Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Farooq Abdullah on Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ফারুখের, তাঁর ব্যক্ত 'আশায়' খুশি হবে পাক

    নওগাম থানায় বিস্ফোরণের পরে ফারুখ বলেছেন, অপারেশন সিঁদুর থেকে কিছুই অর্জন করা যায়নি। এই আবহে তিনি 'আশা' ব্যক্ত করেন যে ভবিষ্যতে এমন আর কোনও অভিযান ঘটবে না।

    Published on: Nov 16, 2025 8:09 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহর। নওগাম থানায় বিস্ফোরণের পরে ফারুখ বলেছেন, অপারেশন সিঁদুর থেকে কিছুই অর্জন করা যায়নি। এই আবহে তিনি 'আশা' ব্যক্ত করেন যে ভবিষ্যতে এমন আর কোনও অভিযান ঘটবে না। শুধু তাই নয়, ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশকেই তাদের সম্পর্কের উন্নতির আহ্বান জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরের সময় আমাদের লোকজন নিহত হয়েছে। আমাদের সীমান্ত আপস করা হয়েছে। আশা করি, দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি হবে। এটাই একমাত্র উপায়। আমি বাজপেয়ীজীর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতে চাই, বন্ধু পরিবর্তন করা যেতে পারে, কিন্তু প্রতিবেশী নয়।'

    ফারুখ বলেছেন, অপারেশন সিঁদুর থেকে কিছুই অর্জন করা যায়নি। (HT_PRINT)
    ফারুখ বলেছেন, অপারেশন সিঁদুর থেকে কিছুই অর্জন করা যায়নি। (HT_PRINT)

    শুক্রবার নওগাঁ থানায় ফারুক বলেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেভাবে বিস্ফোরক সামগ্রী নিয়ে কাজ করেছে তা আমাদের ভুল। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে। তিনি বলেন, 'এটি আমাদের দোষ, যারা এই বিস্ফোরকটি আরও ভাল বোঝেন, আমাদের নিজেরাই এটি পরিচালনা করার চেষ্টা করার পরিবর্তে কীভাবে এটি মোকাবেলা করা যায় সে সম্পর্কে প্রথমে তাদের সাথে কথা বলা উচিত ছিল।'

    উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ধর্ম জিজ্ঞেস করে ২৫ জন পর্যটক এবং এক স্থানীয়কে খুন করে। এর জবাবে ভারত ৬ মে গভীর রাতে বাহাওয়ালপুর, মুরিদকে সহ পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। সেই অভিযানে প্রায় ১০০ জনের জঙ্গিকে খতম করে ভারত। আর এরপর থেকেই পাকিস্তানের তরফ থেকে শেলিং শুরু হয় ভারতের ওপর। অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের শেলিংয়ে ভারতের অন্তত ১৬ জন নাগরিকের মৃত্যু ঘটে। এরপর সংঘাত বাড়তে থাকে দুই দেশের। ১০ মে-র ভোররাতে এরপর ভারতীয় বায়ুসেনা হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের ১১টি সামরিক ঘাঁটি অকেজো করে দেয়। অপরেশন সিঁদুরের সময় মাঝ আকাশে ৬টি পাক বিমান ধ্বংস করে ভারত। এছাড়াও পাক ঘাঁটিতে এফ-১৬ জেটও ধ্বংস করা হয়।

    এদিকে গত ১৪ নভেম্বর শ্রীনগরের কাছে নওগাম থানায় বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যু হয়। সঙ্গে জখম হন ৩০ জন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ৩০০ ফুট দূরে পর্যন্ত দেহাংশ ছিটকে পড়েছিল। জানা গিয়েছে, সেই থানায় কয়েকশো কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল। এক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সেই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সিল করা হচ্ছিল। সেই সময়ই দুর্ঘটনাবসত এই বিস্ফোরণ ঘটে। উল্লেখ্য, এই নওগাম থানা থেকেই দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের গোটা সূত্র তদন্ত করে বের করা হয়েছিল। উমর মহম্মদের আত্মঘাতী বিস্ফোরণে দিল্লিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। তবে উমর মহম্মদ, মুজাম্মিল, শাহিনরা আরও বড় হামলার ছক কষেছিল বলে জানা যাচ্ছে। তবে এই গোটা হোয়াইট কলার জঙ্গি মডিউলের খোঁজ পেয়েছিল নওগাম থানার পুলিশ। এদিকে দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে হরিয়ানার তৎকালীন আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলবি ইরফান আহমেদের সঙ্গে একটি যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে।

    News/News/Farooq Abdullah On Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ফারুখের, তাঁর ব্যক্ত 'আশায়' খুশি হবে পাক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes