি চুক্তিপত্র, পাঁচটি প্যান কার্ড, দুটি আধার কার্ড, তিনটি ভোটার আইডি কার্ড, দুটি ফর্ম ভোটার আইডি কার্ড, দুটি সংস্থা সম্পর্কিত রেজিস্ট্রেশন কাগজপত্র, আইটিআর কাগজপত্র, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, তিনটি ল্যাপটপ, দুটি ট্যাবলেট ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি জানান, দিল্লি বিস্ফোরণ সংক্রান্ত একটি ভিডিয়োও ওই অভিযুক্তের ট্যাব থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্ত সুনীত কুমারকে আজ সকালে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় জুডিশিয়াল কোডের ধারা নং ৩১৯ (২), ৩১৮ (৪), ৩৩৮, ৩৩৬ (৩), ৩৪০; তথ্য প্রযুক্তি সংশোধন আইন ২০০৮-এর অধীনে ৬৬ডি ধারায় মামলা রুজু করা হয় সুরজপুর থানায়।
