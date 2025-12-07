FIFA WC Full Schedule in Indian Time: ঘোষিত হল ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর সূচি, ভারতীয় সময়ে পূর্ণাঙ্গ সূচি দেখুন এখানে

FIFA WC Full Schedule in Indian Time: ঘোষিত হল ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর সূচি, ভারতীয় সময়ে পূর্ণাঙ্গ সূচি দেখুন এখানে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করল ফিফা। বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন রাত সাড়ে ১২টা (ইংরেজি মতে ম্যাচ শুরু ১২ জুন)। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। এদিকে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ ১৭ জুন সকাল সাড়ে ৬টায়। মেসিরা প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়ার মুখোমুখি হবে। ব্রাজিল প্রথম মাঠে নামবে ১৪ জুন ভোররাত সাড়ে ৩টের সময়। তাদের প্রতিপক্ষ হবে মরোক্কো। যেভাবে সূচি সাজানো হয়েছে, তাতে কোয়ার্টার ফাইনালেই মেসি বনাম রোনাল্ডো লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এই আবহে দেখে নিন কোন দল কোন গ্রুপে আছে, এবং ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর পূর্ণাঙ্গ সূচি।
কোন দল কোন গ্রুপে:
গ্রুপ এ : মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপিয়ান প্লে-অফ ডি জয়ী দল
গ্রুপ বি : কানাডা, কাতার, সুইজারল্যান্ড, ইউরোপিয়ান প্লে-অফ এ জয়ী দল
গ্রুপ সি : ব্রাজিল, মরক্কো, হাইতি, স্কটল্যান্ড
গ্রুপ ডি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপিয়ান প্লে-অফ সি জয়ী দল
গ্রুপ ই : জার্মানি, কুরাসাও, আইভরি কোস্ট, ইকুয়েডর
গ্রুপ এফ : নেদারল্যান্ডস, জাপান, তিউনিশিয়া, ইউরোপিয়ান প্লে-অফ বি জয়ী দল
গ্রুপ জি : বেলজিয়াম, মিশর, ইরান, নিউজিল্যান্ড
গ্রুপ এইচ : স্পেন, কেপ ভার্দে, সৌদি আরব, উরুগুয়ে
গ্রুপ আই : ফ্রান্স, সেনেগাল, নরওয়ে, ফিফা প্লে-অফ ২ জয়ী দল
গ্রুপ জে : আর্জেন্টিনা, আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্ডান
গ্রুপ কে : পর্তুগাল, উজবেকিস্তান, কলম্বিয়া, ফিফা প্লে-অফ ১ জয়ী দল
গ্রুপ এল : ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, ঘানা, পানামা।
গ্রুপ পর্বের সূচি:
জুন ১১- গ্রুপ ‘এ’-র ম্যাচে মেক্সিকো–দক্ষিণ আফ্রিকা মুখোমুখি হবে মেক্সিকো সিটিতে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ১২)
জুন ১২- গ্রুপ ‘এ’-র ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়া–উয়েফা প্লে অফ ডি মুখোমুখি হবে গুয়াদালহারা ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
জুন ১২- গ্রুপ ‘বি’-র ম্যাচে কানাডা–উয়েফা প্লে অফ এ মুখোমুখি হবে টরন্টোতে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ১৩)
জুন ১৩- গ্রুপ ‘ডি’-র ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্র–প্যারাগুয়ে মুখোমুখি হবে লস অ্যাঞ্জেলেসে ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৩- গ্রুপ ‘ডি’-র ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া–উয়েফা প্লে অফ সি মুখোমুখি হবে ভ্যাঙ্কুভারে ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৩- গ্রুপ ‘বি’-র ম্যাচে কাতার–সুইজারল্যান্ড মুখোমুখি হবে সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ১৪)
জুন ১৪- গ্রুপ ‘সি’-র ম্যাচে ব্রাজিল–মরক্কো মুখোমুখি হবে নিউইয়র্ক–নিউজার্সিতে ভারতীয় সময় ভোররাত ৩টে ৩০ মিনিটে
