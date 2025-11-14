Edit Profile
    Vaibhav Suryavanshi Records: মোটে ১৪ বছরেই রোহিতকে টপকে গেলেন বৈভব! তবে 'হারাতে' পারলেন না পন্ত, অভিষেকদের

    রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলেছেন ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। ৪২ বলে ১৪৪ রান করেন ভারতীয় তরুণ। সেইসঙ্গে রোহিত শর্মার একটা নজির ভেঙে দিয়েছেন। কোনটা?

    Published on: Nov 14, 2025 9:57 PM IST
    By Ayan Das
    অভিষেক শর্মা এবং উর্ভিল প্যাটেল: পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্রুততম শতরান করার তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষে আছেন অভিষেক শর্মা এবং উর্ভিল প্যাটেল। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত অভিষেক মাত্র ২৮ বলে শতরান হাঁকিয়েছেন। ২০২৪ সালে ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে পঞ্জাবের হয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। অভিষেক মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ২৯ বলে আটটি চার এবং ১১টি ছক্কার সাহায্যে অপরাজিত ১০৬ রান করেছিলেন।

    ৪২ বলে ১৪৪ রান করেন বৈভব সূর্যবংশী। (ছবি সৌজন্যে এক্স)
    ৪২ বলে ১৪৪ রান করেন বৈভব সূর্যবংশী। (ছবি সৌজন্যে এক্স)

    ভারতের তারকা ওপেনারের সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষ আছেন উর্ভিল প্যাটেল। ২০২৪ সালের সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ২৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। গুজরাটের খেলোয়াড় উর্ভিল ৩৫ বলে অপরাজিত ১১৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। যে ইনিংসে সাজানো ছিল সাতটি চার এবং ১২টি ছক্কায়।

    ঋষভ পন্ত: ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেটারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম শতরানের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন পন্ত। তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ২০১৮ সালে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দিল্লির হয়ে ৩২ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ৩৮ বলে অপরাজিত ১১৬ রান করেছিলেন তিনি। তাঁর ব্যাট থেকে আটটি চার এবং ১২টি ছক্কা এসেছিল।

    বৈভব সূর্যবংশী: ১৪ বছরের বৈভব সেই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। তিনি শুক্রবার ঝোড়ো সেঞ্চুরি করে রোহিত শর্মার রেকর্ড ভেঙেছেন। তিনি এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ভারত ‘এ’ দলের হয়ে ৩২ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। সূর্যবংশী দোহায় ৪২ বলে ১৪৪ রান করেন। যার মধ্যে ১১টি চার এবং ১৫টি ছক্কা ছিল। সূর্যবংশীর সেঞ্চুরির ওপর ভর করে ভারতীয় 'এ' দল ২০ ওভারে ২৯৭ রান তোলে।

    রোহিত শর্মা: সার্বিকভাবে পুরুষদের টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম শতরানের তালিকায় চার নম্বরে আছেন রোহিত শর্মা। তবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম শতরানের তালিকার শীর্ষে আছেন ‘হিটম্যান’। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৩৫ বলে শতরান করেছিলেন। তিনি ইন্দোর স্টেডিয়ামে ৪৩ বলে ১১৮ রান করেছিলেন। তিনি ১২টি চার এবং ১০টি ছক্কা মেরেছিলেন।

    সূর্যবংশীও ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। ২০২৫ সালের আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তিনি আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলেন।

