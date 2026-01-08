Edit Profile
    'আমার বিরুদ্ধে অপবাদ...,' ট্রাম্পের হুমকির পরেই সশস্ত্র বাহিনীকে কড়া বার্তা কলম্বিয়া প্রেসিডেন্টের

    কলম্বিয়ার বিদেশ মন্ত্রক মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুমকিকে ‘অগ্রহণযোগ্য হস্তক্ষেপ’ বলেছে।

    Published on: Jan 08, 2026 7:27 AM IST
    By Sahara Islam
    শনিবার ভেনেজুয়েলায় মার্কিন অভিযানের কড়া নিন্দা করেছিল কলম্বিয়া। তারপরেই লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে আরও আক্রমণাত্মক চড়া সুরে নামেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি কিউবা সরকারের ‘পতন আসন্ন’ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এই আবহে দমে না গিয়ে ট্রাম্পকে সরাসরি নিশানা করলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। ট্রাম্পের হুমকি উপেক্ষা করে পেত্রো বলেন, তিনি মাদক পাচারকারি নন।

    সশস্ত্র বাহিনীকে কড়া বার্তা কলম্বিয়া প্রেসিডেন্টের (AFP)
    সশস্ত্র বাহিনীকে কড়া বার্তা কলম্বিয়া প্রেসিডেন্টের (AFP)

    শনিবার ভোরে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে মার্কিন বিশেষ বাহিনীর ঝটিকা অভিযানে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস আটক হন। তারপরেই কলম্বিয়ার এই মার্কিন অভিযানকে লাতিন আমেরিকার সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হিসেবে বর্ণনা করেন। এই আবহেই, কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকে সরাসরি আক্রমণ করে ট্রাম্প বলেন, 'ওকে নিজের পিঠ বাঁচাতে হবে। ও কোকেন তৈরি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাচ্ছে।' এরপরেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিযোগগুলি নস্যাৎ করে এক্স বার্তায় পাল্টা পেত্রো বলেন, 'আদালতের রেকর্ডে আমার নাম নেই। মিস্টার ট্রাম্প, আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া বন্ধ করুন।’ তিনি আরও বলেন, ‘আপনি (ট্রাম্প) এমনভাবে একজন ল্যাটিন আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে হুমকি দিচ্ছেন যিনি প্রথমে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং তারপর কলম্বিয়ার জনগণের শান্তির লড়াইয়ের মধ্য থেকে উঠে এসেছেন।’

    কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট সে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশে কঠোর বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এখন থেকে কলম্বিয়ার প্রত্যেক সেনাকে সশস্ত্র বাহিনীর কোনও কমান্ডার যদি কলম্বিয়ার পতাকার থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাকে অগ্রাধিকার দেন, তাহলে তাকে আমার নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে বাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হবে।' তাঁর মতে, সংবিধান অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব হল জনগণের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। কূটনৈতিক এই টানাপোড়েন নিয়ে বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আরও তথ্য শীঘ্রই জানানো হবে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে, কলম্বিয়ার বিদেশ মন্ত্রক মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুমকিকে ‘অগ্রহণযোগ্য হস্তক্ষেপ’ বলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আর বেশি ‘সম্মান’ দাবি করেছে কলম্বিয়া। এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কলম্বিয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও সাম্প্রতিক অতীতে দুই দেশের মধ্যে সমস্যা বেড়েছে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শুরু থেকেই দুই রাষ্ট্রপ্রধান অভিবাসন নীতি এবং শুল্ক প্রসঙ্গে বিতর্কে জড়িয়েছেন। পাশাপাশি মাদক পাচার রুখতে এবং মাদকবাহী জাহাজগুলি ধ্বংস করতে সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে সেনা মোতায়নের নির্দেশ দেন। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেন গুস্তাভো। এখনেই শেষ নয়, সম্প্রতি ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, কলম্বিয়ার মাদক উৎপাদন কেন্দ্র এবং পরীক্ষাগারগুলিতে হামলা চালাতে পিছপা হবেন না তিনি।