জুন ১৪- গ্রুপ ‘সি’-র ম্যাচে হাইতি–স্কটল্যান্ড মুখোমুখি হবে বস্টনে ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৪- গ্রুপ ‘ই’-র ম্যাচে জার্মানি–কুরাসাও মুখোমুখি হবে হিউস্টনে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৪- গ্রুপ ‘এফ’-র ম্যাচে নেদারল্যান্ডস–জাপান মুখোমুখি হবে ডালাসে ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে (জুন ১৫)
জুন ১৫- গ্রুপ ‘ই’-র ম্যাচে আইভরিকোস্ট–ইকুয়েডর মুখোমুখি হবে ফিলাডেলফিয়ায় ভারতীয় সময় ভোর ৪টে ৩০ মিনিটে
জুন ১৫- গ্রুপ ‘এফ’-র ম্যাচে উয়েফা প্লে অফ বি–তিউনিসিয়া মুখোমুখি হবে মন্তেরেইতে ভারতীয় সময় সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৫- গ্রুপ ‘এইচ’-র ম্যাচে স্পেন–কেপ ভার্দে মুখোমুখি হবে আটলান্টায় ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৫- গ্রুপ ‘জি’-র ম্যাচে বেলজিয়াম–মিসর মুখোমুখি হবে সিয়াটলে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ১৬)
জুন ১৬- গ্রুপ ‘এইচ’-র ম্যাচে সৌদি আরব–উরুগুয়ে মুখোমুখি হবে মায়ামিতে ভারতীয় সময় ভোররাত ৩টে ৩০ মিনিটে
জুন ১৬- গ্রুপ ‘জি’-র ম্যাচে ইরান–নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি হবে লস অ্যাঞ্জেলেসে ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৬- গ্রুপ ‘জে’-র ম্যাচে অস্ট্রিয়া–জর্ডান মুখোমুখি হবে সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৬- গ্রুপ ‘আই’-র ম্যাচে ফ্রান্স–সেনেগাল মুখোমুখি হবে নিউইয়র্ক–নিউজার্সিতে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ১৭)
জুন ১৭- গ্রুপ ‘আই’-র ম্যাচে ফিফা প্লে অফ ২–নরওয়ে মুখোমুখি হবে বস্টনে ভারতীয় সময় ভোররাত ৩টে ৩০ মিনিটে
জুন ১৭- গ্রুপ ‘জে’-র ম্যাচে আর্জেন্টিনা–আলজেরিয়া মুখোমুখি হবে কানসাস সিটিতে ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৭- গ্রুপ ‘কে’-র ম্যাচে পর্তুগাল–ফিফা প্লে অফ ১ মুখোমুখি হবে হিউস্টনে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৭- গ্রুপ ‘এল’-র ম্যাচে ইংল্যান্ড–ক্রোয়েশিয়া মুখোমুখি হবে ডালাসে ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে (জুন ১৮)
জুন ১৮- গ্রুপ ‘এল’-র ম্যাচে ঘানা–পানামা মুখোমুখি হবে টরন্টো ভারতীয় সময় ভোর ৪টে ৩০ মিনিটে
জুন ১৮- গ্রুপ ‘কে’-র ম্যাচে উজবেকিস্তান–কলম্বিয়া মুখোমুখি হবে মেক্সিকো সিটিতে ভারতীয় সময় সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৮- গ্রুপ ‘এ’-র ম্যাচে উয়েফা প্লে অফ ডি–দক্ষিণ আফ্রিকা মুখোমুখি হবে আটলান্টা ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৮- গ্রুপ ‘বি’-র ম্যাচে সুইজারল্যান্ড–উয়েফা প্লে অফ এ মুখোমুখি হবে লস অ্যাঞ্জেলেস ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ১৯)
জুন ১৯- গ্রুপ ‘বি’-র ম্যাচে কানাডা–কাতার মুখোমুখি হবে ভ্যাঙ্কুভারে ভারতীয় সময় ভোররাত ৩টে ৩০ মিনিটে
জুন ১৯- গ্রুপ ‘এ’-র ম্যাচে মেক্সিকো–দক্ষিণ কোরিয়া মুখোমুখি হবে গুয়াদালহারায় ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৯- গ্রুপ ‘ডি’-র ম্যাচে উয়েফা প্লে অফ সি–প্যারাগুয়ে মুখোমুখি হবে সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে
জুন ১৯- গ্রুপ ‘ডি’-র ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্র–অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হবে সিয়াটলে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ২০)
জুন ২০- গ্রুপ ‘সি’-র ম্যাচে স্কটল্যান্ড–মরক্কো মুখোমুখি হবে বস্টনে ভারতীয় সময় ভোররাত ৩টে ৩০ মিনিটে
জুন ২০- গ্রুপ ‘সি’-র ম্যাচে ব্রাজিল–হাইতি মুখোমুখি হবে ফিলাডেলফিয়ায় ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
জুন ২০- গ্রুপ ‘এফ’-র ম্যাচে তিউনিসিয়া–জাপান মুখোমুখি হবে মন্তেরেইতে ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে
জুন ২০- গ্রুপ ‘এফ’-র ম্যাচে নেদারল্যান্ডস–উয়েফা প্লে অফ বি মুখোমুখি হবে হিউস্টনে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৩০ মিনিটে
জুন ২০- গ্রুপ ‘ই’-র ম্যাচে জার্মানি–আইভরিকোস্ট মুখোমুখি হবে টরন্টোতে ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে (জুন ২১)
জুন ২১- গ্রুপ ‘ই’-র ম্যাচে ইকুয়েডর–কুরাসাও মুখোমুখি হবে কানসাস সিটিতে ভারতীয় সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে
জুন ২১- গ্রুপ ‘এইচ’-র ম্যাচে স্পেন–সৌদি আরব মুখোমুখি হবে আটলান্টায় ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৩০ মিনিটে
জুন ২১- গ্রুপ ‘জি’-র ম্যাচে বেলজিয়াম–ইরান মুখোমুখি হবে লস অ্যাঞ্জেলেসে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ২২)
জুন ২২- গ্রুপ ‘এইচ’-র ম্যাচে উরুগুয়ে–কেপ ভার্দে মুখোমুখি হবে মায়ামিতে ভারতীয় সময় ভোররাত ৩টে ৩০ মিনিটে
জুন ২২- গ্রুপ ‘জি’-র ম্যাচে নিউজিল্যান্ড–মিসর মুখোমুখি হবে ভ্যাঙ্কুভারে ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
জুন ২২- গ্রুপ ‘জে’-র ম্যাচে আর্জেন্টিনা–অস্ট্রিয়া মুখোমুখি হবে ডালাসে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৩০ মিনিটে
জুন ২২- গ্রুপ ‘আই’-র ম্যাচে ফ্রান্স–ফিফা প্লে অফ ২ মুখোমুখি হবে ফিলাডেলফিয়ায় ভারতীয় সময় রাত ২টো ৩০ মিনিটে (জুন ২৩)
জুন ২৩- গ্রুপ ‘আই’-র ম্যাচে নরওয়ে–সেনেগাল মুখোমুখি হবে নিউইয়র্ক–নিউজার্সিতে ভারতীয় সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৩- গ্রুপ ‘জে’-র ম্যাচে জর্ডান–আলজেরিয়া মুখোমুখি হবে সান ফ্রান্সিসকো ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৩- গ্রুপ ‘কে’-র ম্যাচে পর্তুগাল–উজবেকিস্তান মুখোমুখি হবে হিউস্টনে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৩- গ্রুপ ‘এল’-র ম্যাচে ইংল্যান্ড–ঘানা মুখোমুখি হবে বস্টনে ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে (জুন ২৪)
জুন ২৪- গ্রুপ ‘এল’-র ম্যাচে পানামা–ক্রোয়েশিয়া মুখোমুখি হবে টরন্টোতে ভারতীয় সময় ভোর ৪টে ৩০ মিনিটে
জুন ২৪- গ্রুপ ‘কে’-র ম্যাচে কলম্বিয়া–ফিফা প্লে অফ ১ মুখোমুখি হবে গুয়াদালাহারায় ভারতীয় সময় সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৪- গ্রুপ ‘বি’-র ম্যাচে কানাডা–সুইজারল্যান্ড মুখোমুখি হবে ভ্যাঙ্কুভারে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ২৫)
জুন ২৪- গ্রুপ ‘বি’-র ম্যাচে উয়েফা প্লে অফ এ–কাতার মুখোমুখি হবে সিয়াটলে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ২৫)
জুন ২৫- গ্রুপ ‘সি’-র ম্যাচে স্কটল্যান্ড–ব্রাজিল মুখোমুখি হবে মায়ামিতে ভারতীয় সময় ভোররাত ৩টে ৩০ মিনিটে
জুন ২৫- গ্রুপ ‘সি’-র ম্যাচে মরক্কো–হাইতি মুখোমুখি হবে আটলান্টায় ভারতীয় সময় ভোররাত ৩টে ৩০ মিনিটে
জুন ২৫- গ্রুপ ‘এ’-র ম্যাচে মেক্সিকো–উয়েফা প্লে অফ ডি মুখোমুখি হবে মেক্সিকো সিটিতে ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৫- গ্রুপ ‘এ’-র ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়া–দক্ষিণ আফ্রিকা মুখোমুখি হবে মন্তেরেইতে ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৫- গ্রুপ ‘ই’-র ম্যাচে ইকুয়েডর–জার্মানি মুখোমুখি হবে নিউইয়র্ক–নিউজার্সি ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে (জুন ২৬)
জুন ২৫- গ্রুপ ‘ই’-র ম্যাচে কুরাসাও–আইভরিকোস্ট মুখোমুখি হবে ফিলাডেলফিয়ায় ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে (জুন ২৬)
জুন ২৬- গ্রুপ ‘এফ’-র ম্যাচে জাপান–উয়েফা প্লে অফ বি মুখোমুখি হবে ডালাসে ভারতীয় সময় ভোর ৪টে ৩০ মিনিটে
জুন ২৬- গ্রুপ ‘এফ’-র ম্যাচে তিউনিসিয়া–নেদারল্যান্ডস মুখোমুখি হবে কানসাস সিটিতে ভারতীয় সময় ভোর ৪টে ৩০ মিনিটে
জুন ২৬- গ্রুপ ‘ডি’-র ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্র–উয়েফা প্লে অফ সি মুখোমুখি হবে লস অ্যাঞ্জেলেসে ভারতীয় সময় সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৬- গ্রুপ ‘ডি’-র ম্যাচে প্যারাগুয়ে–অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হবে সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় সময় সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৬- গ্রুপ ‘আই’-র ম্যাচে নরওয়ে–ফ্রান্স মুখোমুখি হবে বস্টনে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ২৭)
জুন ২৬- গ্রুপ ‘আই’-র ম্যাচে সেনেগাল–ফিফা প্লে অফ ২ মুখোমুখি হবে টরন্টোতে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (জুন ২৭)
জুন ২৭- গ্রুপ ‘এইচ’-র ম্যাচে উরুগুয়ে–স্পেন মুখোমুখি হবে গুয়াদালাহারায় ভারতীয় সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৭- গ্রুপ ‘এইচ’-র ম্যাচে কেপ ভার্দে–সৌদি আরব মুখোমুখি হবে হিউস্টনে ভারতীয় সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৭- গ্রুপ ‘জি’-র ম্যাচে নিউজিল্যান্ড–বেলজিয়াম মুখোমুখি হবে ভ্যাঙ্কুভারে ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৭- গ্রুপ ‘জি’-র ম্যাচে মিসর–ইরান মুখোমুখি হবে সিয়াটলে ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৭- গ্রুপ ‘এল’-র ম্যাচে পানামা–ইংল্যান্ড মুখোমুখি হবে নিউইয়র্ক–নিউজার্সিতে ভারতীয় সময় রাত ২টো (জুন ২৮) ৩০ মিনিটে
জুন ২৭- গ্রুপ ‘এল’-র ম্যাচে ক্রোয়েশিয়া–ঘানা মুখোমুখি হবে ফিলাডেলফিয়ায় ভারতীয় সময় রাত ২টো ৩০ মিনিটে (জুন ২৮)
জুন ২৮- গ্রুপ ‘কে’-র ম্যাচে কলম্বিয়া–পর্তুগাল মুখোমুখি হবে মায়ামিতে ভারতীয় সময় ভোর ৫টায়
জুন ২৮- গ্রুপ ‘কে’-র ম্যাচে ফিফা প্লে অফ ১–উজবেকিস্তান মুখোমুখি হবে আটলান্টায় ভারতীয় সময় ভোর ৫টায়
জুন ২৮- গ্রুপ ‘জে’-র ম্যাচে জর্ডান–আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে ডালাসে ভারতীয় সময় সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে
জুন ২৮- গ্রুপ ‘জে’-র ম্যাচে আলজেরিয়া–অস্ট্রিয়া মুখোমুখি হবে কানসাস সিটিতে ভারতীয় সময় সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে
দ্বিতীয় রাউন্ড (নকআউটের প্রথম রাউন্ড):
২৮ জুন- এ ২ বনাম বি২ লস অ্যাঞ্জেলেসে ভারতীয় সময় রাত ২টো ৩০ মিনিটে (২৯ জুন)
২৯ জুন- সি১ বনাম এফ হিউস্টনে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৩০ মিনিটে
২৯ জুন- ই১ বনাম এ/বি/সি/ডি/এফ–৩ বস্টনে ভারতীয় সময় রাত ২টোয় (৩০ জুন)
৩০ জুন- এফ১ বনাম সি২ মন্তেরেইতে ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
৩০ জুন- ই২ বনাম আই২ ডালাসে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৩০ মিনিটে
৩০ জুন- আই১ বনাম সি/ডি/এফ/জি/এইচ–৩ নিউইয়র্ক–নিউজার্সিতে ভারতীয় সময় রাত ২টো ৩০ মিনিটে (১ জুলাই)
১ জুলাই- এ১ বনাম সি/ই/এফ/এইচ/আই–৩ মেক্সিকো সিটিতে ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে
১ জুলাই- এল১ বনাম ই/এফ/এইচ/আই/জে/কে–৩ আটলান্টায় ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৩০ মিনিটে
