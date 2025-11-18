Fire at Yunus' Grameen Bank: হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর আগুন ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ২টি অফিসে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হয় ১৭ নভেম্বর। এরপরই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৩টি যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে মহম্মদ ইউনুসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দুটি কার্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া অবরোধ করা হয় গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বরিশাল, মৌলভীবাজারের রাস্তা।
এদিকে হাসিনার রায় ঘোষণা ঘিরে বাংলাদেশ জুড়ে মোতায়েন রয়েছে সেনা, বিজিবি, ব়্যাব। পুলিশ এই ধরনের ঘটনায় হামলাকারীকে দেখামাত্র গুলি করার ঘোষণা করা হচ্ছে। তবে এই নির্দেশিকার পর থেকেই অভিযোগ উঠেছে, আদতে আওয়ামি লিগের কর্মীদের মারতেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যাতে কোনও ভাবে আওয়ামি লিগ কর্মীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন না করতে পারে, তার জন্য তৎপর ইউনুস সরকার। এদিকে এরই মাঝে আজ বাংলাদেশজুড়ে ফের লকডাউনের ডাক দিয়েছে আওয়ামি লিগ।
এদিকে ১৭ নভেম্বর ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থিত মুজিবের বাসভবনের অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ ভাঙতে ২টো বুলডোজার নিয়ে গিয়েছিল হাসিনা বিরোধী আন্দোলনকারীরা। তবে তাদের ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সেনা সেই সব বিক্ষোভকারীদের রুখে দেয়। এরই সঙ্গে হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার দুদিন আগে থেকেই বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই আবহে ১৬ নভেম্বর রাতে ঢাকায় ইউনুসের উপদেষ্টার বাড়ির সামনে ফাটল ককটেল বোমা। রিপোর্ট অনুযায়ী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাড়ির সামনে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। যদি তাতে কেউ হতাহত হননি। মোট দুটি ককটের ফাটানো হয়েছিল রিজওয়ানার বাড়ির সামনে। এই ঘটনা আবার সিসিটিভিতেও ধরা পড়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, একাধিক দুষ্কৃতী এসে রিজওয়ানার বাড়ির সামনে ককটেল ফাটিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে ধরতে পারেনি।
তার আগে ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ ঢাকার কারওয়ানবাজারেও দুটো ককটেল ফাটানো হয়। এছাড়া বাংলামোটর এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির অফিসের সামনেও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছিল গতকাল। রাত ৯টা ৩০ মিনিটে সেই বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এর আগে সকালে নিউ ইস্কাটন রোডেও সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটেছে। এর আগে ১৫ নভেম্বরও ঢাকায় অন্তত ৬টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছিল।
১৫ নভেম্বর ঢাকায় প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মিরপুরের বিআরটিসি (বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন) অফিসের কাছে। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ হাতিরঝিলের মধুবাগ ব্রিজের নিচে আরও একটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর মেলে। সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটের দিকে মিরপুরের পল্লবী থানা এলাকায় মেট্রোরেলের স্টেশনের নিচে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর রাত ৮টা ২০ মিনিটের দিকে আগারগাওঁয়ের এডিবি ভবনের সামনে একটি বিস্ফোরণ হয়। তারপর রাত সাড়ে ১০টার দিকে আইডিবি ভবনের সামনে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে আরেকটি ককটেল ফাটানো হয়। সর্বশেষ রাত ১১টা ১০ মিনিটের দিকে বিমানবন্দর রেলস্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে।
News/News/Fire At Yunus' Grameen Bank: হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর আগুন ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ২টি অফিসে