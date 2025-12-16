মুসেওয়ালার প্রতিশোধ! টুর্নামেন্ট চলাকালীন গুলিতে ঝাঁঝরা কবাডি প্লেয়ার, পুলিশের নজরে...

মুসেওয়ালার প্রতিশোধ! টুর্নামেন্ট চলাকালীন গুলিতে ঝাঁঝরা কবাডি প্লেয়ার, পুলিশের নজরে...
২০২২ সালের ২৯ মে-তে দু' ডজনেরও বেশি গুলিতে ঝাঁজরা করে দেওয়া হয়েছিল জনপ্রিয় পাঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালাকে।
ম্যাচ চলাকালীন কবাডি খেলোয়াড় রানা বালাচৌরিয়াকে গুলি করে খুনের ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে পাঞ্জাবে। সেলফি তোলার অছিলায় কাছাকাছি এসেই গুলি চালায় দুষ্কৃতী। এইচটি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে কুখ্যাত বামবিহা গ্যাং। তাদের দাবি, পাঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালার খুনিদের আশ্রয় দিয়েছিল রানা। সেই কারণেই তাঁকে খুন করা হল।
সোমবার মোহালিতে একটি টুর্নামেন্ট চলছিল। সেখানে মোটরসাইকেল চেপে আসে হত্যাকারীরা। সেলফি তোলার কথা বলে কাছাকাছি এসেই রানাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। মোহালির সিনিয়র পুলিশ সুপার হরমনদীপ হনস জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, আততায়ীরা ২-৩ জন ছিল। কী কারণে খুন তা এখনও নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রানার মুখে এবং শরীরের উপরে অংশে চার থেকে পাঁচটি গুলি লাগে। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে মোহালির ফর্টিজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে কবাডি খেলোয়াড়ের। যদিও বামবিহা গ্যাংয়ের তরফে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে বলা হয়েছে, রানা তাদের বিরোধী জগ্গু ভগবানপুরিয়া এবং লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হয়ে কাজ করছিল। সেই কারণেই তাঁকে করা হয়েছে। তাঁকে গুলি করেছে জনৈক মাখন অমৃতসর ও করণ। তদন্তকারীরা জানান, কবাডি টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে মোহালির মাঠে পাঞ্জাবের এক জনপ্রিয় গায়কের সেখানে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। ওই ঘটনার সঙ্গে রানাকে খুনের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
২০২২ সালের ২৯ মে-তে দু' ডজনেরও বেশি গুলিতে ঝাঁজরা করে দেওয়া হয়েছিল জনপ্রিয় পাঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালাকে। মাথায় গুলি লাগার কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পরের দিনই তিনি খুন হন। ওই বছরই নভেম্বরে প্রেমিকা অমনদীপ কৌরকে বিয়ে করার কথা ছিল সিধুর। কিন্তু তার আগেই জীবনের ছন্দপতন ঘটে। এই হত্যাকাণ্ডের দায় নেয় কানাডায় বসবাসকারী লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার। এই ঘটনার তদন্তভার নেয় এনআইএ। পাঞ্জাবের অনেক জেলায় তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। বাটিন্দা ও ফিরোজপুর জেলাও এতে জড়িত ছিল। মুসেওয়ালা মূলত যুব সমাজের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। পাঞ্জাবের সর্বকালীন সেরা গায়কদের তালিকায় তাঁকেও বিবেচনা করা হত। এমনকী খুন হওয়ার পরও তাঁর বেশ কয়েকটি গান রিলিজ করে। সেই গানগুলো হিট হয়। সিধু মুসেওয়ালা ২০২২ সালে মানসা থেকে কংগ্রেসের টিকিটে পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে লড়েছিলেন। তবে তিনি পরাজিত হন।