১ জুলাই- জি১ বনাম এ/ই/এইচ/আই/জে–৩ সিয়াটলে ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে (২ জুলাই)
২ জুলাই- ডি১ বনাম বি/ই/এফ/আই/জে–৩ সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় সময় সকাল ৫টা ৩০ মিনিটে
২ জুলাই- এইচ১ বনাম জে২ লস অ্যাঞ্জেলেসে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (৩ জুলাই)
৩ জুলাই- কে২ বনাম এল২ টরন্টো ভারতীয় সময় ভোর ৪টে ৩০ মিনিটে
৩ জুলাই- বি১ বনাম ই/এফ/জি/আই/জে–৩ ভ্যাঙ্কুভারে ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে
৩ জুলাই- ডি২ বনাম জি২ ডালাসে ভারতীয় সময় রাত ১১টা ৩০ মিনিটে
৪ জুলাই- জে১ বনাম এইচ২ মায়ামিতে ভারতীয় সময় ভোররাত ৩টে ৩০ মিনিটে
৪ জুলাই- কে১ বনাম ডি/ই/আই/জে/এল–৩ কানসাস ভারতীয় সময় সকাল ৭টায়
প্রি কোয়ার্টারফাইনাল:
৪ জুলাই- নক-আউট পর্বের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচের ক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় ম্যাচের জয়ী বনাম পঞ্চম ম্যাচের জয়ী অনুষ্ঠিত হবে ফিলাডেলফিয়ায় ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৩০ মিনিটে
৪ জুলাই- প্রথম ম্যাচের জয়ী বনাম তৃতীয় ম্যাচের জয়ী অনুষ্ঠিত হবে হিউস্টনে ভারতীয় সময় রাত ২টো ৩০ মিনিটে (৫ জুলাই)
৫ জুলাই- চতুর্থ ম্যাচের জয়ী বনাম ষষ্ঠ ম্যাচের জয়ী, নিউইয়র্ক-নিউজার্সিতে ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে
৬ জুলাই- সপ্তম ম্যাচের জয়ী বনাম অষ্টম ম্যাচের জয়ী, মেক্সিকো সিটিতে ভারতীয় সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে
৬ জুলাই- একাদশ ম্যাচের জয়ী বনাম দ্বাদশ ম্যাচের জয়ী, ডালাসে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিটে (৭ জুলাই)
৭ জুলাই- নবম ম্যাচের জয়ী বনাম দশম ম্যাচের জয়ী, সিয়াটলে ভারতীয় সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে
৭ জুলাই- চতুর্দশ ম্যাচের জয়ী বনাম ষোড়শ ম্যাচের জয়ী, আটলান্টায় ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৩০ মিনিটে
৭ জুলাই- ত্রয়োদশ ম্যাচের জয়ী বনাম পঞ্চদশ ম্যাচের জয়ী, ভ্যাঙ্কুভারে ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে
কোয়ার্টারফাইনাল:
৯ জুলাই- প্রথম প্রি-কোয়ার্টার জয়ী বনাম দ্বিতীয় প্রি-কোয়ার্টার জয়ী, বস্টনে ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিট (১০ জুলাই)
১০ জুলাই- পঞ্চম প্রি-কোয়ার্টার জয়ী বনাম ষষ্ঠ প্রি-কোয়ার্টার জয়ী, লস অ্যাঞ্জেলেসে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৩০ মিনিট
১১ জুলাই- তৃতীয় প্রি বনাম কোয়ার্টার জয়ী-চতুর্থ প্রি-কোয়ার্টার জয়ী, মায়ামিতে ভারতীয় সময় রাত ২টো ৩০ মিনিট (১২ জুলাই)
১২ জুলাই- সপ্তম প্রি বনাম কোয়ার্টার জয়ী-অষ্টম প্রি-কোয়ার্টার জয়ী, কানসাস ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিট
সেমিফাইনাল:
১৪ জুলাই- প্রথম কোয়ার্টার জয়ী বনাম দ্বিতীয় কোয়ার্টার জয়ী, ডালাসে ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিট (১৫ জুলাই)
১৫ জুলাই- তৃতীয় কোয়ার্টার জয়ী বনাম চতুর্থ কোয়ার্টার জয়ী, আটলান্টায় ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিট (১৬ জুলাই)
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ
১৮ জুলাই- তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ, মায়ামিতে ভারতীয় সময় রাত ২টো ৩০ মিনিট (১৯ জুলাই)
ফাইনাল:
১৯ জুলাই- ফাইনাল নিউইয়র্ক–নিউজার্সিতে, ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৩০ মিনিট (২০ জুলাই)