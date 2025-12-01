Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ভালোবাসা এখনও বেঁচে! প্রেমিককে গুলি করে খুন পরিবারের, নিথর দেহের সঙ্গে বিয়ে প্রেমিকার

    বোনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সক্ষমকে বেশ কয়েকবার হুমকিও দেয় আঁচলের ভাই ৷

    Published on: Dec 01, 2025 5:26 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এ যেন কোনও সিনেমার দৃশ্য। পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও ভালোবাসার মানুষকে বেছে নিয়েছিলেন এক তরুণী। কিন্তু পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে সেই মানুষটিকেই খুন করে তরুণীর বাড়ির সদস্যরা বলে অভিযোগ ৷ অবশেষে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে সেই মৃত প্রেমিককে বিয়ে করলেন তরুণী ৷ আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে মহারাষ্ট্রে।

    ভালোবাসা এখনও বেঁচে! (সৌজন্যে টুইটার )
    ভালোবাসা এখনও বেঁচে! (সৌজন্যে টুইটার )

    পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের নান্দেদের পুরনো গঞ্জ এলাকায় ৷ মৃত যুবকের নাম সক্ষম টাটে ৷ তিন বছর ধরে আঁচল মামিলওয়ার নামে এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল ৷ সক্ষম ভিনজাতের হওয়ায় প্রথম থেকেই সম্পর্কের বিরোধিতা করে আঁচলের পরিবার ৷ অভিযোগ, বোনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সক্ষমকে বেশ কয়েকবার হুমকিও দেয় আঁচলের ভাই ৷ কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ তরুণীর বাবা ও ভাই তাঁকে খুন করে বলে অভিযোগ ৷ জানা গিয়েছে, আঁচলের দাদার বন্ধু ছিল সক্ষম ৷ সেই সুবাদে তাঁদের বাড়ি আসা-যাওয়া ছিল ৷ ধীরে ধীরে দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ বিষয়টি জানাজানি হতেই সম্পর্কের বিরোধিতা করে আঁচলের পরিবার ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সক্ষমের বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়ে আসেন মেয়েটির মা ৷ অভিযোগ, এর কিছুক্ষণ পর সক্ষমকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর ও গুলি করে খুন করে আঁচলের বাবা গজানন মামিলওয়ার, ভাই সাহিল-সহ হিমেশ মামিলওয়ার ৷

    ঘটনাটি ঘটার পরই প্রেমিকের বাড়িতে পৌঁছন আঁচল ৷ সেই সময় সক্ষমের শেষকৃত্য চলছিল। সেখানে সকলের সামনে সক্ষমের নিথর হাত দিয়ে কপালে সিঁদুর পড়ে নেন আঁচল ৷ একই সঙ্গে সক্ষমের বাড়িতে বাকি জীবন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। অন্যদিকে, মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ইতওয়ারা থানার পুলিশ ৷ ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেফতারও করা হয় ৷ নান্দেদের ডিএসপি প্রশান্ত শিন্ডে বলেন, 'খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ তদন্ত চলছে ৷ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷' অন্যদিকে, প্রেমিককে হত্যার অভিযোগে পরিবারের সকলের কঠোর সাজার আবেদন করেছেন আঁচল ৷ তিনি বলেন, 'সক্ষমের সঙ্গে আমার ৩ বছরের সম্পর্ক ছিল ৷ কিন্তু, আমার পরিবার কোনও দিন এই সম্পর্কটি মেনে নেয়নি ৷' পুলিশ সূত্রে খবর, সক্ষম এবং আঁচলের পরিবারের বিরুদ্ধে আগে থেকেই একাধিক অভিযোগ রয়েছে থানায় ৷ আঁচল আরও বলেন, 'সক্ষম জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকেই তাঁকে খুন করার পরিকল্পনা করছিল আমার পরিবার ৷ আমাকেও মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় ৷' এরপর জোর গলায় আঁচল বলতে থাকেন, তিনি বিয়ে করেছেন কারণ সক্ষম মারা গেলেও তাঁদের ভালোবাসা এখনও বেঁচে আছে।

    News/News/ভালোবাসা এখনও বেঁচে! প্রেমিককে গুলি করে খুন পরিবারের, নিথর দেহের সঙ্গে বিয়ে প্রেমিকার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes