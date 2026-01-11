Edit Profile
    কেন্দ্রের চাপে নতিস্বীকার! অশ্লীলতার দায়ে ৬০০ 'X' অ্যাকাউন্ট বন্ধ, ব্লক...

    সরকারের বক্তব্য, গ্রোককে ব্যবহার করে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে যা সব করা হচ্ছে, তা একেবারেই অনৈতিক ও বেআইনি।

    Published on: Jan 11, 2026 1:56 PM IST
    By Sahara Islam
    অবশেষে কেন্দ্রের চাপে নতিস্বীকার করে নিল ইলন মাস্কের সংস্থা 'এক্স।' সরকারি সূত্রের খবর, অশ্লীল কনটেন্ট ছড়ানোর অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ৩,৫০০টি পোস্ট ব্লক করেছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স।একই সঙ্গে ৬০০টি অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি ডিলিট করা হয়েছে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এই ধরনের অশ্লীল কনটেন্ট আর বরদাস্ত করা হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছে সংস্থাটি। সরকারের নিয়ম মেনেই দেশে এই প্ল্যাটফর্ম চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

    কেন্দ্রের চাপে নতিস্বীকার! (AFP)
    এক সপ্তাহ আগে কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক এক্স কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানায়, প্ল্যাটফর্মে অশ্লীল, নগ্ন ও আপত্তিকর কনটেন্ট ভয়াবহ হারে বাড়ছে। বিশেষ করে এক্সের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহকারী গ্রোক ও এক্সএআই-এর অন্যান্য পরিষেবার অপব্যবহার করে মহিলাদের ছবি ও ভিডিও বিকৃত করে ছড়ানো হচ্ছে। সেই চিঠিতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ‘অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট’ জমা দিতে বলা হয়। কেন্দ্র চিঠিতে সতর্ক করে দেয়, নির্দেশ না মানলে ভারতীয় আইন অনুযায়ী কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে। শুধু প্ল্যাটফর্ম নয়, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। সরকারের বক্তব্য, গ্রোককে ব্যবহার করে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে যা সব করা হচ্ছে, তা একেবারেই অনৈতিক ও বেআইনি। এই প্রেক্ষিতে মন্ত্রক এক্সকে নির্দেশ দেয়, গ্রোকের প্রযুক্তিগত ও গভর্ন্যান্স কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করতে হবে। পাশাপাশি, কড়া ইউজার পলিসি কার্যকর করতে হবে-নিয়ম ভাঙলে অ্যাকাউন্ট সাসপেনশন থেকে টার্মিনেশন, সব ব্যবস্থাই নিতে হবে।

    একই সঙ্গে মন্ত্রক জানিয়ে দেয়, এই ধরনের অনিয়ম চলতে থাকলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ধারা ৭৯ অনুযায়ী এক্সের ‘সেফ হারবার’ সুবিধা বাতিল হতে পারে। সেই সঙ্গে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, নারী অশালীন উপস্থাপনা আইন এবং শিশু যৌন অপরাধ প্রতিরোধ আইন-সহ একাধিক আইনের আওতায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এরপরেই মাস্কের সংস্থা বিবৃতি দিয়ে জানায়, তাদের প্ল্যাটফর্মের অন্যতম বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ বাজার ভারত। এই দেশের আইনকে তারা সম্মান করে। বিতর্কিত বিষয়বস্তু সরানোর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলেও দাবি করেছিল এক্স। তবে এই বিবৃতিতে কেন্দ্র সন্তুষ্ট হয়নি। ভবিষ্যতে এই ধরনের বিতর্ক ঠেকাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রবিবার কেন্দ্রীয় সূত্রে দাবি করা হল, এক্স তাদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে এবং ভাতের আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলবে বলে জানিয়েছে। আগামী দিনে কোনও অশ্লীল বিষয়বস্তু এক্সে রাখা যাবে না। ভারত কেবল একা নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গ্রক-এর তৈরি বিভিন্ন কনটেন্ট নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ নিয়ে চিঠি দিয়েছে এক্স-কে। ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সাময়িক ব্লক করেছে এক্স এবং গ্রক-কে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি সেনেটরও গুগল ও অ্যাপলকে চিঠি দিয়েছে তাদের স্টোর থেকে এক্স এবং গ্রক অ্যাপ সরিয়ে দেওয়ার জন্য। সব মিলিয়ে, গ্রক-কেন্দ্রিক এই বিতর্কে এক্সের জন্য বিশ্বজুড়ে আইনি ও নীতিগত চাপ যে আরও বাড়তে চলেছে, তা স্পষ্ট বলেই মনে করছেন প্রযুক্তি ও নীতি বিশেষজ্ঞরা।

