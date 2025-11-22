Tejas Pilot Father after crash: ইউটিউবে এয়ার শো'র ভিডিয়ো খুঁজছিলেন বাবা, তখনই পান তেজস পাইলট ছেলের মৃত্যুর খবর

Tejas Pilot Father after crash: ইউটিউবে এয়ার শো'র ভিডিয়ো খুঁজছিলেন বাবা, তখনই পান তেজস পাইলট ছেলের মৃত্যুর খবর
নিজের পারফরম্যান্স দেখতে বলেছিলেন ছেলে। সেইমতো ইউটিউবে সেই ভিডিয়ো খুঁজছিলেন বাবা। আর তখনই ছেলের মৃত্যুর খবর পান ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নমংশ স্যালের বাবা। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে ভেঙে পড়েছেন উইং কমান্ডার স্যালের মা।
দুবাই এয়ার শো চলাকালীন ভারতের তেজস যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ে উইং কমান্ডার নমংশ স্যালের মৃত্যু হয়েছে। সংবাদমাধ্যম ‘লাইভ হিন্দুস্তান’-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার ইউটিউবে এয়ার শো'র ভিডিয়ো খুঁজছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডারের বাবা জগন্নাথ স্যাল। আর সেইসময় উইং কম্যান্ডার ছেলের মৃত্যুর খবর। তিনি বলেন, 'আমি ছেলের সঙ্গে শেষ কথা বলেছিলাম বৃহস্পতিবার। ও আমায় টিভি বা ইউটিউবে দুবাই এয়ার শোয়ে ওর পারফরম্যান্স দেখতে বলেছিল।' তিনি আরও বলেন, ‘(শুক্রবার) বিকেল চারটের দিকে আমি ইউটিউবে এয়ার শোয়ের ভিডিয়ো খুঁজছিলাম, যখন আমি (তেজস) বিমান দুর্ঘটনার খবর দেখি। আমি তৎক্ষণাৎ আমার পুত্রবধূকে ফোন করি। কিছুক্ষণ পরে ভারতীয় বায়ুসেনার কমপক্ষে ছয়জন অফিসার আমাদের বাড়িতে আসেন। আমি বুঝতে পারি যে আমার ছেলের সঙ্গে খুব খারাপ কিছু ঘটেছে।’
কথা বলার মতো অবস্থায় নেই উইং কম্যান্ডার স্যালের মা
ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে ভেঙে পড়েছেন উইং কমান্ডার স্যালের মা। কথা বলার মতো অবস্থায় নেই তিনি। শোকপ্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। তিনি বলেছেন, ‘দুবাই এয়ার শোয়ে তেজস বিমানের দুর্ঘটনায় হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার বীরপুত্র নমংশ স্যালজির মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনর এবং হৃদয়বিদারক। একজন বীর, কর্তব্যপরায়ণ এবং সাহসী পাইলটকে হারিয়ে ফেলল দেশ। শোকার্ত পরিবারের প্রতি গভীরভাবে সমবেদনা জানাচ্ছি।’
ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে, কীভাবে দুর্ঘটনা?
শুক্রবার দুপুর ২ টো ১০ মিনিট নাগাদ (দুবাইয়ের স্থানীয় সময় অনুযায়ী) তেজস যুদ্ধবিমানের দুর্ঘটনা ঘটে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ছন্দ মেনেই এয়ার শোয়ে কেরামতি দেখাচ্ছিল তেজস। কিন্তু একটি কেরামতি দেখানোর সময় কোনও কারণে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যায়।
একাংশের মতে, তেজসের সিগনেচার ‘নেগেটিভ জি’ ম্যানুভারের সময় কিছু একটা হয়েছিল। এরকম এয়ার শোয়ের সময় অনেকটাই নীচ দিয়ে ওড়ে যুদ্ধবিমান। যদি আরও কিছুটা থাকত তেজস, তাহলে হয়তো সেই পরিস্থিতি থেকে তেজসকে বের করে নিয়ে যেতে পারা যেত। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। দুবাই ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রালের আল মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়ে তেজস। পরিণত হয় আগুনের গোলায়।
‘কোর্ট অফ এনকোয়ারি’-র ঘোষণা বায়ুসেনার
যদিও কীভাবে সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে পুরো ঘটনায় শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। সমবেদনা জানানো হয়েছে উইং কমান্ডার স্যালের পরিবারের প্রতি। সেইসঙ্গে বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে যে ‘কোর্ট অফ এনকোয়ারি’ হবে। খতিয়ে দেখা হবে যে কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল।
