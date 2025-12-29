'আমরা অনেকটাই...,' রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি? জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর ইঙ্গিতবাহী বার্তা ট্রাম্পের
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির ইঙ্গিত দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফ্লোরিডার মার-আ-লাগো রিসর্টে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর রবিবার ট্রাম্প জানান, শান্তি আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যদিও ভূখণ্ড সংক্রান্ত জটিল প্রশ্ন এখনও পুরোপুরি মেটেনি।
রবিবার বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি সত্যিই মনে করি আমরা অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছি, হয়তো খুবই কাছাকাছি।' তবে আলোচনার অমীমাংসিত বিষয় কী- এই প্রশ্নে ট্রাম্প স্পষ্ট করে বলেন, মূল সমস্যা 'ভূখণ্ড' বা জমি সংক্রান্ত বিবাদ। বিশেষ করে ইউক্রেনের ডনবাস অঞ্চল নিয়ে দুই পক্ষই এখনও অনড়। ট্রাম্প বলেন, 'কিছু জমি ইতিমধ্যেই দখল হয়ে গেছে। কিছু জমি এখনও আলোচনার বিষয় হতে পারে, কিন্তু আগামী কয়েক মাসে সেগুলিও দখল হয়ে যেতে পারে। তাই এখনই চুক্তি করাই ভালো।'
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভলোদিমির জেলেনস্কির বৈঠক
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট এই আলোচনাকে আখ্যা দেন 'খুবই চমৎকার ও ফলপ্রসূ' বলে। তাঁর দাবি, ইউক্রেনের জন্য মার্কিন নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে '১০০ শতাংশ ঐকমত্য' হয়েছে। তবে বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে ট্রাম্প ও জেলেনস্কি বিস্তারিত জানাননি এবং শান্তিচুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার কোনও সময়সীমার ইঙ্গিত দেননি। ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধ অবসানের আলোচনা সফল হবে কিনা, তা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। ভূখণ্ড সংক্রান্ত কিছু জটিল বিষয় এখনও সমাধান করতে হবে। যদিও জেলেনস্কি বলেন, 'স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন, এ বিষয়ে আমরা একমত।' তবে ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সংক্রান্ত বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। তিনি আশাবাদী ইউরোপীয় দেশগুলি মার্কিন সমর্থনে নিরাপত্তা প্রচেষ্টার বড় একটি অংশের দায়িত্ব নেবে।
ডনবাস নিয়ে টানাপোড়েন
এর আগে জেলেনস্কি বলেছিলেন, ইউক্রেনীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ডনবাস থেকে প্রত্যাহারের যে মার্কিন প্রস্তাব ছিল, তা কিছুটা নমনীয় হওয়ার আশা করছেন তিনি। তবে রাশিয়ার দীর্ঘদিনের দাবি ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে থাকা কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়া। মস্কো পুরো ডনবাস দাবি করলেও কিয়েভ বর্তমান যুদ্ধরেখা অনুযায়ী মানচিত্র স্থির রাখতে চায়। রবিবার ট্রাম্প ও জেলেনস্কি দুজনই বলেন, ডনবাসের ভবিষ্যৎ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আলোচনা সঠিক দিকেই এগোচ্ছে।' সমঝোতার অংশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব দিয়েছে, ইউক্রেন যদি এলাকা ছাড়ে, তবে সেখানে একটি মুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়া যেতে পারে। তবে বাস্তবে সেই অঞ্চল কীভাবে কাজ করবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ট্রাম্প বলেন, 'এটি এখনও অমীমাংসিত, তবে আমরা অনেকটাই কাছাকাছি পৌঁছেছি। এটি খুবই কঠিন একটি বিষয়।'
ইউক্রেন পার্লামেন্ট
জেলেনস্কি জানিয়েছেন যে, যে কোনও শান্তি চুক্তিকে অবশ্যই ইউক্রেনের পার্লামেন্ট অথবা গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে। ট্রাম্প বলেন, চুক্তিটি নিশ্চিত করার প্রয়োজনে তিনি ইউক্রেনের পার্লামেন্টে ভাষণ দিতেও রাজি আছেন।
জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের আগে ট্রাম্প ও পুতিনের ফোনালাপ
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর প্রতিনিধিদল ফ্লোরিডায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবনে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগে ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ ফোনালাপকে 'ফলপ্রসূ' বলে উল্লেখ করেন, আর ক্রেমলিনের বিদেশনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ এটিকে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' বলে বর্ণনা করেন। উশাকভ বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউক্রেনের প্রস্তাবিত ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি যুদ্ধকে আরও দীর্ঘায়িত করবে-এ কথা পুতিন ট্রাম্পকে জানিয়েছেন। ক্রেমলিনের ওই উপদেষ্টা আরও বলেন, ডনবাস অঞ্চল নিয়ে ইউক্রেনকে 'আর দেরি না করে' সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ট্রাম্প বলেন, তাঁর ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কথা হয়েছে। তিনি জানান, পুতিন ইউক্রেন পুনর্গঠনে সহায়তার অঙ্গীকার করেছেন, যার মধ্যে সস্তা জ্বালানি সরবরাহও রয়েছে। ট্রাম্প বলেন, 'রাশিয়া চায় ইউক্রেন সফল হোক।' এরপর তিনি আরও বলেন, 'শুনতে বিষয়টি একটু অদ্ভুত লাগছে।'
ট্রাম্প যখন পুতিনের প্রশংসা করছিলেন, তখন জেলেনস্কিকে মাথা একটু কাত করে মুচকি হাসতে দেখা যায়। ট্রাম্প আরও বলেন, জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি আবার পুতিনকে ফোন করবেন। এদিকে ট্রাম্পের আলোচনার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে ক্রেমলিন। জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের পর সোমবার ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে পুতিনের বিশেষ দূত কিরিল দিমিত্রিয়েভ লেখেন, 'পুরো বিশ্ব প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার দলের শান্তি প্রচেষ্টার প্রশংসা করছে।'
পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে আলোচনা
মার্কিন আলোচকরা জাপোরিঝঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর যৌথ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবও দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) রবিবার জানায়, সংস্থাটির মধ্যস্থতায় হওয়া আরেকটি স্থানীয় যুদ্ধবিরতির পর সেখানে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের মেরামত শুরু হয়েছে। ট্রাম্প বলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রটির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে আলোচকরা অগ্রগতি অর্জন করেছেন এবং এটি 'প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চালু করা সম্ভব।' মাকিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, রাশিয়া এখনও পর্যন্ত প্ল্যান্টটিতে বোমা হামলা না করায় এটি 'একটি বড় অগ্রগতি।'
ইউরোপীয় নেতাদের তৎপরতা রবিবার বৈঠকের অন্তত একটি অংশে ফোনে যোগ দেন ইউরোপের কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়েন এক্সে বলেন, 'ইউরোপ ইউক্রেন ও আমাদের মার্কিন অংশীদারদের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত।' তিনি আরও বলেন, শক্ত ও নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা থাকা 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' এদিকে, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের একজন মুখপাত্র বলেন, ইউরোপীয় নেতারা 'দৃঢ় নিরাপত্তা নিশ্চয়তার গুরুত্ব' তুলে ধরেছেন এবং এই 'নৃশংস যুদ্ধ' যত দ্রুত সম্ভব শেষ করা দ্রুত জরুরিভাবে প্রয়োজনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের জন্য জেলেনস্কি ফ্লোরিডায় পৌঁছানোর এক দিন আগে রাশিয়ান বাহিনী কিয়েভ-সহ ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলে শত শত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। এতে ইউক্রেনের রাজধানীর কিছু অংশে বিদ্যুৎ ও তাপ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জেলেনস্কি সপ্তাহান্তের হামলাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় চলমান শান্তি প্রচেষ্টার প্রতি রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে ট্রাম্প বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন পুতিন ও জেলেনস্কি-উভয়েই শান্তির ব্যাপারে আন্তরিক। রাশিয়া ২০১৪ সালে সংযুক্ত করা ক্রিমিয়া পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। এছাড়া প্রায় চার বছর আগে ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর দেশটির মোট ভূখণ্ডের প্রায় ১২ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে মস্কো। রাশিয়ার হিসাব অনুযায়ী, এরমধ্যে রয়েছে ডনবাস অঞ্চলের প্রায় ৯০ শতাংশ, জাপোরিঝঝিয়া ও খেরসন অঞ্চলের ৭৫ শতাংশ, এবং খারকিভ, সুমি, মাইকোলাইভ ও দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলের কিছু অংশ।